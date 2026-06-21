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La actualidad del domingo 21 de junio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La celebración de la Noche Blanca del Flamenco, la entrevista con el guitarrista Paco Peña y un reportaje multimedia del 90º aniversario de la Guerra Civil marcan el inicio del día

Celebración de la Noche Blanca del Flamenco en la plaza de las Tendillas de Córdoba.

Celebración de la Noche Blanca del Flamenco en la plaza de las Tendillas de Córdoba. / Manuel Murillo

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José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

Córdoba vibró un año más con la Noche Blanca del Flamenco, que inauguró el Lombo en Las Tendillas y continuaron Nazareno y Olivares, María Toledo, María del Mar Moreno y otros artistas hasta el amanecer. La ciudad se hizo la reina del flamenco en una serie de conciertos vibrantes y llenos de público. El regusto de los más marchosos todavía continúa en cafeterías, churrerías y plazas conforme la mañana va ganando protagonismo. Además, otras dos noticias marcan el inicio del día. La primera, sin salirnos del mundo musical: una entrevista con el guitarrista Paco Peña, quien explica que "se ha diluido la implicación de la ciudad" con el Festival de la Guitarra. La segunda, un reportaje, con abundante material gráfico, del 90º aniversario del inicio de la Guerra Civil y sus implicaciones en Córdoba.

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