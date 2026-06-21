Córdoba vibró un año más con la Noche Blanca del Flamenco, que inauguró el Lombo en Las Tendillas y continuaron Nazareno y Olivares, María Toledo, María del Mar Moreno y otros artistas hasta el amanecer. La ciudad se hizo la reina del flamenco en una serie de conciertos vibrantes y llenos de público. El regusto de los más marchosos todavía continúa en cafeterías, churrerías y plazas conforme la mañana va ganando protagonismo. Además, otras dos noticias marcan el inicio del día. La primera, sin salirnos del mundo musical: una entrevista con el guitarrista Paco Peña, quien explica que "se ha diluido la implicación de la ciudad" con el Festival de la Guitarra. La segunda, un reportaje, con abundante material gráfico, del 90º aniversario del inicio de la Guerra Civil y sus implicaciones en Córdoba.

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