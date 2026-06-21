La actualidad del domingo 21 de junio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La celebración de la Noche Blanca del Flamenco, la entrevista con el guitarrista Paco Peña y un reportaje multimedia del 90º aniversario de la Guerra Civil marcan el inicio del día
Córdoba vibró un año más con la Noche Blanca del Flamenco, que inauguró el Lombo en Las Tendillas y continuaron Nazareno y Olivares, María Toledo, María del Mar Moreno y otros artistas hasta el amanecer. La ciudad se hizo la reina del flamenco en una serie de conciertos vibrantes y llenos de público. El regusto de los más marchosos todavía continúa en cafeterías, churrerías y plazas conforme la mañana va ganando protagonismo. Además, otras dos noticias marcan el inicio del día. La primera, sin salirnos del mundo musical: una entrevista con el guitarrista Paco Peña, quien explica que "se ha diluido la implicación de la ciudad" con el Festival de la Guitarra. La segunda, un reportaje, con abundante material gráfico, del 90º aniversario del inicio de la Guerra Civil y sus implicaciones en Córdoba.
- Córdoba se rompe la camisa en una Noche Blanca del Flamenco de homenajes, calor y hondura
- Paco Peña, guitarrista: «Se ha diluido la implicación de la ciudad con el Festival de la Guitarra»
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España
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