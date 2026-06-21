Sucesos
Muere un motorista en un accidente de tráfico en Hornachuelos
El piloto llevaba una moto de gran cilindrada cuando se salió de la vía en la A-3151
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Un motorista ha fallecido en un accidente de tráfico registrado en la mañana de este domingo en la A-3151 en el término municipal de Hornachuelos.
Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, el accidente se ha producido a las 11:25 horas en el kilómetro 38 de la citada vía. Según los testigos, que dieron la voz de alerta al 112, una moto de gran cilindrada se salió de la vía quedando el motorista herido inconsciente bajo el quitamiedos.
Sanitarios del 061 se desplazaron al lugar del accidente
Rápidamente se alertó a la Guardia Civil de Tráfico y al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que a pesar de los esfuerzos no han podido hacer nada por salvar la vida del motorista, del que no han trascendido más datos personales.
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