Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noche Blanca del FlamencoVídeo | Noche BlancaVídeo | Manuel LomboFotogalería | Noche BlancaGuía de la Noche BlancaDani Martín en conciertoAscenso del MálagaPlaya La BreñaIncendio AlmodóvarRescate familia del fuegoAitanaOposiciones EducaciónVuelos CórdobaLa previa de BergesOla de calorFichajes CCFGol de JuanitoBegoña GómezEscapada rural
instagramlinkedin

Agenda

Qué hacer hoy en Córdoba, domingo, 21 de junio de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

Actuación de la escuela de baile Xanadú

Actuación de la escuela de baile Xanadú / DIARIO CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Danza

Actuación de la escuela de baile Xanadú

Con motivo del final del curso, los alumnos de la academia de danza Xanadú intepretarán obras de ballet clásico, baile moderno y bailes latinos. Localidades 12 euros.

CÓRDOBA. Teatro Góngora.

Jesús y María, 10.

20.30 horas.

Arte

Apertura de la Ae Gallery

Del 19 al 21 de junio de 2026, AE Gallery abre sus puertas para celebrar tres días inolvidables dedicados al arte, la cultura y el emprendimiento creativo que incluirán en la jornada de hoy danza contemporánea, teatro de improvisación y mucho más. Entrada gratuita hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Bulevar Hernán Ruiz 1, Local DR.

De 18.00 a 21.00 horas.

Danza

Festival Fin de Curso de la Academia Coppelia

Como cada año, durante el mes de junio, los teatros municipales reciben a las academias de baile, que demuestran el trabajo realizado durante el año por su alumnado. Localidades de 8 a 21 euros.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Gran Teatro.

Gran Capitán, 3.

20.00 horas.

Exposición

‘Ellas visibles’

Exposición de Nieves Galiot que nos acerca al talento y la creación contemporánea en femenino. Se podrá visitar hasta el próximo 14 de junio. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Centro de Arte Rafael Botí.

Manríquez, 5.

De 10.00 a 14.00 horas.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El refugio climático de Andalucía está a dos horas de Córdoba: 21 grados de media en pleno agosto
  2. «El negocio estaba acabando con nuestra salud»: cierra la panadería San Francisco tras 53 años en el barrio de San Andrés de Córdoba
  3. El Ayuntamiento de Córdoba dispara los viajes gratis a la playa para mayores con 84 salidas este verano
  4. Se pelea en un kebab de Córdoba y agrede a los policías que le detienen: 'Tú estás muerto, no tenías que haberme mirado
  5. La Aemet pone fecha a la primera ola de calor en Córdoba: estos son los días de duración con temperaturas de hasta 44 grados
  6. El Ayuntamiento de Córdoba publica el decreto para el traslado provisional del mercadillo de El Arenal
  7. Los cordobeses cambian sus preferencias a la hora de elegir sus vacaciones por el encarecimiento de los precios
  8. Muere un hombre de 70 años de un infarto mientras subía hacia las Ermitas de Córdoba en pleno aviso amarillo

Qué hacer hoy en Córdoba, domingo, 21 de junio de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, domingo, 21 de junio de 2026

Crónica de la semana: Bellido saca el autobús de campaña

Crónica de la semana: Bellido saca el autobús de campaña

Paco Peña, guitarrista: «Se ha diluido la implicación de la ciudad con el Festival de la Guitarra»

Paco Peña, guitarrista: «Se ha diluido la implicación de la ciudad con el Festival de la Guitarra»

Aitana cumple en Fuengirola el sueño de Diana, una joven fan de Córdoba con una enfermedad rara

Aitana cumple en Fuengirola el sueño de Diana, una joven fan de Córdoba con una enfermedad rara

Los fallecidos en Córdoba el sábado 20 de junio

Satse Córdoba pide activar ya el Plan de Accesibilidad ante la falta de enfermeras para el verano

Satse Córdoba pide activar ya el Plan de Accesibilidad ante la falta de enfermeras para el verano

Casi 2.400 aspirantes se examinan este sábado en Córdoba en las oposiciones docentes que ofrecen más de 5.000 plazas en toda Andalucía

Casi 2.400 aspirantes se examinan este sábado en Córdoba en las oposiciones docentes que ofrecen más de 5.000 plazas en toda Andalucía

Silbon y La Flor de Levante 1934 crean el helado Vainilla Gold para dar la bienvenida al verano en Córdoba

Silbon y La Flor de Levante 1934 crean el helado Vainilla Gold para dar la bienvenida al verano en Córdoba
Tracking Pixel Contents