Qué hacer hoy en Córdoba, domingo, 21 de junio de 2026

Danza

Actuación de la escuela de baile Xanadú

Con motivo del final del curso, los alumnos de la academia de danza Xanadú intepretarán obras de ballet clásico, baile moderno y bailes latinos. Localidades 12 euros.

CÓRDOBA. Teatro Góngora. Jesús y María, 10. 20.30 horas.

Arte

Apertura de la Ae Gallery

Del 19 al 21 de junio de 2026, AE Gallery abre sus puertas para celebrar tres días inolvidables dedicados al arte, la cultura y el emprendimiento creativo que incluirán en la jornada de hoy danza contemporánea, teatro de improvisación y mucho más. Entrada gratuita hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Bulevar Hernán Ruiz 1, Local DR. De 18.00 a 21.00 horas.

Danza

Festival Fin de Curso de la Academia Coppelia

Como cada año, durante el mes de junio, los teatros municipales reciben a las academias de baile, que demuestran el trabajo realizado durante el año por su alumnado. Localidades de 8 a 21 euros.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Gran Teatro. Gran Capitán, 3. 20.00 horas.

Exposición

‘Ellas visibles’

Exposición de Nieves Galiot que nos acerca al talento y la creación contemporánea en femenino. Se podrá visitar hasta el próximo 14 de junio. Entrada libre hasta completar el aforo.