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Los fallecidos en Córdoba el domingo 21 de junio

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 22 de junio, están previstas las siguientes inhumaciones:

María de la Sierra Molina de la Cruz

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Rafael Jiménez Luque

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Josefa Domínguez Murillo

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Jose Ramón González García

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La inhumación está prevista a las 18.15 horas en el cementerio de San Rafael.

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