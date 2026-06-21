El tiempo
Córdoba roza los 41 grados antes de un inicio de semana asfixiante: esta es la previsión de la Aemet
No será hasta el miércoles cuando los termómetros bajen de los 40 grados de máxima
En un domingo muy caluroso, con aviso naranja por altas temperaturas, Córdoba capital ha rozado los 41 grados y avanza hacia un inicio de semana de calor asfixiante.
Según los datos registrados por el termómetro de la Aemet en el aeropuerto, la ciudad ha alcanzado los 40,9 grados de máxima a las 18.10 horas. No ha sido, sin embargo, la máxima provincial, ya que esta la ha marcado Montoro con 41,9 grados, que ha sido la quinta más alta del país. En Fuente Palmera se ha llegado hasta los 40,7 grados, en La Rambla a los 40,4 y a los 40,2 en Aguilar de la Frontera.
Hacia unos días asfixiantes
Para este lunes, la Aemet mantiene el aviso naranja por altas temperaturas en la Campiña entre las 12 y las 21 horas y amarillo en el resto de la provincia. Se espera una máxima en la capital de 41 grados y una mínima muy elevada, de 22. El pronóstico apunta a cielos pocos nubosos con intervalos de nubes altas con polvo en suspensión. Los vientos serán flojos variables con intervalos moderados del sur por la tarde.
El martes, la situación se agravará, ya que no solo se mantiene el aviso naranja, sino que se extenderá a Sierra y Pedroches y se espera una máxima de 414 grados en la capital.
Un leve alivio
Habrá que esperar al miércoles para que el termómetro de un respiro, ya que es ese día cuando se espera que Córdoba baje de los 40 grados, una situación que se mantendrá hasta el sábado, última jornada en la que la Aemet ofrece previsión, y destacando el jueves, cuando habrá unos placenteros 17 grados de mínima y 'solo' 35 de máxima.
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