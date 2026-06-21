Bellido saca el autobús de campaña

El mandato ha cruzado la barrera del tercer año y encara ya el tramo decisivo hacia las elecciones municipales de 2027. Aquí debería sonar la fanfarria, pero hace demasiado calor para tocar el trombón. Para celebrar el hito, el alcalde, José María Bellido, abandonó por unos minutos el coche oficial y se subió a un autobús de Aucorsa de la Línea 3 (Albaida, Renfe, Fuensanta). Quiso probar el nuevo sistema de pago con tarjeta que ha implantado la empresa municipal y que ha funcionado tan bien que la próxima semana se extenderá al resto de líneas para que los usuarios puedan pagar el autobús con tarjeta, móvil o smartphone. El alcalde, como decimos, lo probó, abonó su billete y se dio su paseíto en el autobús saludando por la ventanilla. No notó ni baches. «Todo va sobre ruedas», dijo y se apeó para regresar a Capitulares y ponerse a preparar el speech del balance municipal.

El portavoz del PP de Córdoba y alcalde de la ciudad, José María Bellido, junto a los concejales del Grupo PP en el Ayuntamiento de Córdoba, realizó un balance de gestión de los tres años de gobierno municipal / AJ González / COR

'Córdoba crece'

El discurso que pronunció fue, a qué negarlo, un mensaje preelectoral en toda regla. Bellido defendió que Córdoba vive un cambio «estructural», donde se han sentado las bases de «un futuro mejor». Vendió que «Córdoba crece» y que no ha dejado de crecer en estos siete años de PP en empleo, industria, vivienda, servicios, patrimonio (esta semana se han reabierto después de las obras los jardines del Alcázar), sostenibilidad y movilidad. Eso y mucho más, porque se tiró hablando 67 minutos de reloj Casio. Ahí es ná. Cómo sería la corná que hasta él mismo empezó pidiendo disculpas a los concejales que fueron a arroparlo al acto celebrado en Bodegas Campos, y a los periodistas: «No va a ser breve la rueda de prensa», advirtió el regidor sin mentir ni una mijita. Y como decimos, 67 minutos que dieron para todo, menos para la autocrítica. Eso lo dejo, dijo el primer edil, en manos de la oposición, que para eso está.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Antonio Hurtado, junto a concejales socialistas. / CÓRDOBA

Tres mandatos encadenados... como Rosa Aguilar

Fíjese que, de ganar las elecciones el año que viene, Bellido encadenaría su tercer mandato al frente de la Alcaldía de Córdoba, algo que solo Rosa Aguilar había hecho hasta ahora, aunque no llegó a completarlo porque se fue a la Junta de Andalucía en 2009. El dirigente popular dice que tiene ganas de presentarse a la reelección, que está con fuerzas e ilusión. Es decir, dice todo lo contrario que piensa el portavoz socialista, Antonio Hurtado, que habla de un Bellido «cansado», de un gobierno «agotado y sin ideas» y de una ciudad «sucia y paralizada». El edil del PSOE ha vaticinado esta semana que el alcalde ha llegado a su «fin de ciclo» y lo acusa de agarrarse a «la tabla de salvación de Pedro Sánchez» (en empleo, aumento del turismo o iniciativas como la BLET) y hasta de no pagar las facturas: la obra de La Viñuela, recordó, está retrasada por ese motivo.

El cierre de los cines de verano

Desde Hacemos Córdoba, además, acusan a Bellido de enterrar los cines de verano en la ciudad, después de que se haya confirmado que Fuenseca, Delicias y Olimpia no abrirán esta temporada por la falta de licencia y el incumplimiento de la normativa de ruidos. Mientras el Coliseo San Andrés queda como último refugio de la liturgia cordobesa de cine y bocadillo a la luz de la luna, el asunto se ha enredado en un galimatías urbanístico total. El alcalde dice que los cines son «un problema irresoluble»; el PSOE pide al Ayuntamiento que los expropie, y el propietario de los espacios denuncia que se los están dejando «hechos un solar».

El empresario Antonio Amil, en el cine de verano Fuenseca, que no abrirá esta temporada estival. / A. J. González

El fondo, sin embargo, no es solo si tienen licencia de actividad, ruido o denuncias vecinales. La pregunta es qué quiere hacer Córdoba con esos espacios. Porque si el Ayuntamiento los compra para mantenerlos como cines, tendrá que justificar que esa actividad económica es un servicio público esencial y asumir todos los requisitos legales que eso implica, algo que ya ha rechazado el gobierno. Y si no, tendrá que admitir que la nostalgia no basta para sostener una tradición que quizá acabe reconvertida en pista deportiva, zona verde o equipamiento vecinal. Es decir, que el problema ya no es solo si este verano habrá pantalla. El problema es si Córdoba quiere salvar sus cines de verano o quedarse únicamente con el recuerdo de su bella historia.

Comienza el verano de manera oficial y colgamos el almanaque de la cuenta atrás: Bellido ya ha sacado el autobús de campaña, pero el último año de mandato le obliga a conducir entre promesas de crecimiento, una oposición que le discutirá el relato hasta el final y problemas muy cordobeses, como los cines de verano, que no caben en un simple eslogan electoral.