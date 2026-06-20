Volar desde Córdoba este verano: más de 11.200 plazas, dos rutas activas y medio mundo a una escala

Llega la temporada de verano y los cordobeses empiezan a organizar sus viajes por tierra, mar… y aire. El aeropuerto de Córdoba afronta su tercera campaña estival con el objetivo de que los cordobeses no se tengan que desplazar a Málaga o Sevilla para viajar. Las conexiones con Barcelona y Gran Canaria abren la puerta a viajar con una sola escala a buena parte de Europa, a otros puntos internacionales y a cualquiera de las islas del archipiélago canario.

La oferta para este verano se apoya en dos compañías. Binter, que mantiene su operativa con Las Palmas de Gran Canaria, y Vueling, que se suma respecto a la pasada temporada estival con su conexión con Barcelona. Entre ambas rutas, el aeropuerto cordobés pondrá en el mercado más de 11.200 plazas (récord histórico) entre el 1 de julio y el 30 de agosto, teniendo en cuenta las dos frecuencias semanales por sentido de cada compañía durante esas nueve semanas. De ellas, unas 4.750 corresponden a la ruta con Gran Canaria y alrededor de 6.480, a la conexión con Barcelona, tomando como referencia la capacidad habitual de los aviones que cubren ambos trayectos. Eso sí, el gran asterisco de la temporada está en la pérdida de la conexión con Palma de Mallorca, que este año no operará Air Nostrum tras dos veranos consecutivos.

Binter

La aerolínea canaria ofrece dos frecuencias semanales por sentido entre Córdoba y Las Palmas de Gran Canaria. La conexión no solo permite viajar a Gran Canaria, sino también enlazar de forma gratuita con cualquiera de las islas del archipiélago haciendo escala en el aeropuerto de Gran Canaria y tomando después uno de los vuelos interinsulares de la compañía.

Desde Binter aseguran estar «muy contentos» con una operativa que este verano se centra especialmente en aumentar el tráfico de cordobeses hacia las islas, donde la compañía quiere ganar cuota de mercado. Según los datos facilitados por la aerolínea, el porcentaje de canarios que viajan a Córdoba sigue siendo muy superior al de cordobeses que vuelan a Canarias. El 75% de los pasajeros de la ruta son isleños, frente al 25% restante que parte desde Córdoba hacia el archipiélago.

De ese grupo de viajeros cordobeses, cuatro de cada diez no se queda en Gran Canaria, sino que continúa viaje hacia otra isla. Binter también detalla que el 33% de los pasajeros de la ruta viaja en pareja y que en torno al 85% adquiere los billetes a través de los canales oficiales de la compañía.

Vueling

La gran novedad respecto a la pasada temporada de verano en Córdoba es la conexión aérea con Barcelona a través de Vueling. Desde la compañía aseguran estar «muy contentos» con el desarrollo de la ruta y, como prueba de continuidad, explican que ya se han puesto a la venta los billetes para la próxima temporada de invierno.

De esta forma, Córdoba mantiene sus dos frecuencias semanales por sentido con la Ciudad Condal hasta mediados de marzo del año que viene. No obstante, desde la aerolínea explican que, por el momento, no se plantea ampliar frecuencias ni introducir cambios significativos en la ruta, así como tampoco añadir nuevos destinos desde Córdoba.

La importancia de esta conexión es especialmente relevante de cara al verano. Barcelona funciona como una de las grandes puertas de salida internacional para los viajeros cordobeses, ya que permite enlazar, con una sola escala, con numerosas ciudades europeas y con algunos de los principales destinos del mundo. El aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ofrece alrededor de 220 destinos, la mayoría internacionales, y Vueling facilita la escala y la operativa cuando el segundo vuelo también se realiza con la compañía.

Aena

Desde Aena aseguran que siguen trabajando para establecer nuevas conexiones aéreas «con los destinos ya conocidos» y recogidos en el plan de marketing de la infraestructura, es decir, Tenerife, Valencia, Bilbao, Madrid, Londres y París, además de recuperar la conexión con Palma de Mallorca. La empresa pública sostiene que habrá noticias «tan pronto como sea posible».

Aena también recuerda las inversiones previstas en el aeropuerto cordobés, la última de ellas, la renovación integral de uno de sus dos hangares para adaptarlo a la normativa vigente. Además, dentro del DORA 2027-2031 se prevén actuaciones como la adecuación de la plataforma, la repavimentación de la pista, la mejora del aparcamiento y la instalación de nuevos sistemas de iluminación led.

Sin vuelos a Mallorca ni control de pasaportes

El gran debe del aeropuerto de Córdoba esta temporada es la ausencia de la conexión con Palma de Mallorca. Air Nostrum no ofrecerá este año esta ruta, como sí hizo durante los dos veranos anteriores. La filial de Iberia explicó en marzo a este periódico que la decisión respondía a una política de «reestructuración de nuestra planificación de vuelos» que también ha afectado a otros aeropuertos, como el de Badajoz.

Por otro lado, el Ministerio del Interior continúa analizando cómo instalar un control de pasaportes en el aeropuerto de Córdoba, un requisito necesario para poder operar vuelos con destinos de fuera del espacio Schengen, como Turquía o Marruecos. El pasado mes de marzo, la subdelegada del Gobierno, Ana López, aseguró que se habían mantenido contactos en este sentido, aunque por el momento no se han producido avances concretos.