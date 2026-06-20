Víctor Manuel Díaz, nuevo decano del Colegio de Arquitectos: "Córdoba necesita rehabilitar sus viviendas más que construir nuevas"

-Fue elegido el miércoles y desde entonces no ha parado, ¿qué tal la llegada al cargo?

-Ha sido muy emocionante, muy satisfactoria y muy gratificante. Te das cuenta de que el colectivo de arquitectos está unido, de que tenemos ganas de hacer muchas cosas juntos y de que hemos ganado ilusión con la incorporación de nuevos miembros a la junta de gobierno.

-Su candidatura era la de la continuidad pero, ¿en qué exactamente?

-Vamos a mantener aquellos asuntos que han demostrado que funcionan y con los que el colectivo está contento. Por ejemplo, el convenio con la Gerencia Municipal de Urbanismo. Queremos fomentar también convenios con la Diputación para la actualización del planeamiento de los municipios de la provincia a la nueva reglamentación. También queremos seguir con las actividades culturales, el trabajo en redes sociales y recuperar el colegio como centro de convivencia, de intercambio de ideas del colectivo.

-Y en cuanto a novedades, ¿qué cambios quieren hacer?

-Una idea fundamental, y prioritaria para nosotros, es dar a conocer a la sociedad la verdadera labor del arquitecto. Hay un problema fundamental ahora mismo a nivel nacional, que es la falta de vivienda. Creemos que somos una parte importante de la solución. Los arquitectos no solo nos dedicamos a hacer vivienda ni edificios de diseño. Hay también una manera de hacer arquitectura en los pequeños municipios, donde resuelves a un cliente una vivienda. Para nosotros es una satisfacción que ese cliente viva en una vivienda confortable, que cumpla sus condiciones de seguridad, protección y aislamiento. Ese es un trabajo que queremos dar a conocer.

Víctor Manuel Díaz fue elegido este miércoles decano del Colegio de Abogados de Córdoba. / A.J. González

-Reivindica el papel de los arquitectos en vivienda, si tenemos una crisis en este sentido, ¿qué ha hecho mal el sector?

-El problema de la vivienda no depende solo de nosotros. Somos una parte de la solución, pero no hemos fallado en la financiación, ni en el factor económico, que no depende de nosotros, ni en el factor político. Los planeamientos son muy largos. Se desarrollan muchísimos informes sectoriales que paralizan un planeamiento. No se puede imputar a los arquitectos que, una vez hecho un plan parcial, la tramitación pueda durar 14 años. Son plazos que no tienen sentido cuando las demandas cambian. Demandamos una mayor agilidad en la tramitación del planeamiento. No se nos puede imputar a los arquitectos la falta de vivienda, porque los mecanismos de la Administración, la aprobación de planes parciales y la organización de los inversores tampoco facilitan la labor. El promotor necesita ayuda. Los precios de la construcción han subido muchísimo. Si unimos que los precios son carísimos, que el promotor ve dificultades para obtener una licencia y que, a su vez, el mercado no absorbe los precios actuales, es muy complicado resolver este asunto si no hay una dinamización del sector con nuevo suelo que se pueda gestionar rápidamente.

"No se puede imputar a los arquitectos que, una vez hecho un plan parcial, la tramitación pueda durar 14 años. Son plazos que no tienen sentido"

-¿Siente que el Ayuntamiento no escucha lo suficientemente al arquitecto?

-El problema no es local, es nacional o, cuanto menos, autonómico, porque la normativa urbanística es autonómica. Cuando cualquier planeamiento de desarrollo urbanístico tiene que contar con diversos informes sectoriales, se vuelve todo muy laborioso y muy largo. También es verdad que no se dispone de suelo suficiente, que se están agotando los distintos sectores en desarrollo y que faltan posibilidades para poder suplirlo.

-¿Córdoba que necesita, más vivienda, rehabilitar la actual o más VPO?

-Hay que renovar el parque de viviendas de la ciudad. Córdoba necesita rehabilitar sus viviendas más que construir nuevas. Soy optimista con las medidas que ha adoptado el Ayuntamiento en este sentido en barrios como Ciudad Jardín o Santa Rosa. Hemos aportado ideas y seguiremos haciéndolo. A pesar de que en Córdoba hace falta vivienda, el tema es muy complejo y no depende solo de la Administración. También habría que modificar la normativa de vivienda pública, que creo que está desfasada. La forma de vivir ha cambiado, las parejas son distintas, las familias también, hay más familias monoparentales y la gente joven no se puede ir de su casa. Habría que adaptar el tipo de edificación y de vivienda a la demanda real que hay hoy en día. Ha habido una expansión importante de la recuperación de locales comerciales sin uso que se han adaptado a viviendas. Han tenido una aceptación magnífica y se hacen viviendas muy dignas a precios ajustados. Pero el problema de la vivienda, en mi opinión, es muy general y no es igual en todo el país.

Víctor Manuel Díaz, en la sede del Colegio de Arquitectos. / A.J. González

-O sea, que más que construir, lo que hace falta es repensar lo que tenemos.

-Hay que rehabilitar. También hay que fomentar nuevas expansiones en la ciudad, que se está intentando hacer a través del PGOM. Tampoco nos podemos olvidar de la provincia. Queremos establecer convenios con la Diputación y ayudar a nuestros compañeros que están en los distintos municipios, donde el planeamiento viene muchas veces de la mano de la Diputación.

-Habitaciones y plazas de garaje más grandes... ¿cómo ve las nuevas normas urbanísticas?

-En su momento, hicimos una serie de observaciones y la mayoría se han contemplado. Por ejemplo, que las plazas de garaje se adaptaran a los tamaños reales de los vehículos, porque la normativa anterior respondía a una época en la que los coches tenían menor dimensión. También se ha ampliado el aparcamiento para motocicletas y para coches pequeños. Hemos colaborado en esa nueva redacción planteando tanto nuestras ideas como nuestras inquietudes. Otro cambio es que en determinados barrios se permita una planta más a la hora de rehabilitar viviendas.. Creemos que es una buena idea ofrecer a esas comunidades la posibilidad de hacer un remonte de una planta, cuya venta pudiera favorecer la renovación del edificio. Sabemos que los promotores consideran esto atractivo.

"No se puede hablar de una planta más de forma generalizada, pero es una opción que debería estudiarse"

-¿Y la posibilidad de permitir una planta más en general?

-Es verdad que se podría permitir una planta más, pero debería proceder de un estudio genérico de la ciudad y por zonas. No se puede hablar de una planta más de forma generalizada, pero sí en determinados sectores que compensen los precios del suelo y de los materiales. La situación económica del país y el desarrollo de la ciudad no permiten grandes márgenes y cualquier desviación en un presupuesto puede hacer inviable una operación.

-Me hablaba al principio de que los arquitectos no solo diseñan la casa, sino la ciudad, ¿se está diseñando una Córdoba que luche contra el cambio climático?

-La planificación urbana es una labor fundamental dentro de esta profesión. Hacemos estudios de crecimiento y pensamos cómo crece la ciudad, el transporte y la infraestructura o servicios públicos que hay. Todo eso se diseña desde la expansión y el crecimiento de la ciudad y, lógicamente, el factor climático también lo tenemos muy en cuenta.

Edificios cebra en Huerta de Santa Isabel Oeste. / A. J. GONZÁLEZ

-Pasear por Turruñuelos o Huerta de Santa Isabel es una sensación un poco extraña, ¿no estamos construyendo barrios muy parecidos y casi sin identidad?

-Comparto contigo esa sensación y no pretendo justificarla, pero sí quiero dar una opinión. Un edificio, hasta llegar al diseño final, pasa por muchísimos condicionantes. Hay que sacar un número determinado de viviendas, cumplir condiciones técnicas rigurosas, dotarlo de medidas de seguridad, climatización, sostenibilidad, controlar la huella de carbono y hacer que no afecte de forma decisiva al medio ambiente. Entran tantos factores que al final se llega a un diseño casi estándar. Cuando un edificio cumple todos los condicionantes, también hay que minimizar costes. Podemos hacer un edificio mucho más brillante, pero ¿a qué coste? Y el ciudadano, ¿puede pagarlo? Eso sí, a título personal creo que habrá que darle una pensada en futuras expansiones.

-¿Qué barrio o zona cree que necesita una intervención más urgente?

-Una de las cuestiones principales es el casco histórico, y vamos a empezar a trabajar pronto en ello. Me parece fundamental abrir un debate, sin prisa pero con rigor. Hay que regularizar y hacer convivir el casco con la ciudadanía, con aquellas personas que quieran vivir allí. Hay que dotarlas de infraestructuras y comodidades para facilitar la vida al cordobés que vive en el casco histórico. Tampoco podemos olvidar barrios como Cañero, que necesitan una reforma importante sin perder su idiosincrasia. También Huerta de la Reina necesita renovación. Está habiendo evolución y obras de reforma, y poco a poco ese tipo de cuestiones se irán abordando.

"Los precios de la vivienda no bajarán en los próximos diez años"

-Desde la perspectiva del arquitecto, ¿cómo se conjuga el turismo con que la gente viva en el casco histórico?

-Creo que, una vez que se tramite la normativa urbanística del Plan General, el segundo paso será intervenir en la normativa urbanística del casco. Ya hemos lanzado algunas ideas. Por ejemplo, la autorización de las terrazas, el tema de las placas solares, que necesita un estudio más formalizado. También hay que abordar dotaciones para el casco, como aparcamientos para residentes, espacios de ocupación pública, vacíos urbanos que se están produciendo y que se puedan recuperar para la convivencia... Si Urbanismo nos lo pide (y creo que lo hará), nos sentaremos con ellos. Igual que hemos trabajado en la normativa urbanística, trabajaremos por el casco histórico.

-Con todo esto, ¿bajará el precio de la vivienda en la próxima década?

-Los precios de la vivienda no bajarán en los próximos diez años. Esto se produciría si hubiera mucha oferta, pero no es el caso. Los precios de construcción han subido mucho, los del suelo no pueden bajar más y las operaciones no son rentables. Si una vivienda se construye a 1.600 euros por metro cuadrado, al final se acaba atacando a los honorarios de los arquitectos y de los técnicos, que cada vez son menores. No se puede cobrar menos. Es una labor sobre la que también tenemos que concienciar a los políticos cuando convocan concursos. El módulo de protección oficial está en torno a 2.000 euros, pero es que no se puede bajar más. El suelo vale algo. Hay que urbanizar, meter canalizaciones, dotar de infraestructuras, dejar suelos libres para dotaciones, colegios… Los promotores están al mínimo. Antes se ganaba dinero y podía haber porcentajes elevados, hoy no.

-Entonces, ¿qué hacemos?

-Hay que apostar por nuevas tipologías. El piso de tres dormitorios, dos baños, un salón de 18 metros y una cocina de siete lo tenemos que ir olvidando. El mercado que está demandando ahora mismo la gente joven son viviendas de dos dormitorios, con cocina integrada y espacios abiertos. Hay que adaptar la vivienda a esa nueva forma de vida, y eso facilitará que se actualice y se modernice.