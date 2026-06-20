Tres noticias de índole muy diferente captan los focos informativos en la calurosa tarde del sábado. La primera, un extenso reportaje, con vídeo y fotogalería, de la playa de La Breña, un oasis que sirve del refugio de las altas temperaturas de muchos cordobeses. La segunda, la última hora de un incendio declarado en Almodóvar del Río, que se encuentra estabilizado. Una familia de siete miembros, dos de ellos bebés, ha sido rescatada por los bomberos del Consorcio cuando las llamas avanzaban a su casa. Finalmente, analizamos el examen que han realizado cerca de 2.400 opositores en Córdoba, en busca de una plaza de profesor de Secundaria.

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