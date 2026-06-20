La actualidad del sábado
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El oasis contra el calor de la playa de La Breña, el incendio declarado en Almodóvar del Río que ha precisado el rescate de siete personas y las oposiciones a profesor de Secundaria marcan la última hora de la jornada
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Tres noticias de índole muy diferente captan los focos informativos en la calurosa tarde del sábado. La primera, un extenso reportaje, con vídeo y fotogalería, de la playa de La Breña, un oasis que sirve del refugio de las altas temperaturas de muchos cordobeses. La segunda, la última hora de un incendio declarado en Almodóvar del Río, que se encuentra estabilizado. Una familia de siete miembros, dos de ellos bebés, ha sido rescatada por los bomberos del Consorcio cuando las llamas avanzaban a su casa. Finalmente, analizamos el examen que han realizado cerca de 2.400 opositores en Córdoba, en busca de una plaza de profesor de Secundaria.
- La Breña se reivindica como remedio cordobés contra el calor: «Este sitio está a 30 minutos y es un lujo»
- El Infoca logra estabilizar el incendio forestal de Almodóvar del Río
- Cerca de 2.400 opositores buscan en Córdoba una plaza de profesor de Secundaria: «Han sido meses muy complicados»
Además, destacamos estas otras noticias:
Cultura
Provincia
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Córdoba ciudad
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España
Deportes
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Internacional
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