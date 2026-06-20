Las posibilidades de viajar este verano desde el aeropuerto de Córdoba, que oferta más de 11.200 plazas y mantiene dos rutas activas con conexiones a medio mundo mediante una sola escala, abren nuestro boletín de este sábado. También entrevistamos al nuevo decano del Colegio de Arquitectos de Córdoba, Víctor M. Díaz, quien defiende que la principal necesidad de la ciudad pasa por rehabilitar el parque residencial existente antes que apostar por nuevas construcciones. Además, avanzamos los detalles de una Noche Blanca del Flamenco que rendirá homenaje a Fosforito y volverá a llenar de música y arte jondo las calles y plazas de la capital.

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