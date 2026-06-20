La actualidad del sábado 20 de junio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Las opciones de vuelo desde Córdoba este verano, los retos urbanísticos y de vivienda que plantea el nuevo decano de los arquitectos y los preparativos para una Noche Blanca del Flamenco dedicada a Fosforito centran algunos de los asuntos más destacados para empezar este sábado
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Las posibilidades de viajar este verano desde el aeropuerto de Córdoba, que oferta más de 11.200 plazas y mantiene dos rutas activas con conexiones a medio mundo mediante una sola escala, abren nuestro boletín de este sábado. También entrevistamos al nuevo decano del Colegio de Arquitectos de Córdoba, Víctor M. Díaz, quien defiende que la principal necesidad de la ciudad pasa por rehabilitar el parque residencial existente antes que apostar por nuevas construcciones. Además, avanzamos los detalles de una Noche Blanca del Flamenco que rendirá homenaje a Fosforito y volverá a llenar de música y arte jondo las calles y plazas de la capital.
- VIAJES | Volar desde Córdoba este verano: más de 11.200 plazas, dos rutas activas y medio mundo a una escala
- ENTREVISTA | Víctor M. Díaz, nuevo decano del Colegio de Arquitectos: "Córdoba necesita rehabilitar sus viviendas más que construir nuevas"
- PREVIA NOCHE BLANCA DEL FLAMENCO | Córdoba sonará a Fosforito en una noche rendida al arte jondo
Además, destacamos estas otras noticias:
Ola de calor
- PREVISIÓN | Córdoba afronta el primer episodio de calor extremo del verano con los 45 grados en el horizonte
- ALERTA | Córdoba activa este sábado los refugios climáticos ante la alerta naranja por altas temperaturas
Conciertos
- CRÓNICA, VÍDEO Y GALERÍA | El ataque de los chicos cocodrilo enciende un Córdoba Live inaugurado por Hombres G
- Niña Pastori abre en Cabra su nueva gira 'Color Fania'
Córdoba ciudad
- URBANISMO | La Junta anuncia la cesión del edificio de la calle Manríquez a la Universidad de Córdoba para albergar Filosofía y Letras de forma provisional
- CINES DE VERANO | Antonio Amil, dueño de Fuenseca y Delicias: "Si el Ayuntamiento tiene interés puede regular los cines de verano en Córdoba"
- PATRIMONIO | La restauración de la Ermita de la Aurora se complica por los daños e inestabilidad de la muralla
- INUNDACIONES | La CHG y el Ayuntamiento de Córdoba retoman el diálogo para actuar en los cauces dañados por las inundaciones
Tribunales y sucesos
- Decretan prisión para el presunto autor de la muerte de un hombre de 45 años en una reyerta en Cruz de Juárez en 2025
- Se pelea en un kebab de Córdoba y agrede a los policías que le detienen: "Tú estás muerto, no tenías que haberme mirado"
- Arrestan a un hombre en los Olivos Borrachos tras robar el bolso y el móvil a una joven
Provincia
- La Junta autoriza unas obras clave para la conservación de la Catedral de la Campiña del Alto Guadalquivir
- REPORTAJE El pequeño mamífero de las sierras Subbéticas en peligro de extinción que ha blindado el río Genilla a su paso por Priego de Córdoba
Córdoba CF
- Nuevo fichaje del Córdoba CF: el conjunto blanquiverde apuesta por la juventud y proyección de Egoitz Muñoz para el carril derecho
- El refugio climático de Andalucía está a dos horas de Córdoba: 21 grados de media en pleno agosto
- «El negocio estaba acabando con nuestra salud»: cierra la panadería San Francisco tras 53 años en el barrio de San Andrés de Córdoba
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- La Aemet pone fecha a la primera ola de calor en Córdoba: estos son los días de duración con temperaturas de hasta 44 grados
- El Ayuntamiento de Córdoba publica el decreto para el traslado provisional del mercadillo de El Arenal
- Los cordobeses cambian sus preferencias a la hora de elegir sus vacaciones por el encarecimiento de los precios
- Muere un hombre de 70 años de un infarto mientras subía hacia las Ermitas de Córdoba en pleno aviso amarillo