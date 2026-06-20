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La actualidad del sábado 20 de junio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las opciones de vuelo desde Córdoba este verano, los retos urbanísticos y de vivienda que plantea el nuevo decano de los arquitectos y los preparativos para una Noche Blanca del Flamenco dedicada a Fosforito centran algunos de los asuntos más destacados para empezar este sábado

Llegada de pasajeros del primer avión de Vueling a Córdoba.

Llegada de pasajeros del primer avión de Vueling a Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Las posibilidades de viajar este verano desde el aeropuerto de Córdoba, que oferta más de 11.200 plazas y mantiene dos rutas activas con conexiones a medio mundo mediante una sola escala, abren nuestro boletín de este sábado. También entrevistamos al nuevo decano del Colegio de Arquitectos de Córdoba, Víctor M. Díaz, quien defiende que la principal necesidad de la ciudad pasa por rehabilitar el parque residencial existente antes que apostar por nuevas construcciones. Además, avanzamos los detalles de una Noche Blanca del Flamenco que rendirá homenaje a Fosforito y volverá a llenar de música y arte jondo las calles y plazas de la capital.

Además, destacamos estas otras noticias:

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Córdoba ciudad

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