Silbon y La Flor de Levante 1934 crean el helado Vainilla Gold para dar la bienvenida al verano en Córdoba

Silbon y La Flor de Levante 1934 se han aliado para dar la bienvenida al verano con un encuentro exclusivo en Córdoba en el que presentaron una nueva nueva propuesta gastronómica, en concreto, el nuevo helado Vainilla Gold.

Los asistentes al evento fueron los primeros en descubrir y degustar esta novedad en una cita que reunió a amigos de la marca e invitados del proyecto. La jornada contó también con la participación de la estilista María Campoy, que impartió un taller de colorimetría para los asistentes.

Taller de colorimetría impartido durante la presentación del helado. / CÓRDOBA

Con esta presentación, Silbon Bar inicia temporada de verano con una propuesta pensada para acompañar los meses de mayor calor, reforzando así su apuesta por experiencias gastronómicas sencillas, cuidadas y de calidad.