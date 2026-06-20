Satse Córdoba ha reclamado a las gerencias de los centros sanitarios de la provincia la activación inmediata del Plan de Accesibilidad ante la falta de profesionales de Enfermería disponibles para cubrir el periodo vacacional.

Según sostiene el Sindicato de Enfermería, la bolsa de contratación de enfermería se encuentra ya agotada y la convocatoria extraordinaria provincial, todavía en fase de baremación y con publicación prevista para finales de junio, no llegará ni a tiempo ni con un número suficiente de efectivos para garantizar la cobertura asistencial al inicio del verano.

Turnos extra retribuidos

Satse recuerda que el Plan de Accesibilidad es un mecanismo previsto por el SAS para hacer frente a situaciones de falta de personal, vacaciones o incrementos de la demanda asistencial, y que permite retribuir de forma extraordinaria la actividad voluntaria realizada fuera de la jornada ordinaria.

Satse Córdoba pide activar ya el Plan de Accesibilidad ante la falta de enfermeras para el verano. / CÓRDOBA

La organización sindical defiende que esta medida serviría para que los profesionales que no estén de vacaciones puedan asumir turnos en sus días libres y que las unidades asistenciales mantengan una dotación segura.

Críticas a la falta de previsión

El sindicato considera que los equipos directivos no pueden escudarse en la espera de nuevos listados y deben adoptar decisiones inmediatas. A su juicio, retrasar esta medida supone asumir conscientemente un déficit de profesionales en pleno verano y refleja falta de previsión y de compromiso con la calidad asistencial.

No obstante, Satse subraya que la activación del plan solo puede llevarse a cabo mientras exista algún demandante de empleo disponible en la bolsa del SAS.

Contratación suficiente o medidas complementarias

Por ello, el sindicato exige que el plan vacacional se cubra íntegramente mediante contratos suficientes o, si no hay candidatos disponibles, mediante medidas complementarias como el propio Plan de Accesibilidad, garantizando siempre que cada unidad asistencial disponga de la plantilla necesaria.

Satse advierte de que la falta de previsión no puede traducirse en una infradotación de personal que ponga en riesgo la seguridad de los pacientes ni en un aumento de la presión asistencial sobre enfermeras y enfermeros.

Seguimiento centro a centro

La organización insiste en que trabajar con plantillas insuficientes compromete la seguridad del paciente, deteriora la calidad del sistema sanitario e incrementa el desgaste físico y emocional de los profesionales.

Por ello, Satse Córdoba anuncia que hará un seguimiento exhaustivo de la situación en cada centro y que denunciará públicamente cualquier intento de sustituir la falta de contratación por sobrecarga asistencial.