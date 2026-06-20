El SAS adjudica la instalación de placas solares en 24 centros sanitarios del Distrito Córdoba y Guadalquivir

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha resuelto la adjudicación del contrato para la ejecución de las obras de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes en un total de 24 centros sanitarios del Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir por más de 390.000 euros.

"Mejorar la eficiencia energética"

Esta ambiciosa iniciativa supone una apuesta firme y decidida del Distrito por "mejorar la eficiencia energética de nuestras instalaciones y liderar la transición hacia un modelo de sanidad pública más verde y sostenible", ha puesto de manifiesto la directora gerente del Distrito, Ana Leal, en un comunicado.

Placvas solares. / CÓRDOBA

El total de los lotes adjudicados asciende a 391.275.01 (IVA incluido) destacado que "una de las claves más relevantes de esta inversión es su sólido respaldo europeo, que es fundamental para materializar proyectos que transformen las infraestructuras públicas hacia la sostenibilidad".

Para el Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir, la modernización de sus instalaciones va de la mano de su objetivo fundamental, que es garantizar la prestación eficaz de la atención sanitaria a todos los ciudadanos andaluces.

La directora de Gestión Económica y Desarrollo Profesional, María Ángeles García Juliá, ha explicado que este contrato de autoconsumo solar hace un hincapié especial en los objetivos internos de eficiencia del SAS, integrándose plenamente en el Sistema Integrado de Gestión Ambiental del Servicio Andaluz de Salud (SIGA y garantiza la optimización de los recursos públicos porque al disminuir la dependencia de la red eléctrica externa, se generará un ahorro económico continuo que fortalecerá la eficiencia del sistema sanitario a medio y largo plazo".

Seis meses de obras por lote

Durante la ejecución de las obras, que tendrán una duración estimada de 6 meses por lote, se aplicarán también estrictos criterios de gestión medioambiental, garantizando el reciclaje, el correcto tratamiento de residuos y la protección del entorno de los centros.

La actuación se ha dividido en 24 lotes independientes para cubrir toda la geografía del distrito, abarcando desde grandes centros de salud hasta consultorios locales Entre las instalaciones beneficiadas en Córdoba capital se encuentran los centros de salud Aeropuerto, Córdoba Centro, Sector Sur y Guadalquivir, Occidente Azahara, Huerta de la Reina y los consultorios de Cerro Muriano, Encinarejo, El Higuerón y Villarrubia.

Centros que se incluyen

Por su parte, en Distrito Guadalquivir, se incluyen los centros de salud de Fuente Palmera, La Carlota, Palma del Río, Villaviciosa, Montoro y Posadas y los consultorios de Almodóvar, Villa del Río, Adamuz, Hornachuelos, Villaharta, Pedro Abad, El Carpio y Villafranca.

Las obras han sido adjudicadas en su práctica totalidad a la empresa Elecnor Servicios y Proyectos SAU (23 lotes), recayendo uno de los lotes en la empresa Magtel Operaciones SLU.

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Con esta adjudicación, el Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir, ha reiterado la Jefa de Servicio de Gestión Económica, María Dolores Cabello, "nuestro compromiso como Distrito se sitúa no sólo con la calidad asistencial de nuestros usuarios y pacientes, sino con la gestión sostenible de los recursos energéticos y la potenciación de energías renovables, demostrando que la preocupación por la gestión eficiente de recursos económicos, la salud pública y el cuidado del medioambiente no son incompatibles entre sí, sino todo lo contrario".