Qué hacer hoy en Córdoba, sábado, 20 de junio de 2026

17ª Noche Blanca del Flamenco

Diez espectáculos inundan las plazas y monumentos

Abre la Noche Blanca del Flamenco Manuel Lombo, en la plaza de las Tendillas, a las 22.30; Nazareno y Olivares, en la plaza de San Agustín, a las 23.30; María Toledo, en el Patio de los Naranjos, a las 00.00; María del Mar Moreno, en el entorno de la Calahorra y Sara Denez y Ángel Flores, en el cine Fuenseca, a las 01.00; Lela Soto, en la plaza del Conde de Priego y Monia Abdelali, en el Compás de San Francisco, a las 02.00; Maki & María Artés, en la plaza de la Corredera, a las 02.30; Ezequiel Benítez, en la plaza del Potro, a las 03.30 y el broche final con Los Estanques y El Canijito de Jerez, en los Jardines del Alcázar, a las 05.00 horas.

CÓRDOBA. Varias. Desde las 22.30 a las 05.00 horas.

Música

Concierto de Dani Martín

El recinto ferial El Arenal acoge el concierto en directo de Dani Martín.

CÓRDOBA. Recinto ferial El Arenal. Corredera, 8. 22.00 horas.

Danza

Fin de curso de la academia Ashira Danza

‘Guardianas. El reflejo del alma’, espectáculo de danza con motivo del final de curso de la Academia Ashira Danza, bajo la dirección de Carolina Prior. Localidades: 11 y 12 euros.

CÓRDOBA. Teatro Góngora. Jesús y María, 10. 19.30 horas.

Arte, cultura y emprendimiento

Programación para artistas amantes del arte

Programa de actividades para el día de hoy en el que habrá poesía, música acústica, micro teatro y actividades para todos los públicos.

CÓRDOBA. Ae Gallery. Bulevar Hernán Ruiz, 1. De 18.00 a 22.00 horas.

Música y naturaleza

Actuación de Al raso

El Camping Los Villares acoge el concierto en directo de Al Raso en su programación cultural para el verano.

CÓRDOBA. Camping Los Villares. Ctra. CO-3408 Km 5,5. 22.00 horas.

Concierto

Choppep conmemora sus 20 años de trayectoria

El grupo cordobés Choppep conmemora sus 20 años de trayectoria con un evento muy especial. Se trata de un concierto solidario destinado a ayudar a que 21 niños de Cisjordania-Palestina puedan participar en el Campus de Verano 26.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Sala Ambigú (Teatro de la Axerquía). Avda. Menéndez Pidal. 22.00 horas.

Danza

Ballet clásico de Maruja Caracuel

Festival fin de curso con el espectáculo de danza Ballet clásico de Maruja Caracuel. Localidades: de 8 a 21 euros.