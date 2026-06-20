Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, sábado, 20 de junio de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
17ª Noche Blanca del Flamenco
Diez espectáculos inundan las plazas y monumentos
Abre la Noche Blanca del Flamenco Manuel Lombo, en la plaza de las Tendillas, a las 22.30; Nazareno y Olivares, en la plaza de San Agustín, a las 23.30; María Toledo, en el Patio de los Naranjos, a las 00.00; María del Mar Moreno, en el entorno de la Calahorra y Sara Denez y Ángel Flores, en el cine Fuenseca, a las 01.00; Lela Soto, en la plaza del Conde de Priego y Monia Abdelali, en el Compás de San Francisco, a las 02.00; Maki & María Artés, en la plaza de la Corredera, a las 02.30; Ezequiel Benítez, en la plaza del Potro, a las 03.30 y el broche final con Los Estanques y El Canijito de Jerez, en los Jardines del Alcázar, a las 05.00 horas.
CÓRDOBA. Varias.
Desde las 22.30 a las 05.00 horas.
Música
Concierto de Dani Martín
El recinto ferial El Arenal acoge el concierto en directo de Dani Martín.
CÓRDOBA. Recinto ferial El Arenal.
Corredera, 8.
22.00 horas.
Danza
Fin de curso de la academia Ashira Danza
‘Guardianas. El reflejo del alma’, espectáculo de danza con motivo del final de curso de la Academia Ashira Danza, bajo la dirección de Carolina Prior. Localidades: 11 y 12 euros.
CÓRDOBA. Teatro Góngora.
Jesús y María, 10.
19.30 horas.
Arte, cultura y emprendimiento
Programación para artistas amantes del arte
Programa de actividades para el día de hoy en el que habrá poesía, música acústica, micro teatro y actividades para todos los públicos.
CÓRDOBA. Ae Gallery.
Bulevar Hernán Ruiz, 1.
De 18.00 a 22.00 horas.
Música y naturaleza
Actuación de Al raso
El Camping Los Villares acoge el concierto en directo de Al Raso en su programación cultural para el verano.
CÓRDOBA. Camping Los Villares.
Ctra. CO-3408 Km 5,5.
22.00 horas.
Concierto
Choppep conmemora sus 20 años de trayectoria
El grupo cordobés Choppep conmemora sus 20 años de trayectoria con un evento muy especial. Se trata de un concierto solidario destinado a ayudar a que 21 niños de Cisjordania-Palestina puedan participar en el Campus de Verano 26.
CÓRDOBA. Sala Ambigú (Teatro de la Axerquía).
Avda. Menéndez Pidal.
22.00 horas.
Danza
Ballet clásico de Maruja Caracuel
Festival fin de curso con el espectáculo de danza Ballet clásico de Maruja Caracuel. Localidades: de 8 a 21 euros.
CÓRDOBA. Gran Teatro.
Avda. Gran Capitán.
20.00 horas.
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