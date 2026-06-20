Los fallecidos en Córdoba el sábado 20 de junio

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 21 de junio, están previstas las siguientes inhumaciones:

José Antonio Jiménez Garrido

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Carmen Jurado Catalán

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La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.