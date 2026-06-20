Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Playa La BreñaVuelos CórdobaNoche Blanca del FlamencoIncendio AlmodóvarRescate familia del fuegoGuía de la Noche BlancaOposiciones EducaciónLa previa de BergesOla de calorFichajes CCFGol de JuanitoBegoña GómezEscapada ruralPlayas de MálagaColegio de ArquitectosNavarro Jr.Cines de verano
instagramlinkedin

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el sábado 20 de junio

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 21 de junio, están previstas las siguientes inhumaciones:

José Antonio Jiménez Garrido

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Carmen Jurado Catalán

Noticias relacionadas

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. El refugio climático de Andalucía está a dos horas de Córdoba: 21 grados de media en pleno agosto
  2. «El negocio estaba acabando con nuestra salud»: cierra la panadería San Francisco tras 53 años en el barrio de San Andrés de Córdoba
  3. El Ayuntamiento de Córdoba dispara los viajes gratis a la playa para mayores con 84 salidas este verano
  4. Se pelea en un kebab de Córdoba y agrede a los policías que le detienen: 'Tú estás muerto, no tenías que haberme mirado
  5. La Aemet pone fecha a la primera ola de calor en Córdoba: estos son los días de duración con temperaturas de hasta 44 grados
  6. El Ayuntamiento de Córdoba publica el decreto para el traslado provisional del mercadillo de El Arenal
  7. Los cordobeses cambian sus preferencias a la hora de elegir sus vacaciones por el encarecimiento de los precios
  8. Muere un hombre de 70 años de un infarto mientras subía hacia las Ermitas de Córdoba en pleno aviso amarillo

Los fallecidos en Córdoba el sábado 20 de junio

Satse Córdoba pide activar ya el Plan de Accesibilidad ante la falta de enfermeras para el verano

Satse Córdoba pide activar ya el Plan de Accesibilidad ante la falta de enfermeras para el verano

Casi 2.400 aspirantes se examinan este sábado en Córdoba en las oposiciones docentes que ofrecen más de 5.000 plazas en toda Andalucía

Casi 2.400 aspirantes se examinan este sábado en Córdoba en las oposiciones docentes que ofrecen más de 5.000 plazas en toda Andalucía

Silbon y La Flor de Levante 1934 crean el helado Vainilla Gold para dar la bienvenida al verano en Córdoba

Silbon y La Flor de Levante 1934 crean el helado Vainilla Gold para dar la bienvenida al verano en Córdoba

La diócesis de Córdoba constituye el pleno del consejo diocesano de hermandades

Las cofradías anuncian cambios musicales para la Semana Santa

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La Breña se reivindica como remedio cordobés contra el calor: «Este sitio está a 30 minutos y es un lujo»

La Breña se reivindica como remedio cordobés contra el calor: «Este sitio está a 30 minutos y es un lujo»
Tracking Pixel Contents