Obituario
Los fallecidos en Córdoba el sábado 20 de junio
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Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 21 de junio, están previstas las siguientes inhumaciones:
José Antonio Jiménez Garrido
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Carmen Jurado Catalán
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.
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