Se enfrentan a prisión por intentar incendiar una casa y una tienda de Córdoba con personas en su interior

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba acogerá la próxima semana, el jueves y el viernes, dos juicios contra tres acusados de intentar provocar incendios con peligro para la vida e integridad de las personas en una casa en la que buscaban a una persona, en uno de los casos, y en el otro, en un establecimiento donde supuestamente uno de los procesados roció con gasolina a personas. Así, dos de ellos se enfrentan a penas de ocho años de prisión y el último, a nueve.

Según recoge la calificación del fiscal del juicio del jueves con dos de los acusados, éstos se desplazaron en coche a una calle de la ciudad, donde en una vivienda, en la que pensaron que vivía una persona que buscaban, rompieron una maceta y golpearon la puerta, momento en el que se despertó el inquilino "ante las voces que estaban dando", a la vez que "rompieron la cerradura y dejaron la puerta abierta", causando desperfectos que no son reclamados.

Al darse cuenta de que ese no era el domicilio de la persona que buscaban, se desplazaron a otro de la misma calle, lugar donde procedieron a dar golpes a la puerta, despertando al morador y su familia. Ante ello, llamó a la Policía y cuando se oyeron las sirenas los acusados abandonaron el lugar.

Una vez la Policía se marchó, los procesados volvieron a la casa y empezaron a "dar golpes en la persiana de la vivienda con navajas", al tiempo que "prendieron fuego al tubo de evacuación de un aparato de aire acondicionado que salía por un cartón colocado en una ventana del salón, poniendo en peligro la vida de los ocupantes del inmueble, ante la posibilidad de propagación del fuego con riesgo para los ocupantes por la alta combustibilidad de ambos materiales y la existencia próxima de una cortina, no llegando a propagarse al ser sofocado el fuego inmediatamente".

Los acusados fueron interceptados por una dotación policial posteriormente portando navajas de 16 y diez centímetros de hoja. Ante ello, ambos son procesados por el citado delito inicial y delito de amenazas por los que el Ministerio Público solicita para ellos ocho años de cárcel y orden de alejamiento durante tres años.

Personas rociadas con gasolina

Mientras, en el segundo caso, que se prevé juzgar el viernes, según recoge la calificación del fiscal, el acusado se dirigió a un establecimiento de Córdoba portando dos botellas de gasolina "procediendo a rociar a las personas que se encontraban en el interior, tanto clientes como empleados".

En concreto, el Ministerio Público detalla que el acusado "accedió al interior del local y derramó el contenido de una botella de gasolina en la entrada del establecimiento, tanto por la zona interior, como exterior, encendiéndose un cigarro que lanzó a la gasolina con la finalidad de prender fuego".

Posteriormente, el procesado "se dirigió hacia las personas que allí se encontraban rociándoles con la gasolina que portaba en una de las botellas", tras lo cual "procedió a tirarles varios cigarros encendidos con la finalidad de que la gasolina prendiese fuego". "Al no conseguirlo con los cigarros, lo intentó con un mechero", según el fiscal, que apunta que "no logró su propósito al ser reducido por un cliente del establecimiento".

Al respecto, se indica que "al acusado se le intervinieron las dos botellas de gasolina y dos mecheros" y al ser trasladado por los agentes, se opuso a bajar del vehículo golpeando a uno de ellos. De este modo, el fiscal considera que los hechos constituyen un delito de incendio con peligro para la vida e integridad de las personas en grado de tentativa, un delito de atentado y delito de lesiones, por los que pide para él nueve años de cárcel y orden de alejamiento del establecimiento durante tres años.