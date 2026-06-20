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VERANO EN CÓRDOBA

La pregunta que se hacen muchos cordobeses con la ola de calor en Córdoba: ¿Torremolinos, Benalmádena o Fuengirola?

Tres clásicos de la Costa del Sol, una misma pregunta cada verano y una decisión que depende menos del mapa que del plan: playa rápida, día familiar o fin de semana con paseo, chiringuito y todo a mano

La playa de las Gaviotas en Los Boliches, situada en el término municipal de Fuengirola, en Málaga.

La playa de las Gaviotas en Los Boliches, situada en el término municipal de Fuengirola, en Málaga. / L. O.

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María Roso

Cuando la primera ola de calor de la temporada llega a Córdoba aún en el mes de junio, en la mente de los cordobeses se activa el modo supervivencia y la necesidad de escapar a áreas más frescas. Para muchos ese refugio climático tiene un nombre: Málaga. Ya sea por cercanía o por tradición, la Costa del Sol se revela como la alternativa perfecta a los termómetros disparados y a las jornadas encerrados a cal y canto en casa con el aire acondicionado al máximo.

No hace falta decir mucho más: coche preparado con el depósito lleno, sombrilla en el maletero, nevera pequeña, salida temprana y una duda antes de enfilar la autovía A-45: ¿Torremolinos, Benalmádena o Fuengirola?

Las tres opciones forman parte del imaginario veraniego cordobés. Están relativamente cerca, tienen playas urbanas, paseo marítimo, chiringuitos, ambiente y servicios. Pero no son iguales. La elección dependerá del tipo de día que se quiera vivir: desde una escapada rápida de ida y vuelta, a un plan con niños: una jornada de playa sin moverse de la hamaca o un fin de semana de descanso costero.

Playa Carvajal, en Fuengirola

Playa Carvajal, en Fuengirola / TURISMO DE ANDALUCÍA

Las claves para elegir destino en Málaga desde Córdoba

Para los que quieran llegar cuanto antes, darse un baño, comer espetos y volver a Córdoba sin complicarse demasiado, la opción más directa es Torremolinos.

Si se viaja con familia, quieres playa, paseo, restaurantes, Puerto Marina cerca y un ambiente algo más repartido, Benalmádena es el punto intermedio.

Pero si lo que se busca es una playa urbana larga, mucho paseo marítimo, servicios, zonas familiares y sensación de “tenerlo todo a mano”, Fuengirola es probablemente la apuesta más cómoda para pasar el día entero o quedarse el fin de semana.

Torremolinos: la opción rápida para quien quiere playa sin pensárselo demasiado

Torremolinos es el clásico de los clásicos para muchos cordobeses. Tiene una ventaja evidente: es de los primeros grandes destinos de playa que aparecen al llegar a la Costa del Sol desde el interior. Eso lo convierte en una opción muy atractiva para quienes salen temprano de Córdoba y no quieren alargar el viaje más de la cuenta.

Su litoral se reparte entre cuatro nombres muy reconocibles: La Carihuela, Bajondillo, Playamar y Los Álamos. Cada una tiene su público, pero todas comparten un rasgo que para una escapada desde Córdoba pesa mucho: son playas urbanas, con servicios, paseo, restauración y una logística sencilla si se planifica bien.

Playa del Bajondillo

Playa del Bajondillo / AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

La Carihuela es la postal más gastronómica y la playa para quienes asocian Málaga con chiringuito, pescaíto, espeto y paseo al atardecer. El Bajondillo funciona muy bien para quien quiere una playa céntrica, cómoda y cercana al núcleo urbano. Playamar tiene un punto más amplio y deportivo, mientras que Los Álamos conecta mejor con quienes buscan ambiente, música, locales de playa y un plan más juvenil.

  • Ideal para: escapada de ida y vuelta desde Córdoba, parejas, grupos de amigos, comida en chiringuito y primer baño del verano.
  • Playas clave: La Carihuela, Bajondillo, Playamar y Los Álamos.
  • Lo mejor: se llega antes que a otros puntos más al oeste, tiene mucha oferta de restauración y permite resolver el día sin grandes desplazamientos.
  • Lo menos cómodo: en fines de semana de calor puede llenarse pronto y el aparcamiento exige salir temprano.

Benalmádena: el punto medio para quienes quieren playa, paseo y plan familiar

Benalmádena es la opción más equilibrada. Está entre Torremolinos y Fuengirola, tanto en el mapa como en el tipo de experiencia. Tiene playas urbanas, calas, paseo marítimo, zonas familiares, Puerto Marina y una mezcla muy reconocible de turismo de costa con planes para todas las edades.

Para muchas familias cordobesas, Benalmádena tiene una ventaja clara: permite combinar la playa con algo más. No obliga a que todo el día sea toalla y baño. Puedes elegir Santa Ana o Bil Bil para un plan más cómodo, acercarte a Malapesquera si quieres ambiente cerca del puerto o buscar zonas algo más tranquilas si se prefiere cambiar de ritmo.

Santa Ana y Bil Bil son dos de las playas que mejor encajan con un día familiar. Tienen paseo, restauración cerca y una dinámica sencilla: aparcar, instalarse, bañarse, comer y seguir. Malapesquera, junto a Puerto Marina, tiene un perfil más animado y puede ser buena opción para quienes quieren cerrar el día con paseo, helado o cena.

Playa de Santa Ana

Playa de Santa Ana / TURISMO BENALMÁDENA

Benalmádena también tiene otro punto fuerte para quienes no quieren depender tanto del coche una vez allí: la conexión mediante Cercanías en la Costa del Sol.

  • Ideal para: familias, parejas que quieren algo más que playa, grupos que buscan playa, paseo y cena.
  • Playas clave: Santa Ana, Bil Bil, Malapesquera, Torremuelle y otras calas del litoral.
  • Lo mejor: equilibrio entre ambiente, servicios, paseo, Puerto Marina y opciones familiares.
  • Lo menos cómodo: algunas zonas pueden exigir moverse más entre playa, aparcamiento y ocio; conviene decidir antes qué playa concreta se quiere.

Fuengirola: la opción más cómoda para el día completo

Fuengirola es la playa urbana total. Para muchos cordobeses es sinónimo de paseo marítimo largo, arena, servicios, familias, apartamentos, hoteles, heladerías, restaurantes y un verano muy práctico. Sin olvidar la nostalgia familiar de un destino escogido por los cordobeses generación tras generación.

Su litoral es amplio y fácil de entender. Carvajal, Los Boliches-Gaviotas, la playa de Fuengirola y El Castillo permiten elegir ambiente sin salir realmente de la ciudad. Esa es una de sus grandes ventajas: el día fluye sin demasiada logística. Playa, ducha, paseo, comida, helado, vuelta a la toalla y cena si hace falta.

Los Boliches-Gaviotas es una de las zonas más reconocibles y familiares. Tiene extensión, ambiente, servicios y mucho alrededor. Carvajal puede interesar a quienes buscan una entrada por el extremo oriental y un entorno algo menos central. La playa de Fuengirola es la opción más urbana, mientras que El Castillo añade el atractivo de la zona del Sohail y un perfil distinto, con más sensación de escapada dentro de la propia ciudad.

Playa de Fuengirola

Playa de Fuengirola / AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

Fuengirola es especialmente recomendable si se viaja con niños, personas mayores o grupos que necesitan servicios cerca. También si se va a pasar más de una jornada: es fácil alojarse, moverse caminando y resolver comidas, compras y ocio sin coger el coche para todo.

Noticias relacionadas y más

  • Ideal para: familias, fines de semana, estancias cortas, grupos con niños y quienes quieren servicios muy a mano.
  • Playas clave: Carvajal, Los Boliches-Gaviotas, playa de Fuengirola y El Castillo.
  • Lo mejor: paseo marítimo, playas largas, servicios, accesibilidad y sensación de ciudad de vacaciones.
  • Lo menos cómodo: es la opción que queda más al oeste de las tres y puede añadir tiempo al viaje desde Córdoba, especialmente en días de tráfico.

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