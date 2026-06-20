La pregunta que se hacen muchos cordobeses con la ola de calor en Córdoba: ¿Torremolinos, Benalmádena o Fuengirola?

Cuando la primera ola de calor de la temporada llega a Córdoba aún en el mes de junio, en la mente de los cordobeses se activa el modo supervivencia y la necesidad de escapar a áreas más frescas. Para muchos ese refugio climático tiene un nombre: Málaga. Ya sea por cercanía o por tradición, la Costa del Sol se revela como la alternativa perfecta a los termómetros disparados y a las jornadas encerrados a cal y canto en casa con el aire acondicionado al máximo.

No hace falta decir mucho más: coche preparado con el depósito lleno, sombrilla en el maletero, nevera pequeña, salida temprana y una duda antes de enfilar la autovía A-45: ¿Torremolinos, Benalmádena o Fuengirola?

Las tres opciones forman parte del imaginario veraniego cordobés. Están relativamente cerca, tienen playas urbanas, paseo marítimo, chiringuitos, ambiente y servicios. Pero no son iguales. La elección dependerá del tipo de día que se quiera vivir: desde una escapada rápida de ida y vuelta, a un plan con niños: una jornada de playa sin moverse de la hamaca o un fin de semana de descanso costero.

Playa Carvajal, en Fuengirola / TURISMO DE ANDALUCÍA

Las claves para elegir destino en Málaga desde Córdoba

Para los que quieran llegar cuanto antes, darse un baño, comer espetos y volver a Córdoba sin complicarse demasiado, la opción más directa es Torremolinos.

Si se viaja con familia, quieres playa, paseo, restaurantes, Puerto Marina cerca y un ambiente algo más repartido, Benalmádena es el punto intermedio.

Pero si lo que se busca es una playa urbana larga, mucho paseo marítimo, servicios, zonas familiares y sensación de “tenerlo todo a mano”, Fuengirola es probablemente la apuesta más cómoda para pasar el día entero o quedarse el fin de semana.

Torremolinos: la opción rápida para quien quiere playa sin pensárselo demasiado

Torremolinos es el clásico de los clásicos para muchos cordobeses. Tiene una ventaja evidente: es de los primeros grandes destinos de playa que aparecen al llegar a la Costa del Sol desde el interior. Eso lo convierte en una opción muy atractiva para quienes salen temprano de Córdoba y no quieren alargar el viaje más de la cuenta.

Su litoral se reparte entre cuatro nombres muy reconocibles: La Carihuela, Bajondillo, Playamar y Los Álamos. Cada una tiene su público, pero todas comparten un rasgo que para una escapada desde Córdoba pesa mucho: son playas urbanas, con servicios, paseo, restauración y una logística sencilla si se planifica bien.

Playa del Bajondillo / AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

La Carihuela es la postal más gastronómica y la playa para quienes asocian Málaga con chiringuito, pescaíto, espeto y paseo al atardecer. El Bajondillo funciona muy bien para quien quiere una playa céntrica, cómoda y cercana al núcleo urbano. Playamar tiene un punto más amplio y deportivo, mientras que Los Álamos conecta mejor con quienes buscan ambiente, música, locales de playa y un plan más juvenil.

Ideal para: escapada de ida y vuelta desde Córdoba, parejas, grupos de amigos, comida en chiringuito y primer baño del verano.

escapada de ida y vuelta desde Córdoba, parejas, grupos de amigos, comida en chiringuito y primer baño del verano. Playas clave: La Carihuela, Bajondillo, Playamar y Los Álamos.

La Carihuela, Bajondillo, Playamar y Los Álamos. Lo mejor: se llega antes que a otros puntos más al oeste, tiene mucha oferta de restauración y permite resolver el día sin grandes desplazamientos.

se llega antes que a otros puntos más al oeste, tiene mucha oferta de restauración y permite resolver el día sin grandes desplazamientos. Lo menos cómodo: en fines de semana de calor puede llenarse pronto y el aparcamiento exige salir temprano.

Benalmádena: el punto medio para quienes quieren playa, paseo y plan familiar

Benalmádena es la opción más equilibrada. Está entre Torremolinos y Fuengirola, tanto en el mapa como en el tipo de experiencia. Tiene playas urbanas, calas, paseo marítimo, zonas familiares, Puerto Marina y una mezcla muy reconocible de turismo de costa con planes para todas las edades.

Para muchas familias cordobesas, Benalmádena tiene una ventaja clara: permite combinar la playa con algo más. No obliga a que todo el día sea toalla y baño. Puedes elegir Santa Ana o Bil Bil para un plan más cómodo, acercarte a Malapesquera si quieres ambiente cerca del puerto o buscar zonas algo más tranquilas si se prefiere cambiar de ritmo.

Santa Ana y Bil Bil son dos de las playas que mejor encajan con un día familiar. Tienen paseo, restauración cerca y una dinámica sencilla: aparcar, instalarse, bañarse, comer y seguir. Malapesquera, junto a Puerto Marina, tiene un perfil más animado y puede ser buena opción para quienes quieren cerrar el día con paseo, helado o cena.

Playa de Santa Ana / TURISMO BENALMÁDENA

Benalmádena también tiene otro punto fuerte para quienes no quieren depender tanto del coche una vez allí: la conexión mediante Cercanías en la Costa del Sol.

Ideal para: familias, parejas que quieren algo más que playa, grupos que buscan playa, paseo y cena.

familias, parejas que quieren algo más que playa, grupos que buscan playa, paseo y cena. Playas clave: Santa Ana, Bil Bil, Malapesquera, Torremuelle y otras calas del litoral.

Santa Ana, Bil Bil, Malapesquera, Torremuelle y otras calas del litoral. Lo mejor: equilibrio entre ambiente, servicios, paseo, Puerto Marina y opciones familiares.

equilibrio entre ambiente, servicios, paseo, Puerto Marina y opciones familiares. Lo menos cómodo: algunas zonas pueden exigir moverse más entre playa, aparcamiento y ocio; conviene decidir antes qué playa concreta se quiere.

Fuengirola: la opción más cómoda para el día completo

Fuengirola es la playa urbana total. Para muchos cordobeses es sinónimo de paseo marítimo largo, arena, servicios, familias, apartamentos, hoteles, heladerías, restaurantes y un verano muy práctico. Sin olvidar la nostalgia familiar de un destino escogido por los cordobeses generación tras generación.

Su litoral es amplio y fácil de entender. Carvajal, Los Boliches-Gaviotas, la playa de Fuengirola y El Castillo permiten elegir ambiente sin salir realmente de la ciudad. Esa es una de sus grandes ventajas: el día fluye sin demasiada logística. Playa, ducha, paseo, comida, helado, vuelta a la toalla y cena si hace falta.

Los Boliches-Gaviotas es una de las zonas más reconocibles y familiares. Tiene extensión, ambiente, servicios y mucho alrededor. Carvajal puede interesar a quienes buscan una entrada por el extremo oriental y un entorno algo menos central. La playa de Fuengirola es la opción más urbana, mientras que El Castillo añade el atractivo de la zona del Sohail y un perfil distinto, con más sensación de escapada dentro de la propia ciudad.

Playa de Fuengirola / AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

Fuengirola es especialmente recomendable si se viaja con niños, personas mayores o grupos que necesitan servicios cerca. También si se va a pasar más de una jornada: es fácil alojarse, moverse caminando y resolver comidas, compras y ocio sin coger el coche para todo.