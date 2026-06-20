Cerca de 2.400 opositores buscan en Córdoba una plaza de profesor de Secundaria: «Han sido meses muy complicados»

Incertidumbre, tensión, risas nerviosas y alguna que otra ojera. El campus de Rabanales acoge este sábado las oposiciones a profesor de Secundaria y, desde primera hora de la mañana, el panorama no podía ser más revelador. Para muchos era el final de meses, incluso años, de estudio. Para otros, el principio de un camino largo. En Córdoba se han presentado cerca de 2.400 aspirantes con el objetivo de lograr una de las 5.047 plazas de nuevo ingreso convocadas en toda Andalucía.

En total, casi 21.500 personas procedentes de distintos puntos de España participan en este proceso selectivo en la comunidad autónoma. De las plazas ofertadas, 4.406 corresponden al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria, 201 a Música y Artes Escénicas y 440 a Formación Profesional. Solo en Córdoba capital se han constituido 37 tribunales.

Más de 2.400 aspirantes a maestro se examinan en Córdoba / Víctor Castro / COR

Cambios para este año

El delegado de Desarrollo Educativo en la provincia, Diego Copé, ha defendido que el objetivo de la Junta es «seguir creciendo en profesorado año a año para tener la plantilla más alta y estable de la historia de Andalucía».

Entre las novedades de este año, Copé ha destacado que se puntuará en la fase de concurso haber superado dos procesos de oposición previos. «Es justo reconocer ese esfuerzo y esa constancia», ha señalado. También ha subrayado la mejora y ampliación de la digitalización del proceso, con el objetivo de hacerlo «más cómodo y sencillo» para los aspirantes.

Tras el reparto de aulas y el sorteo de temas, la prueba ha comenzado finalmente a las 10.00 horas. Por delante, cuatro horas de examen y la posibilidad de lograr un sueño por el que muchos llevan tiempo peleando. Fuera, mientras tanto, las familias esperaban entre conversaciones, cafés y miradas pendientes del reloj.

Meses de estudio, agobio... pero bonitos

«Desde que empezó la carrera quiere ser maestra. Ojalá lo consiga», explicaba la familia Sánchez Hurtado, llegada desde Peñaflor (Sevilla) para acompañar a Sandra. Sus padres, no obstante, trataban de quitarle presión: «Le hemos dicho que si no lo consigue no pasa nada. Es la primera vez que se presenta y ha dado todo. Eso es lo importante», contaba su madre con orgullo.

Más de 2.400 aspirantes a maestro se examinan en Córdoba / Víctor Castro / COR

La familia Crespo ha viajado nada menos que desde Soria. Su hija, Blanca, se presenta por tercera vez a las oposiciones de Tecnología. «Han sido meses muy complicados. Tememos que, si no lo logra, se venga abajo», relataba su madre, consciente del desgaste emocional que supone un proceso de este tipo.

También desde fuera de Andalucía ha llegado Rafa, concretamente desde la provincia de Ciudad Real, para apoyar a su pareja, Sara Gómez. La ha acompañado durante todo un proceso que, asegura, «ha estado lleno de dificultades», aunque también de momentos especialmente valiosos. «Los momentos bonitos han sido mucho más especiales», explicaba.

Estos dos años de preparación, Sara ya se presentó el año pasado en su comunidad autónoma, han sido también una prueba para la relación. Una etapa exigente que, según Rafa, les ha servido para «conocernos mucho más». Ahora solo quedaba esperar a que terminara el examen y verla salir por la puerta. A ser posible, con una sonrisa.