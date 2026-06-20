Antonio Hurtado teme que la renuncia a la adquisición de los cines de verano de Córdoba sea irregular

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha denunciado que "la renuncia del alcalde de Córdoba, José María Bellido, al ejercicio del derecho de adquisición preferente de los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia se ha podido hacer de forma irregular, sin informe técnico alguno, tras requerirlo y no ser aportado", según una nota facilitada por el Partido Socialista a los medios. Hurtado ha reclamado, por tanto, la expropiación de los cines de verano tras la "negligente" renuncia de Bellido.

Valoración del PSOE

En el comunicado del Partido Socialita se valora que "entre la información suministrada por el Gobierno Municipal sobre los cines de verano se constata que en mayo del 2024 se hace solicitud verbal de la Alcaldía al órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local, sobre la posibilidad de que el Ayuntamiento de Córdoba pueda ejercer la actividad económica de exhibición de obras cinematográficas en los cines de verano". "En el informe, al que ha tenido acceso el Grupo Municipal Socialista", prosigue la nota, "se concluye que se puede prestar como actividad económica o como servicio público y siempre mediante un procedimiento reglado y con la aprobación del pleno municipal".

Cine de verano Fuenseca. / AJ González

Según Hurtado, Bellido falló al pretender que el órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local le dijese que el Ayuntamiento de Córdoba no podía programar obras cinematográficas en los cines de verano, por lo que se guardó en el cajón al no serle útil.

Preacuerdo para la compra

Con posterioridad, ha señalado el socialista, ha podido constatar que con escrito registrado en el Ayuntamiento de Córdoba, de fecha 3 de marzo del 2025, los representantes de Esplendor Cinemas S.L. y Dreamworld Star SL comunican un preacuerdo de compra de los Cines Fuenseca, Delicias y Olimpia por 400.000 euros, así como el compromiso de la futura compradora, Dreamworld Star S.L., de continuar destinándolos a la misma actividad de cine de verano y a su explotación fuera de la temporada de cine de verano, para la puntual celebración de eventos populares de ocio, lúdicos, socioculturales o festivos.

Cine de verano Delicias. / Manuel Murillo

Este preacuerdo es comunicado para que el Ayuntamiento pueda ejercitar o, en su caso, renunciar al derecho de adquisición preferente que ostenta sobre los mismos, dada su catalogación urbanística.

Según Hurtado, la respuesta de Bellido está fechada el día 11 de marzo del 2025 y dice: “A la vista de lo expuesto y una vez analizada la opción más conveniente para el interés público y rentabilidad social de este Municipio, tengo a bien comunicarle que el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba ha tomado la decisión de renunciar al ejercicio del derecho de tanteo y retracto sobre los referidos inmuebles”.

Renuncia del Ayuntamiento

Con fecha 28 de enero del 2026, las empresas Esplendor Cinema SL y Dreamworld Star STAR SL vuelven a comunicar al Ayuntamiento de Córdoba que han llegado al preacuerdo por 300.000 euros para que pueda ejercer el derecho de tanteo y retracto, al que Bellido responde también en los mismos términos de renuncia, mediante escrito de fecha 25 de febrero del 2026, añade Hurtado.

cine olimpia / JUAN MANUEL VACAS / DELEGACIONES

El portavoz socialista ha dicho temer que no existan informes técnicos para las dos decisiones adoptadas por el alcalde de Córdoba y que han significado la renuncia a la oportunidad de poder adquirir, de forma preferente, los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia.

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Por todo ello, Hurtado ha informado de que ha vuelto a requerir el informe técnico necesario, tras la respuesta del portavoz del Gobierno en el último pleno donde puso como excusa el citado informe técnico que le impedía la compra de los cines mediante el ejercicio del derecho de tanteo y retracto y que solo lo podría hacer por la vía civil, y haciendo una oferta tardía al nuevo propietario que ha sido rechazada.