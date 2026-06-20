Aitana cumple en Fuengirola el sueño de Diana, una joven fan de Córdoba con una enfermedad rara

La cantante Aitana, que actuó el pasado viernes en el festival Marenostrum en Fuengirola (Málaga), con las entradas agotadas dentro de su gira El Cuarto azul, tuvo un gran detalle antes de comenzar su actuación, con la joven Diana, una gran fan suya de Córdoba.

Estrella Berbel, madre de Diana, señala que a su hija siempre le ha gustado mucho Aitana, desde su etapa en el programa Operación Triunfo. Sin embargo, en los dos conciertos anteriores que la intérprete de Superestrella o Teléfono programó hace años en Córdoba, Diana no pudo asistir por distintos motivos. La primera ocasión, fue porque Diana estaba recién operada de la columna, y la segunda porque el concierto fue cancelado por una laringitis de Aitana. "Así que dedicimos regalarle en noviembre del año pasado a Diana, con motivo de su 23 cumpleaños, una entrada para que fuera a ver a Aitana a Fuengirola", cuenta Estrella.

Diana, con su hermana Lara y su madre, Estrella Berbel, antes de comenzar el concierto de Aitana en Fuengirola (Málaga). / CÓRDOBA

Diana padece una enfermedad muy rara

Estrella viajó a Fuengirola, junto a su hija mayor, Lara, y acompañada a su vez de un sobrino suyo, Pablo, que vive en Málaga para que les ayudase en los desplazamientos de Diana. Esta joven cordobesa nació con una dolencia neuromuscular extremadamente rara, Charcot Marie Tooth tipo 2C, que le impide andar, la mantiene 24 horas conectada a un respirador y le obliga a comer por sonda. Escuchar música es su pasión y Aitana es su cantante favorita, la que pone luz a cualquier adversidad.

Estrella, que es la presidenta de la Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Córdoba (Asenco), agradece que, momentos antes de comenzar su concierto en Fuengirola, Aitana recibiera a Diana, ya que para su hija este momento "ha sido inolvidable, aún está que no se lo puede creer. Le pudo entregar unos regalitos que le había preparado, está muy contenta. Aitana fue muy simpática y cercana. Además, le regaló una foto suya dedicada y escuchó todo lo que le explicó mi hija Lara sobre la enfermedad y las inquietudes de Diana".

Diana, con un abanico con el nombre de Aitana, le entregó a su cantante favorita unos detalles cuando pudo saludarla. / CÓRDOBA

El padre de Aitana hizo posible que se cumpliera el deseo

Este gesto de la famosa cantante catalana fue posible gracias a que el padre de Aitana tuvo conocimiento del llamamiento en redes sociales que había hecho Estrella, a través de la cuenta Madres sin límites, para ver si podía haber alguna posibilidad de que Aitana pudiera saludar a su hija. Aunque la petición pronto se volvió viral, Estrella sabía que lograr que Aitana saludara a su hija seguía siendo muy compilcado, ya que la intérprete recibe muchas solicitudes de personas que, por muy distintos motivos, la quieren conocer o le piden respaldo a distintas causas, así que Diana y su familia se sienten muy afortunadas de haber podido tener finalmente este feliz encuentro con la cantante, "un día que nunca vamos a olvidar porque mi hija ha cumplido su sueño".

Para Diana, las canciones de Aitana son un estímulo en su día a día. / CÓRDOBA

Estrella también agradece la ayuda de la asociación El vuelo de las libélulas y de la Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Andalucía para conseguir encontrar una ortopedia que le alquilara una cama articulada con colchón para que su hija pudiera descansar en el apartahotel de Ilunion en el que se han alojado estos días en Fuengirola, pues si difícil podía ser que Aitana tuviera un momento para saludar e interesarse por su hija, tampoco fue fácil organizar la logística para desplazar a su pequeña al concierto y adaptarlo todo lo mejor posible a sus necesidades. Aunque, gracias a una gran cadena de solidaridad, el sueño de Diana se cumplió y tuvo final feliz.