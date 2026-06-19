La Universidad de Córdoba recibe 2.320 peticiones de máster en el primer día de preinscripción

La Universidad de Córdoba ha registrado 2.320 peticiones de máster en las primeras 24 horas del plazo de preinscripción para el curso académico 2026/2027, según los datos facilitados por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. La cifra sitúa a la institución cordobesa entre las universidades públicas andaluzas con mayor volumen de demanda en este arranque del procedimiento.

En el conjunto del sistema universitario público andaluz, un total de 8.295 personas han solicitado plaza para cursar un máster el próximo curso durante el primer día de inscripción. De ellas, 5.083 son mujeres y 3.212 hombres. Esas solicitudes llevan asociadas 28.881 peticiones, ya que cada aspirante debe presentar una única solicitud, pero puede incluir por orden de preferencia hasta seis másteres.

En el reparto por universidades, la Universidad de Córdoba suma 2.320 peticiones. Por delante se sitúan la Universidad de Granada, con 6.182; la Universidad de Sevilla, con 5.830; y la Universidad de Málaga, con 3.596. Tras Córdoba aparecen la Universidad de Almería, con 2.243 peticiones; la de Jaén, con 2.048; la de Cádiz, con 1.886; la Pablo de Olavide, con 1.814; la Universidad Internacional de Andalucía, con 1.664; y la Universidad de Huelva, con 1.298.

Plazo abierto hasta el 26 de junio

El plazo de esta fase general de preinscripción permanecerá abierto hasta el próximo 26 de junio a través del Distrito Único Andaluz. Para participar en el procedimiento de admisión, los aspirantes deben cumplimentar una única solicitud para todas las universidades públicas andaluzas, en la que pueden ordenar sus preferencias académicas.

La primera adjudicación de plazas se publicará el 22 de julio. A partir de entonces, las personas admitidas deberán realizar matrícula, confirmación o reserva de plaza entre el 23 y el 27 de julio. La segunda adjudicación llegará el 14 de septiembre, con plazo de matrícula entre el 15 y el 17 de septiembre. Posteriormente se publicarán hasta cuatro listas de resultas para cubrir las vacantes que queden disponibles.

La Junta recuerda que el orden de los másteres solicitados será vinculante durante todo el proceso, por lo que recomienda revisar previamente la oferta disponible, la vinculación del título de acceso con los estudios elegidos y los criterios específicos de admisión de cada máster.

En cada título se reserva un 5% de las plazas para personas que acrediten una discapacidad igual o superior al 33% y un 3% para deportistas de alto nivel o alto rendimiento. Las plazas que no se cubran por estos cupos se acumularán a la vía general en la fase de preinscripción correspondiente.