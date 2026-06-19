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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El futuro espacio de Filosofía y Letras en la calle Manríquez, la intensa ola de calor que afronta la provincia y la previa de una nueva Noche Blanca del Flamenco dedicada a Fosforito protagonizan algunos de los asuntos más destacados de este viernes

Edificio de la antigua Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía en la calle Manríquez que se cederá a la UCO.

Edificio de la antigua Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía en la calle Manríquez que se cederá a la UCO. / A. J. GONZÁLEZ

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La futura cesión por parte de la Junta de Andalucía del edificio de la calle Manríquez a la Universidad de Córdoba para acoger de forma provisional la Facultad de Filosofía y Letras abre nuestro boletín de este viernes. También informamos de la llegada del primer gran episodio de calor del verano, con aviso naranja de la Aemet, noches tropicales y temperaturas que podrían alcanzar los 45 grados en la capital. Además, avanzamos los detalles de una nueva edición de la Noche Blanca del Flamenco, que este año rendirá homenaje a Fosforito y convertirá las calles y plazas de Córdoba en un gran escenario dedicado al arte jondo.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba CF

Tribunales y sucesos

Córdoba ciudad

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