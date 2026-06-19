La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El futuro espacio de Filosofía y Letras en la calle Manríquez, la intensa ola de calor que afronta la provincia y la previa de una nueva Noche Blanca del Flamenco dedicada a Fosforito protagonizan algunos de los asuntos más destacados de este viernes
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La futura cesión por parte de la Junta de Andalucía del edificio de la calle Manríquez a la Universidad de Córdoba para acoger de forma provisional la Facultad de Filosofía y Letras abre nuestro boletín de este viernes. También informamos de la llegada del primer gran episodio de calor del verano, con aviso naranja de la Aemet, noches tropicales y temperaturas que podrían alcanzar los 45 grados en la capital. Además, avanzamos los detalles de una nueva edición de la Noche Blanca del Flamenco, que este año rendirá homenaje a Fosforito y convertirá las calles y plazas de Córdoba en un gran escenario dedicado al arte jondo.
- URBANISMO | La Junta anuncia la cesión del edificio de la calle Manríquez a la Universidad de Córdoba para albergar Filosofía y Letras de forma provisional
- EL TIEMPO | El primer tsunami de calor se instala en Córdoba: aviso naranja de la Aemet, noches tropicales y máxima de 45 grados este día
- PREVIA NOCHE BLANCA DEL FLAMENCO | Córdoba sonará a Fosforito en una noche rendida al arte jondo
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba CF
- Nuevo fichaje del Córdoba CF: el conjunto blanquiverde apuesta por la juventud y proyección de Egoitz Muñoz para el carril derecho
Tribunales y sucesos
- Decretan prisión para el presunto autor de la muerte de un hombre de 45 años en una reyerta en Cruz de Juárez en 2025
- Se pelea en un kebab de Córdoba y agrede a los policías que le detienen: "Tú estás muerto, no tenías que haberme mirado"
- Arrestan a un hombre en los Olivos Borrachos tras robar el bolso y el móvil a una joven
Córdoba ciudad
- UNIVERSIDAD | Manuel Torralbo toma posesión como rector de la UCO: "La sostenibilidad económica es la principal preocupación"
- CINES DE VERANO | Antonio Amil, dueño de Fuenseca y Delicias: "Si el Ayuntamiento tiene interés puede regular los cines de verano en Córdoba"
- PATRIMONIO | La restauración de la Ermita de la Aurora se complica por los daños e inestabilidad de la muralla
- INUNDACIONES | La CHG y el Ayuntamiento de Córdoba retoman el diálogo para actuar en los cauces dañados por las inundaciones
- ALERTA | Córdoba activa este sábado los refugios climáticos ante la alerta naranja por altas temperaturas
Provincia
- REPORTAJE El pequeño mamífero de las sierras Subbéticas en peligro de extinción que ha blindado el río Genilla a su paso por Priego de Córdoba
- ENTREVISTA | Luisa M. Rodríguez, nueva alcaldesa de Fuente Obejuna: "La falta de potencia eléctrica dificulta la llegada de nuevas inversiones"
Salud
- REPORTAJE | El milagro de Marisa Morocho: sobrevive a un coma de nueve meses tras recibir un trasplante bipulmonar en Córdoba
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- El Ayuntamiento de Córdoba publica el decreto para el traslado provisional del mercadillo de El Arenal
- Los cordobeses cambian sus preferencias a la hora de elegir sus vacaciones por el encarecimiento de los precios
- Muere un hombre de 70 años de un infarto mientras subía hacia las Ermitas de Córdoba en pleno aviso amarillo
- La Gerencia de Urbanismo de Córdoba ultima los trámites para abrir la calle que conectará Sagunto con la avenida de Rabanales