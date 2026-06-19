La futura cesión por parte de la Junta de Andalucía del edificio de la calle Manríquez a la Universidad de Córdoba para acoger de forma provisional la Facultad de Filosofía y Letras abre nuestro boletín de este viernes. También informamos de la llegada del primer gran episodio de calor del verano, con aviso naranja de la Aemet, noches tropicales y temperaturas que podrían alcanzar los 45 grados en la capital. Además, avanzamos los detalles de una nueva edición de la Noche Blanca del Flamenco, que este año rendirá homenaje a Fosforito y convertirá las calles y plazas de Córdoba en un gran escenario dedicado al arte jondo.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba CF

Tribunales y sucesos

Córdoba ciudad

Provincia

Noticias relacionadas

Salud