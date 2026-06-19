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La actualidad del viernes 19 de junio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El encarecimiento del acceso a la vivienda, la reclamación a la falta de energía en Fuente Obejuna y el testimonio de una paciente que ha sobrevivido a nueve meses en coma tras un complejo trasplante, protagonizan algunos de los asuntos más destacados para empezar este viernes

Viviendas de nueva construcción en Córdoba.

Viviendas de nueva construcción en Córdoba. / Manuel Murillo

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Las dificultades para acceder a una vivienda en Córdoba, donde la compra de un inmueble exige ya el equivalente a 4,6 años de salario bruto, abren nuestro boletín de este viernes. Además, entrevistamos a la nueva alcaldesa de Fuente Obejuna, Luisa M. Rodríguez, quien advierte de que la falta de potencia eléctrica en la zona se ha convertido en un obstáculo para atraer nuevas inversiones y favorecer el desarrollo económico del municipio. Además, recogemos la extraordinaria historia de Marisa Morocho, que ha logrado sobrevivir a un coma de nueve meses tras recibir un trasplante bipulmonar en el hospital Reina Sofía.

Además, destacamos estas otras noticias:

Salud

Córdoba ciudad

Cultura

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