La actualidad del viernes 19 de junio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El encarecimiento del acceso a la vivienda, la reclamación a la falta de energía en Fuente Obejuna y el testimonio de una paciente que ha sobrevivido a nueve meses en coma tras un complejo trasplante, protagonizan algunos de los asuntos más destacados para empezar este viernes
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Las dificultades para acceder a una vivienda en Córdoba, donde la compra de un inmueble exige ya el equivalente a 4,6 años de salario bruto, abren nuestro boletín de este viernes. Además, entrevistamos a la nueva alcaldesa de Fuente Obejuna, Luisa M. Rodríguez, quien advierte de que la falta de potencia eléctrica en la zona se ha convertido en un obstáculo para atraer nuevas inversiones y favorecer el desarrollo económico del municipio. Además, recogemos la extraordinaria historia de Marisa Morocho, que ha logrado sobrevivir a un coma de nueve meses tras recibir un trasplante bipulmonar en el hospital Reina Sofía.
- Las dificultades para acceder a una vivienda: comprar en Córdoba exige ya 4,6 años de salario bruto
- ENTREVISTA | Luisa M. Rodríguez, nueva alcaldesa de Fuente Obejuna: "La falta de potencia eléctrica dificulta la llegada de nuevas inversiones"
- REPORTAJE | El milagro de Marisa Morocho: sobrevive a un coma de nueve meses tras recibir un trasplante bipulmonar en Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias:
Salud
- El hospital Reina Sofía de Córdoba amplía sus consultas de ELA ante el creciente número de pacientes
- TESTIMONIO | Jesús Aguilar, paciente con esclerosis lateral primaria de Córdoba: "Es desesperante que mi enfermedad sea prima hermana de la ELA, pero no recibir ayudas"
- ENTREVISTA | Juan Antonio Vallejo, jefe de Unidad de Medicina Nuclear: «La teragnosis nos está permitiendo en Córdoba personalizar tratamientos en cáncer de próstata»
Córdoba ciudad
- ANÁLISIS CINES DE VERANO | El dilema de los cines de verano en Córdoba: los condicionantes que tiene el Ayuntamiento por ser una actividad económica
- CRÓNICA | Cuatro cicatrices y una misma lección en el Círculo de la Amistad: aprender a vivir tras la tragedia
- SEGURIDAD | La Policía Nacional se compromete a reforzar la seguridad en la Judería de Córdoba tras las quejas de los vecinos
- MOVILIDAD | Aucorsa amplía el pago con tarjeta, móvil y reloj a todas las líneas de autobús de Córdoba
- REPORTAJE | «El negocio estaba acabando con nuestra salud»: cierra la panadería San Francisco tras 53 años
Cultura
Agenda del fin de semana
- La música estalla este finde en Córdoba: Noche Blanca del Flamenco, Hombres G y Dani Martin en el Córdoba Live, y Sidecars en el Califas Fest ¿Alguien da más?
Tribunales
Córdoba CF
- El extremo hispano-marroquí de 25 años Adnane Ghailan, nuevo jugador del Córdoba CF para los dos próximos años
- El refugio climático de Andalucía está a dos horas de Córdoba: 21 grados de media en pleno agosto
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