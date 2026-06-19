Las dificultades para acceder a una vivienda en Córdoba, donde la compra de un inmueble exige ya el equivalente a 4,6 años de salario bruto, abren nuestro boletín de este viernes. Además, entrevistamos a la nueva alcaldesa de Fuente Obejuna, Luisa M. Rodríguez, quien advierte de que la falta de potencia eléctrica en la zona se ha convertido en un obstáculo para atraer nuevas inversiones y favorecer el desarrollo económico del municipio. Además, recogemos la extraordinaria historia de Marisa Morocho, que ha logrado sobrevivir a un coma de nueve meses tras recibir un trasplante bipulmonar en el hospital Reina Sofía.

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