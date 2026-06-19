«La teragnosis nos está permitiendo en Córdoba personalizar tratamientos en cáncer de próstata»

El Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC) reunió la semana pasada a más de 560 profesionales procedentes de toda España que participaron en el 42º Congreso de la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular (Semnim). El encuentro congregó a médicos especialistas, residentes, radiofarmacéuticos, físicos médicos, técnicos superiores de imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, personal de enfermería, investigadores y representantes de 24 empresas de la industria tecnológica y farmacéutica. El jefe de la Unidad de Medicina Nuclear del hospital universitario Reina Sofía de Córdoba, Juan Antonio Vallejo, fue el presidente del comité organizador de este importante congreso, que ha sido respaldado por el Ayuntamiento de Córdoba, ha coincidido con el 50 aniversario del hospital Reina Sofía y ha dejado un importante impacto económico en la ciudad.

¿Qué principales temas se han abordado en el congreso?

Entre los aspectos analizados se encuentran las novedades diagnósticas y terapéuticas en Medicina Nuclear, la actualización del programa formativo de los especialistas, los avances en equipamiento de imagen molecular de última generación (especialmente los equipos PET/TC de cuerpo completo) y el desarrollo de nuevos radiofármacos capaces de detectar y tratar enfermedades con mayor precisión. Dentro de las novedades, hay que destacar la teragnosis, que integra diagnóstico y tratamiento dirigidos contra una misma diana molecular, y que es uno de los grandes avances en oncología. La teragnosis nos está permitiendo en Córdoba personalizar tratamientos dirigidos en tumores como el cáncer de próstata, los tumores neuroendocrinos o algunos cánceres de tiroides. En el congreso se han expuesto a su vez los avances en radioembolización hepática, que es una técnica que está ofreciendo positivos resultados en pacientes con enfermedad metastásica y tumores primarios de hígado, que no son operables. Igualmente, se ha revisado la cirugía radioguiada (que combina el uso de medicina nuclear y cirugía) para cáncer de mama, melanoma, tumores urológicos (sobre todo en cáncer de pene), nódulos pulmonares, cirugía de paratiroides y tumores neuroendocrinos, además de para patología músculo-esquelética. Al mismo tiempo que hemos revisado las nuevas guías internacionales de cáncer de tiroides. Por otro lado, se ha actualizado el programa de competencias de la especialidad de Medicina Nuclear, que databa de 1996. También nos preocupan mucho a los especialistas en Medicina Nuclear las enfermedades neurodegenerativas, sobre todo el alzhéimer, y tenemos que seguir avanzando en herramientas que favorezcan el diagnóstico precoz de estas dolencias e incluso contribuir a un futuro tratamiento de las mismas.

El jefe de Medicina Nuclear del hospital Reina Sofía, Juan Antonio Vallejo. / CÓRDOBA

¿Para qué se usa la teragnosis en el Reina Sofía?

Empezamos con el tratamiento para cáncer de tiroides, siendo el Reina Sofía referente nacional e internacional en el abordaje de tumores neuroendocrinos en pacientes con metástasis. Además, este año hemos empezado con el tratamiento en cáncer de próstata en estadio avanzado. De forma, que ahora mismo con teragnosis cubrimos prácticamente todos los tratamientos autorizados en España y en breve se va a completar esa cartera. La teragnosis consiste en inyectar primero un radiofármaco de diagnóstico que revela si el paciente posee la diana molecular específica. Si es así, se administra el mismo compuesto, pero con un isótopo con efecto terapéutico, que ataca y elimina selectivamente las células tumorales.

¿Para cuándo podrá contarse en España con los PET-TC de cuerpo completo?

Los PET-TC de cuerpo completo suponen un cambio en el paradigma del diagnóstico por imagen, ya que esta tecnología abre una vía muy importante a la mejor definición de la situación de enfermedad y a las características de la propia dolencia. Constituyen una herramienta diagnóstica y pronóstica, permitiendo estudios paramétricos que hasta ahora no eran posibles. Esperemos que en España se pueda contar pronto con estos equipos, ya que la ventaja que aportan es que realizan un PET en uno o dos minutos frente a los más de 10 minutos actuales, con dosis de radiación muy bajitas, que incluso podrían hacer compatible su uso con mujeres embarazadas y en niños sin sedación de ningún tipo. Su mayor calidad permite efectuar estudios dinámicos y lograr mejores diagnósticos.

Un profesional de la Unidad de Medicina Nuclear del hospital Reina Sofía. / CÓRDOBA

¿Cuándo comenzó a funcionar la Unidad de Medicina Nuclear del hospital Reina Sofía y qué lugar ocupa en Andalucía?

41 años ha cumplido la Unidad de Medicina Nuclear. Nuestro servicio es el más grande de Andalucía, no en personal, sino en equipos. Una de nuestras características es que no tenemos lista de espera. El 100% de los pacientes que requiere de una prueba de medicina nuclear se la hace en menos de 30 días y la mayoría en menos de dos semanas. En cuanto a tecnología, contamos con un PET digital desde 2023 y con otro analógico de 2011, que nos gustaría poder renovar, y con 4 equipos Spect-TAC, uno de ellos de 2016, otro de 2020 y dos de 2023. Además, disponemos de dos densitómetros, de 2008 y 2019, más una habitación de terapia, así como de 4 o 5 equipos para cirugía radioguiada. Nuestra unidad posee reconocimiento nacional e internacional. Precisamente, esta semana estoy representando al hospital Reina Sofía de Córdoba y a España en un foro en Suiza, al que han sido invitados 100 expertos de todo el mundo, de los que solo 5 de España.

¿Cuántos profesionales trabajan con usted?

En el servicio de Medicina Nuclear estamos 13 facultativos, 10 enfermeras, 17 técnicos, 2 celadores, 3 administrativos y una radiofarmacéutica. Además, contamos con una coordinadora de investigación, ya que tenemos 120 ensayos clínicos activos.