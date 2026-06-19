El rocódromo de Vista Alegre se moderniza e incorpora una zona 'Boulder' para impulsar la escalada en Córdoba

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) llevará a cabo la rehabilitación y modernización integral del rocódromo ubicado en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre, una actuación que permitirá renovar este espacio deportivo e incorporar una nueva zona de entrenamiento Boulder, ampliando así las posibilidades de práctica, formación y tecnificación para los aficionados y deportistas de la escalada.

La actuación, avanzada por Diario CÓRDOBA, supone una inversión cercana a los 27.000 euros y contempla la renovación de paneles, presas, elementos de seguridad y estructuras de escalada, así como la creación de una nueva zona Boulder, una modalidad que se ha convertido en una de las disciplinas con mayor crecimiento dentro de la escalada deportiva en los últimos años.

Monkey Rock Rocódromo escalada en el Poligo Pedroches Córdoba / Manuel Murillo / COR

El proyecto ha sido desarrollado de manera conjunta entre el Imdeco, la Federación Andaluza de Deportes de Montaña Escalada y Senderismo, y el Club Verticalia, fruto de un proceso de trabajo y colaboración que ha permitido definir las necesidades actuales de la instalación y planificar una actuación adaptada a las demandas de deportistas, clubes y usuarios. Gracias a esta colaboración, informa el Ayuntamiento, el rocódromo recuperará su papel como espacio de referencia para los entrenamientos de escalada en Córdoba y permitirá impulsar nuevamente las escuelas municipales de esta modalidad deportiva.

Trabajo institucional conjunto

La presidenta del Imdeco, Isabel Albás, ha destacado que “esta actuación es un claro ejemplo de cómo el trabajo conjunto entre las administraciones y el tejido deportivo de la ciudad permite desarrollar proyectos útiles y ajustados a las necesidades reales de los deportistas. Hemos trabajado codo con codo con la Federación Andaluza, y los clubes Verticalia y Andurrea, para diseñar un rocódromo moderno, seguro y preparado para el futuro”.

Albás ha añadido que “nuestro objetivo no era únicamente renovar una instalación que presentaba un importante desgaste por el paso del tiempo, sino recuperar la actividad de entrenamiento, fortalecer la cantera de la escalada cordobesa y volver a poner en marcha las escuelas municipales en las mejores condiciones posibles”.

Una práctica de escalada distinta

A diferencia de la escalada tradicional con cuerda, el Boulder se desarrolla sobre paredes de menor altura y permite realizar movimientos de gran intensidad técnica y física sin necesidad de sistemas de aseguramiento, utilizando para ello superficies acolchadas de protección. Para los escaladores, disponer de una zona Boulder supone contar con una herramienta fundamental de entrenamiento, ya que permite trabajar fuerza, coordinación, técnica, equilibrio y resolución de movimientos complejos en condiciones óptimas de seguridad.

Además, constituye una modalidad especialmente atractiva tanto para la iniciación deportiva como para el entrenamiento de alto rendimiento. La creciente popularidad de la escalada, impulsada en los últimos años por su incorporación al programa olímpico y por los éxitos obtenidos por deportistas españoles en competiciones internacionales, ha generado una importante demanda de espacios especializados y adaptados a las nuevas necesidades de entrenamiento.

Unas instalaciones más modernas, versátiles y atractivas.

En este contexto, la actuación proyectada permitirá ofrecer a los clubes, deportistas y centros educativos unas instalaciones más modernas, versátiles y atractivas. Albás ha destacado que esta inversión “forma parte del Plan de Mejora de las Instalaciones Deportivas Municipales, una estrategia permanente orientada a la modernización, mantenimiento y actualización de los equipamientos deportivos de la ciudad para garantizar espacios de calidad, seguros y adaptados a las necesidades de cada disciplina”.

El Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre es una de las instalaciones deportivas con mayor intensidad de uso de toda la provincia, acogiendo diariamente a miles de usuarios, programas de promoción deportiva, actividades escolares, competiciones y eventos de ámbito provincial, autonómico, nacional e internacional. “La modernización del rocódromo permitirá ampliar aún más la oferta deportiva disponible y responder a las demandas de una modalidad que continúa creciendo en número de practicantes, consolidando a Córdoba como una ciudad comprometida con el deporte y con la mejora constante de sus infraestructuras deportivas”, ha concluido la presidenta del Imdeco.