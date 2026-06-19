La restauración de la Ermita de la Aurora de Córdoba se complica por los daños e inestabilidad de la muralla

El Ayuntamiento de Córdoba ha detectado "deterioros mayores" de los que inicialmente se habían previsto en la Ermita de la Aurora que se está restaurando y tratando de recuperar para uso vecinal. Los trabajos de restauración de la ermita de la calle de la Feria, que comenzaron en marzo, los lleva a cabo la Delegación de Centro Histórico y la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), tenían una duración de cuatro meses y un presupuesto de algo más de 43.000 euros. Las primeras labores de rehabilitación realizadas en la muralla de la Villa han constatado que su inestabilidad es mayor de la esperada y que se hace necesario sacar un nuevo contrato al ser la rehabilitación más ambiciosa de lo previsto.

La Ermita de la Aurora no podrá abrir aún

Por este motivo, el Ayuntamiento tendrá que licitar un nuevo proyecto y no se podrá poner este espacio en funcionamiento ni al servicio de los ciudadanos, hasta que se licite y ejecute. Actualmente, se está valorando lo que debería incluirse en ese nuevo proyecto para determinar la partida presupuestaria y el procedimiento de contratación que desde Centro Histórico se tendrá que arbitrar para concluir con la actuación necesaria que pongan en funcionamiento la Ermita de la Aurora. El espacio, gestionado por la asociación de vecinos La Axerquía, está cerrado desde el año 2020 por peligro de derrumbe.

Lo que se ha hecho hasta ahora

A preguntas del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, la Gerencia de Urbanismo ha respondido en un informe al que ha tenido acceso Diario CÓRDOBA que por ahora se han realizado labores de limpieza y eliminación de la vegetación que existía y cuyo crecimiento estaba descontrolado tanto en las jardineras existentes como sobre la muralla. Además, se han eliminado los elementos de jardineras que se habían ejecutado en su momento con elementos añadidos y perjudicando la integridad del monumento.

Fachada de la Ermita de la Aurora. / CÓRDOBA

Los huecos históricos de la muralla presentan más inestabilidad

Asimismo, el equipo de arquitectos y arqueólogos encabezados por Carmen Chacón, Juan Murillo y Javier Valverde han podido establecer, con la documentación histórica, los elementos y zonas de la ermita original. De este modo se han podido explicar los dos huecos abiertos sobre el plano coincidente con la muralla.

Estos dos huecos abiertos en el plano de la muralla y que forman parte de la constitución y la historia de la Ermita de la Aurora se encontraban "en situación de mayor inestabilidad de la apreciada visualmente", por lo que el alcance de la intervención necesaria para garantizar la seguridad y estabilidad tendrá que ser "mayor que la proyectada".

Daños en la coronación de la muralla

Al comenzar la restauración, el informe recoge que se han localizado afecciones en la coronación de la muralla, que han conllevado por seguridad incluso la intervención del Cuerpo de Bomberos, según explican los técnicos de Urbanismo. Esta situación ha obligado a incrementar las actuaciones para garantizar la consolidación estructural de esta zona, así como la seguridad del edificio.

El delegado de Urbanismo. Miguel Ángel Torrico, y la teniente de alcalde delegada de Centro Histórico, Lourdes Morales, informan sobre la restauración de la Ermita de la Aurora / Víctor Castro / COR

Urbanismo tendrá que licitar otro proyecto

En su informe, la dirección técnica concluye que se han tenido priorizar estas actuaciones sobre las proyectadas, pero que se han podido llevar a cabo porque no han supuesto modificación de proyecto ni de contrato al existir las partidas económicas necesarias. Lo que sí implican los hallazgos hechos por Urbanismo es que las obras no se podrán dar por finalizadas en el plazo previsto (julio) y la necesidad de licitar un nuevo contrato que permita abordar el resto de actuaciones que no se pueden llevar a cabo con el proyecto actualmente en vigor.