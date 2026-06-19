El PSOE de Córdoba denuncia que Bellido resta fondos a otros proyectos para financiar obras en El Arcángel

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha criticado la gestión del gobierno de José María Bellido en las obras de cerramiento exterior del Estadio Municipal El Arcángel, que deben dar comienzo de manera inminente, y ha denunciado que el Consistorio impulsó la licitación sin contar con financiación suficiente para adjudicar los trabajos y restando dinero a otros proyectos. El concejal socialista Ángel Ortiz ha explicado que los propios servicios técnicos advirtieron durante la tramitación del expediente de la insuficiencia de crédito para afrontar la adjudicación. Esta situación ha obligado al gobierno municipal a aprobar una transferencia de crédito en el último Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo para completar los fondos necesarios.

Cabe recordar que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) sacó a licitación en enero el contrato por 1,6 millones de euros, impuestos incluidos. El proyecto tiene un plazo de ejecución de seis meses e incluyen obras en la Preferencia, entre las plantas primera y quinta. Ahí se colocarán unos módulos de celosías orientables compuestos por lamas verticales de aluminio extruido. También en Preferencia, pero entre las plantas sexta y octava, se pondrán los mismos materiales que ya lucen en el Fondo Norte, donde se ubica tanto el escudo gigante del Córdoba CF como el nuevo nombre del estadio. Para el Fondo Sur se plantea la colocación de la hoja exterior del mismo sistema de fachada existente en el norte, compuesta por lienzos de chapa de acero inoxidable perforada y plegada sobre estructura auxiliar de perfiles de acero galvanizado.

Urbanismo retira fondos de Córdoba Arena o San Agustín

Según ha detallado Ortiz, la Gerencia de Urbanismo ha detraído 300.000 euros del proyecto Córdoba Arena, 250.000 euros de la adecuación del inmueble de la plaza de San Agustín y otros 50.000 euros de la pérgola prevista en los Jardines Duque de Rivas.

El PSOE votó en contra de esta decisión al considerar que existían alternativas para financiar las obras del estadio sin afectar a otras inversiones comprometidas en la ciudad. “Si no existía financiación suficiente para ejecutar las obras, la licitación no debería haberse puesto en marcha. Lo que demuestra este expediente es una preocupante falta de planificación y una gestión basada en anuncios antes que en soluciones”, ha señalado Ortiz.

El edil socialista ha recordado además que la Gerencia Municipal de Urbanismo dispone de remanentes de tesorería y prevé transferir cerca de seis millones de euros al Ayuntamiento, por lo que considera “injustificado” retirar recursos de otros proyectos para completar la financiación de esta actuación.

Vista exterior de la Preferencia del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. / MANUEL MURILLO

El PSOE reclama un proyecto definitivo para El Arcángel

Para el PSOE, el problema no se limita a la financiación de las obras. Ortiz ha lamentado que, después de más de dos décadas, el gobierno municipal siga sin presentar un proyecto definitivo para culminar El Arcángel. “No nos oponemos a mejorar el estadio ni a completar el cerramiento exterior. Lo que cuestionamos es que se siga actuando mediante intervenciones aisladas sin explicar cuál es el proyecto final para una infraestructura estratégica de la ciudad”, ha afirmado.

En este sentido, el concejal socialista ha reclamado la creación de una mesa de trabajo que permita abordar de forma consensuada la culminación definitiva del estadio, con una planificación clara, calendario de ejecución y financiación garantizada. “Lo que ahora plantea el gobierno municipal es cerrar una fachada. Eso puede ser positivo, pero no resuelve las necesidades pendientes ni supone la finalización de El Arcángel”, ha añadido.

Críticas a los anuncios sobre el inicio de las obras

Ortiz también ha cuestionado los anuncios realizados por el alcalde sobre el calendario de la actuación durante el balance de los tres primeros años de mandato que hizo ayer. El PSOE pone en duda que esas obras vayan a dar comienzo ya, porque sostienen que "todavía no existe una adjudicación formalizada". “Los cordobeses merecen certezas y una gestión rigurosa de los recursos públicos. Córdoba necesita un proyecto integral para El Arcángel, no nuevos parches ni actuaciones improvisadas”, ha concluido diciendo Ortiz.