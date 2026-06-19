Tribunales
Prisión para el presunto autor de la muerte de un hombre en una reyerta en Cruz de Juárez en Córdoba
La víctima, un hombre de 45 años de edad, resultó herida grave en la cabeza tras participar en un altercado en las inmediaciones de un pub en septiembre de 2025
El juzgado de Guardia acordó este jueves en Córdoba la prisión provisional para el presunto autor de la muerte de un hombre que falleció en el mes de septiembre pasado, después de resultar gravemente herido en un altercado registrado en las inmediaciones de un pub en la avenida de Cruz de Juárez, en el barrio de Santa Rosa. La víctima, de 45 años de edad, habría muerto dos semanas más tarde como consecuencia de las lesiones, según informan fuentes judiciales a Diario CÓRDOBA.
Los hechos se remontan a la madrugada del 3 de septiembre pasado, cuando sobre las 5.45 horas la Policía Local fue alertada de la presencia en la vía pública de una persona inconsciente, con heridas sangrantes en la cabeza. El perjudicado fue trasladado al hospital Reina Sofía. La Policía Nacional se hizo cargo de la investigación y detuvo ayer a tres personas, aunque también ha investigado a una cuarta por su supuesta implicación en lo ocurrido. Dos arrestados han quedado en libertad, mientras que el juez ha ordenado la entrada en la cárcel del supuesto autor material del homicidio.
La Policía destaca la elevada complejidad del caso
La Policía Nacional afirma este viernes que la participación de varias personas en el suceso y la evolución clínica de la víctima motivaron que el suceso presentara "un elevado grado de complejidad". Finalmente, las labores policiales han permitido identificar a los implicados en la reyerta y avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido. No obstante, todavía se mantienen actuaciones abiertas en torno al caso.
De acuerdo con la información facilitada en aquel momento, los agentes de la Policía Local desplazados hasta Cruz de Juárez pudieron observar que la víctima presentaba heridas en la nuca. Los testigos indicaron que esta persona habría participado en un altercado acontecido a la salida de un establecimiento de ocio, junto a otros individuos que no se encontraban en el lugar de los hechos.
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