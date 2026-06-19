Precauciones con el uso de lentes de contacto en verano
El oftalmólogo Juan Prados recomienda no usar las lentillas más tiempo del indicado y, si es posible, optar por lentes de contacto diarias frente a las mensuales
DC Digital
¿Qué es?
El uso de lentes de contacto es cada vez más frecuente en personas de todas las edades. Sin embargo, para preservar la salud ocular es fundamental respetar las recomendaciones de los fabricantes y de los profesionales de la visión. Utilizar lentillas durante más tiempo del aconsejado aumenta el riesgo de complicaciones, tanto infecciosas como relacionadas con el deterioro de la superficie ocular.
Consecuencias
El mal uso de las lentes puede provocar infecciones, sequedad, irritación y menor tolerancia a largo plazo. En verano, las altas temperaturas y la climatización favorecen la evaporación de la lágrima y aumentan la sensación de ojo seco. Además, bañarse en el mar, la piscina o la ducha con lentillas facilita la entrada de microorganismos y eleva el riesgo de infecciones oculares.
Pautas
El oftalmólogo Juan Prados recomienda no usar las lentillas más tiempo del indicado y, si es posible, optar por lentes de contacto diarias frente a las mensuales. También aconseja emplear lágrimas artificiales homologadas, específicas para usuarios de lentillas y libres de conservantes. En verano, es esencial evitar cualquier contacto de las lentes con el agua y retirarlas antes de realizar actividades acuáticas.
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