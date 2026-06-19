Se pelea en un kebab de Córdoba y agrede a los policías que le detienen: "Tú estás muerto, no tenías que haberme mirado"

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un individuo que, presuntamente, mantuvo una pelea con otro hombre en un establecimiento de kebab, se atrincheró en la vivienda de su tía y agredió a los agentes que acudieron al domicilio. Los hechos ocurrieron en la noche del miércoles al jueves 18 de junio, y el juzgado de Guardia dejó ayer a esta persona en libertad sin medidas cautelares.

De acuerdo con la información del atestado, al que ha accedido Diario CÓRDOBA, la actuación policial se desencadenó en la medianoche de este jueves por una llamada telefónica de la tía del arrestado, que alertaba de que no le permitía acceder a su propia vivienda. La mujer se encontraba acompañada por su hija menor y por una amiga. Explicó a los agentes que había permitido pasar la noche en casa a su sobrino porque no tenía dónde ir.

Por su parte, la amiga relató a los policías que, momentos antes, este hombre discutió con su pareja sentimental (de la mujer) "con motivo de circular muy rápido con su vehículo por la zona". Después, la pareja de esta mujer se desplazó al kebab de una barriada periférica cordobesa, este individuo acudió allí y se pegaron. Según su relato, el hombre esgrimió un cuchillo y vociferaba "te voy a matar", pero fue reducido por varias personas que se hallaban en el establecimiento. Estos lograron arrebatar al agresor el cuchillo, de 14 centímetros de hoja, y una cuchilla de tres centímetros, que la mujer entregó a la Policía.

Los agentes llamaron a la puerta en reiteradas ocasiones y el detenido abrió con actitud "chulesca y agresiva", profiriéndoles expresiones como "qué c... queréis, por qué tenéis que venir a molestarme, me vais a comer la p...". Al solicitarle el DNI, esta persona se negó a ser identificada, por lo que se le informó de que incurriría en un delito de desobediencia.

Por estos hechos, los agentes procedieron a detenerle, pero este individuo se negó, vociferando "una mierda para ustedes, cabrones, os pego una patada en la boca". En ese momento, golpeó a los policías y estos tuvieron que utilizar la fuerza para reducirlo. Los agentes trasladaron al detenido a un centro de salud, al observarle lesiones que podría haber sufrido en la reyerta en el kebab. De su parte, los agentes también resultaron lesionados durante la detención.

"¿Tú quién eres para entrar y aparcar en mi barrio?"

El hombre presuntamente agredido en el kebab también denunció ayer los hechos ante la Policía. Entre otras circunstancias, detalló que el miércoles pasado acudió a este establecimiento acompañado por su hijo tras su fiesta de graduación y allí se dirigió hacia él la persona denunciada, con expresiones como "¿tú quién eres para entrar y aparcar en mi barrio? Yo soy el que manda aquí".

Después de dialogar con él para tratar de calmar la situación, el detenido abandonó el lugar, pero regresó y le espetó: "Tú estás muerto, no tenías que haberme mirado". Al apreciar en su bolsillo lo que parecía la empuñadura de un arma blanca, el denunciante se abalanzó sobre este individuo para intentar arrebatársela, una actuación en la que fue ayudado por unos jóvenes que presenciaron la escena.

El detenido, en libertad

El detenido, que está siendo representado por la abogada Mar Jiménez, fue puesto a disposición del juzgado de Guardia este jueves, donde negó los hechos. Tras escucharle, el juez acordó su puesta en libertad sin establecer medidas cautelares.