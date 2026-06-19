Nueva experiencia turística en Córdoba: la Mezquita-Catedral contará con visitas guiadas oficiales a partir de 2027

La Mezquita-Catedral de Córdoba incorporará una nueva forma de descubrir su historia y su valor patrimonial. El Cabildo Catedral de Córdoba pondrá en marcha a partir de 2027 un proyecto de visitas oficiales guiadas al monumento, una iniciativa que se enmarca en el proceso de mejora de la experiencia de los visitantes iniciado en los últimos años, según ha ingormado la institución eclesiástica en una nota de prensa.

Estas visitas podrán contratarse a través de la página web oficial de la Mezquita-Catedral y en las taquillas del Centro de Información y Recepción Patio de San Eulogio, espacio desde el que se iniciará el recorrido guiado por el monumento.

El presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, ya ha presentado el proyecto la Comisión de Turismo de CECO y a las principales empresas de visitas de Córdoba en reuniones promovidas por la propia institución.

El presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, ya ha presentado el proyecto la Comisión de Turismo de CECO y a las principales empresas de visitas de Córdoba. / CÓRDOBA

Una nueva experiencia turística

Las visitas oficiales guiadas a la Mezquita-Catedral comenzarán en el Patio de San Eulogio, donde el visitante podrá acceder primero a la zona explicativa y museística antes de entrar al interior del monumento. El objetivo de esta nueva experiencia, según detalla el Cabildo, es ofrecer una contextualización previa que ayude a comprender mejor la evolución histórica, artística, religiosa y patrimonial del edificio.

La iniciativa forma parte de una línea de trabajo que ya ha tenido como primeros hitos la apertura del Centro de Información y Recepción Patio de San Eulogio y la renovación del sistema de audioguías. El Cabildo prevé continuar este proceso con nuevas actuaciones vinculadas a la Ruta de las Iglesias Fernandinas, la mejora del espectáculo nocturno El Alma de Córdoba y el desarrollo de una oferta más amplia de turismo religioso en Córdoba capital y provincia.

Nieva ha destacado que “la puesta en marcha de las visitas oficiales guiadas es un paso más dentro de una estrategia global y planificada para seguir elevando la calidad de la visita a la Mezquita-Catedral”. También ha señalado que la medida busca ofrecer “una experiencia más completa, ordenada y adaptada a la importancia de un monumento que recibe cada año a más de dos millones de personas”.

Convivencia con guías acreditados

El Cabildo Catedral ha subrayado que la nueva modalidad convivirá con las visitas que realicen guías e intérpretes del patrimonio autorizados por la Junta de Andalucía. De hecho, a partir del 1 de enero de 2027, todos los guías acreditados por la Junta podrán mostrar el interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

La institución insiste en que el carácter oficial de estas visitas se refiere a que se trata de una propuesta promovida por el propio Cabildo, integrada en sus canales de información y venta, y concebida dentro de su estrategia de mejora de la experiencia del visitante. En ningún caso, según recalca, pretende sustituir la labor de las empresas, agencias y guías turísticos acreditados.

Guías turísticos y grupos en el Patio de los Naranjos de la Mezquita, este puente de agosto. / ARACELI R. ARJONA

“La Mezquita-Catedral debe ofrecer distintas formas de visita para responder a visitantes con intereses y necesidades diferentes. Habrá quien prefiera recorrer el monumento libremente, quien opte por la audioguía, quien venga acompañado por un guía acreditado por la Junta de Andalucía y quien quiera contratar una visita oficial promovida por el Cabildo”, ha explicado Joaquín Alberto Nieva.

Según el Cabildo, el anuncio se hace con más de seis meses de antelación respecto a su entrada en vigor, con el propósito de facilitar la planificación de guías turísticos, empresas, agencias y organizadores de viajes que ya trabajan con previsiones cerradas a medio plazo.

Una empresa cordobesa gestionará el servicio

La organización y gestión de estas visitas oficiales corresponderá a una empresa de Córdoba, en "una apuesta por el tejido empresarial local y por una actividad económica vinculada directamente a la ciuda", según precisa el Cabildo.

El nuevo servicio tendrá un incremento de coste sobre el precio normal de acceso, al tratarse de una opción complementaria y voluntaria. Esta modalidad incluirá acompañamiento especializado, contenidos interpretativos, organización del grupo, atención personalizada y un recorrido más completo desde el Centro de Información y Recepción hasta el interior del monumento.

El Cabildo considera que esta propuesta permitirá fomentar la cultura de la visita guiada y mejorar la comprensión de la riqueza histórica, artística, religiosa y patrimonial de la Mezquita-Catedral. Actualmente, según la institución, solo el 7% de los visitantes accede al monumento acompañado por un guía.

La medida responde también a una demanda detectada en los cuestionarios de satisfacción de los visitantes y en las mesas de diálogo celebradas con motivo del 40º aniversario de la declaración de la Mezquita-Catedral como Patrimonio de la Humanidad.

“Escuchar al visitante, dialogar con el sector y mejorar de forma permanente la experiencia de quienes se acercan a la Mezquita-Catedral forma parte de la responsabilidad del Cabildo. Nuestro compromiso es conservar este monumento excepcional, pero también explicarlo cada vez mejor”, ha concluido Nieva.