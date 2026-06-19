El milagro de Marisa Morocho: sobrevive a un coma de nueve meses tras recibir un trasplante bipulmonar en Córdoba

Hace algo más de dos años que Marisa Morocho volvió a la vida por segunda vez. La primera ocasión fue en junio de 2023 cuando se sometió a un trasplante bipulmonar en el hospital universitario Reina Sofía de Córdoba, debido a que su estado de salud era muy crítico por una hipertensión pulmonar. Y su segunda resurrección se produjo después de que esta peruana, asentada en Córdoba, despertara del coma nueve meses después de recibir el doble injerto.

«Cuando salí del quirófano tras el trasplante y me dejaron ingresada en la UCI no conseguía despertar del coma. Durante todo este tiempo en coma sufrí varias complicaciones: una infección generalizada por una bacteria que me dejó muy grave y luego también una trombosis pulmonar, que causó que perdiera el pulmón izquierdo y que el derecho se viera también parcialmente afectado, por lo que en la actualidad sobrevivo con apenas medio pulmón y también me tuvieron que extirpar el bazo», relata esta paciente.

Marisa Morocho, en los jardines de la plaza de Colón de Córdoba. / Chencho Martínez

Estuvo sola en España durante todo el tiempo que permaneció en coma

Durante todo aquel largo tiempo en la UCI y en coma, Marisa permaneció sola, ya que su madre y demás familia vive en Perú. Muchas personas que sobreviven a un coma muy prolongado recuerdan luego haber como vivido situaciones imaginarias, que les parecieron muy reales mientras estaban inconscientes. En el caso de Marisa, ella cree recordar al coordinador de trasplantes del hospital Reina Sofía, Juan Carlos Robles, al que ella considera su «ángel de la guarda», que hablaba con una señora que Marisa no había visto antes y que esa mujer necesitaba un trasplante de corazón para su hijo.

«Yo escuchaba que mi corazón era para ese niño y yo le decía al doctor Robles que cuidara mi corazón. También en otras ocasiones creía ver, como si fuera algo real, que unos niños se acercaban y me decían que yo era su tía y que la Virgen María me iba a curar, pero mis sobrinos en la vida real son mayores», recuerda Marisa.

Realización de un trasplante de pulmón en el hospital Reina Sofía de Córdoba. / CÓRDOBA

Su situación en la UCI fue tan crítica que desde el hospital Reina Sofía contactaron con la familia de Marisa en Perú para que autorizara la orden para poderla desconectar. Sin embargo, la madre de esta superviviente habló con el doctor Robles para que hiciera todo lo posible por su hija y rechazó dar dicha autorización, convirtiéndose desde ese momento el coordinador de Trasplantes del Reina Sofía en el interlocutor entre Marisa y su familia y en principal apoyo para los seres queridos de esta peruana.

Una dura recuperación: tuvo que volver a aprender a hablar y caminar

Tras salir del coma y hasta ser dada de alta en mayo de 2024, la recuperación de Marisa no fue nada fácil. «Tuve que volver a aprender a hablar, a caminar, a sentarme, como si fuera una niña pequeña, y con el añadido de que, aunque he logrado sobrevivir, tengo que afrontar distintas secuelas», expone.

Durante la pasada Semana de la Donación, Marisa entregó al doctor Juan Carlos Robles una placa de agradecimiento a la labor en particular de este intensivista durante su recuperación y de gratitud en general para todos los profesionales del hospital Reina Sofía que se volcaron con ella durante todo un año.

Antes de viajar a España a Marisa ya la daban por prácticamente fallecida en su Perú natal. Tras años de sufrimiento y de gastar dinero para conocer que padecía hipertensión pulmonar y tener que contar con el apoyo económico para comprar en Estados Unidos el medicamento que necesitaba, con un precio de miles de euros por envase, llegó a Perú un genérico para esa patología. El tratamiento genérico no le aportaba el mismo resultado, lo que agravó el estado de salud de esta peruana hasta el punto que en el hospital de su nación le dijeron que solo le quedaba esperar la muerte.

Algunos profesionales de la Coordinación de Trasplantes del hospital Reina Sofía. De izquierda a derecha, Rafael León, Juan Carlos Robles, Isabel Jurado, José María dueñas, María José Rodríguez y Rafael Vigara. / Manuel Murillo

Pero, la suerte quiso que en su camino se pusiera un médico que se había formado en el hospital 12 de octubre de Madrid y que le aportó información sobre los hospitales que en España realizaban trasplante pulmonar. Con apenas un hilo de vida viajó, no sin dificultad, a España, gracias a que una amiga le pagó el billete de avión y que a, de nuevo, familiares y amigos la apoyaron para lograr alojamiento, hasta que acabó en Sevilla.

Una cadena de solidaridad la ha apoyado todos estos años

Del hospital Virgen del Rocío fue derivada al Reina Sofía, centro de referencia en Andalucía para trasplante de pulmón. Durante todo este duro periplo Marisa también ha recibido el apoyo de Cruz Roja, de Cáritas y de una vecina y amigas en Córdoba, de una gran cadena de solidaridad, cuyo primer protagonista fue la persona que le donó sus pulmones y que también está integrada por muchas personas generosas y profesionales sanitarios entregados.

Ahora, Marisa, que en su país trabajaba precisamente en labores sociales, quiere matricularse en Trabajo Social en la Universidad de Córdoba. Es un reto que quiere conseguir, aunque no va a poder trabajar por su estado de salud. Sobrevive con el ingreso mínimo vital, a la vez que busca un alquiler social que sea más económico que el que abona ahora, pero que le permita contar con aseo propio para evitar posibles infecciones por su delicada situación de salud. «Vine a España con la ilusión de no morir y lo conseguí», concluye emocionada y agradecida Marisa.