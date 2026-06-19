Manuel Torralbo toma posesión como rector de la Universidad de Córdoba: "La sostenibilidad económica es la principal preocupación"

El rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo, ha tomado posesión este viernes de su cargo para un nuevo mandato al frente de la institución académica en un acto celebrado en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, presidido por el presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acompañado por la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo. La ceremonia estuvo marcada también por el recuerdo al exconsejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, fallecido recientemente y quien firmó el decreto de nombramiento del rector antes de su fallecimiento.

Durante el acto, al que han acudido más de un centenar de representantes de la comunidad universitaria cordobesa, así como otros rectores andaluces y sus familiares, Torralbo ha defendido el papel de la universidad pública como una herramienta esencial para la generación de conocimiento, la igualdad de oportunidades y el progreso social y económico. "Las universidades públicas andaluzas queremos seguir siendo parte activa de ese proyecto. Tenemos capacidad, experiencia y, sobre todo, la voluntad de seguir contribuyendo al progreso económico y social de Andalucía", ha afirmado.

Pero uno de los ejes centrales de su discurso ha sido la financiación universitaria. El rector ha reclamado un mayor compromiso institucional para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento del sistema universitario público andaluz, advirtiendo de que las universidades no pueden seguir centrando sus esfuerzos en resolver problemas económicos. "La principal preocupación de nuestro equipo de gobierno no es cómo impulsar nuevos proyectos, cómo reforzar la investigación, cómo atraer talento o cómo mejorar la formación de nuestros estudiantes, la principal preocupación es cómo garantizar la sostenibilidad económica necesaria para seguir cumpliendo con normalidad nuestras obligaciones. Y esa no debería ser la principal preocupación de una universidad pública", ha señalado.

Torralbo ha defendido el modelo de financiación acordado en Andalucía, aunque ha reclamado su desarrollo efectivo y recursos suficientes para hacerlo viable. "Todavía estamos a tiempo de que este modelo de financiación pase a la historia como una extraordinaria herramienta de transformación y no como una oportunidad desaprovechada", ha advertido ante el presidente andaluz.

El rector ha sido contundente en este sentido y ha asegurado que "la verdadera pregunta no es cuánto cuestan las universidades públicas, la cuestión es cuánto progreso, cuánta innovación, cuánto talento y cuántas oportunidades estaríamos dispuestos a perder como sociedad por tenerlas ocupadas y preocupadas por su sostenibilidad".

Pide inversión en infraestructuras

El rector también ha puesto el foco en la necesidad de acometer inversiones en infraestructuras universitarias. Tras destacar los avances logrados en los últimos años, Torralbo ha recordado que la UCO mantiene proyectos pendientes para modernizar sus campus y adaptarlos a los retos científicos y tecnológicos actuales. "Miramos con admiración las importantes inversiones públicas que se están desarrollando en nuestras ciudades y nos preguntamos cuándo llegará el momento de que nos toque a nosotros también un poquito de esa infraestructura", ha manifestado.

En su discurso ha realizado además balance de los últimos cuatro años al frente de la institución. Según ha destacado, la UCO ha avanzado en la mejora de las condiciones laborales, la consolidación de plantillas, las políticas de personal y la ampliación de la oferta académica. "Hemos fortalecido nuestras políticas de personas, consolidando equipos y generando nuevas oportunidades para el profesorado, el estudiantado y el personal técnico y administrativo", ha asegurado.

Torralbo ha situado además el conocimiento como uno de los grandes desafíos estratégicos para Andalucía en un contexto marcado por la inteligencia artificial, la digitalización, la sostenibilidad y la competencia global. "Las sociedades ya no compiten únicamente por sus recursos naturales ni por el coste de su mano de obra, compiten por su capacidad para generar conocimiento, atraer talento y convertir ese conocimiento en oportunidades, bienestar y progreso", ha defendido.

Juanma Moreno defiende que las universidades "reciben la mayor financiación de su historia"

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha aprovechado para reivindicar la política universitaria de su Gobierno, anunciar nuevas medidas para la institución cordobesa y rendir un emotivo homenaje al fallecido exconsejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos.

En materia de financiación, ha defendido que las universidades públicas andaluzas "reciben la mayor financiación de su historia" y ha señalado que el sistema universitario dispone en 2026 de 1.826 millones de euros, un 30% más que en 2018. En el caso de la Universidad de Córdoba, ha detallado que contará con 150,5 millones de euros, 41 millones más que en 2018, lo que supone un incremento del 38%.

Además, ha sostenido que Andalucía es "la comunidad que mejor financia su universidad", apoyándose en informes de la CRUE y del Ministerio de Universidades. También ha advertido que "las discrepancias son necesarias, pero las alarmas innecesarias no", en referencia al debate sobre el modelo de financiación, al tiempo que ha defendido el trabajo de la comisión técnica entre la Junta y las universidades para afinar los criterios del sistema y avanzar hacia un modelo "equilibrado y sostenible".

Moreno ha reivindicado igualmente el nuevo mapa de titulaciones universitarias, con la incorporación de 200 nuevos títulos hasta el curso 2028-2029 y más de 1.500 titulaciones en el sistema público andaluz el próximo curso. En el caso de Córdoba, ha recordado que este curso se han implantado nueve nuevas titulaciones y que llegarán a 26 en los próximos tres años, además de cinco nuevas enseñanzas previstas para el próximo curso.

Cesión de la sede de la calle Manríquez

Entre los anuncios concretos, ha destacado la cesión a la Universidad de Córdoba del edificio de la antigua Delegación Territorial de Empleo en la calle Manríquez para su uso como sede provisional de la Facultad de Filosofía y Letras durante dos años prorrogables otros dos, asumiendo la Junta los costes mínimos de mantenimiento. También ha anunciado que el Centro Andaluz de Investigación de Zoonosis y Enfermedades Emergentes será elevado a la categoría de Infraestructura Científica Técnica, lo que permitirá reforzar su financiación y su reconocimiento científico, en línea con el legado de Gómez Villamandos y su importancia en la vigilancia de enfermedades emergentes.

En el tramo final de su intervención, ha elogiado la trayectoria de Manuel Torralbo, su experiencia en la gestión universitaria y su conocimiento de la administración autonómica y ha cerrado su discurso garantizando el compromiso del Gobierno andaluz con las universidades públicas, asegurando "mano tendida, escucha y diálogo permanente", y ha defendido que el sistema universitario es "un pilar fundamental no solamente para la innovación y la investigación, sino para el desarrollo social y económico de Andalucía".