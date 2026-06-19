Educación universitaria
La Junta anuncia la cesión del edificio de la calle Manríquez a la Universidad de Córdoba para albergar Filosofía y Letras de forma provisional
Juanma Moreno ha asegurado que la Junta asumirá los costes de mantenimiento para dar una solución transitoria a la facultad
La Junta de Andalucía ha anunciado la cesión a la Universidad de Córdoba (UCO) del edificio de la antigua Delegación Territorial de Empleo, situado en la calle Manríquez, en el centro de la ciudad, para su uso como sede provisional de la Facultad de Filosofía y Letras. El anuncio lo ha realizado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante el acto de toma de posesión del rector de la UCO, Manuel Torralbo.
La medida prevé una cesión inicial de dos años, prorrogable otros dos, y establece que la Administración autonómica asumirá los costes mínimos de mantenimiento del inmueble durante ese periodo. El edificio se destinará a acoger de forma provisional la actividad de la Facultad de Filosofía y Letras mientras se define su ubicación definitiva. "Estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo por el interés general y porque entendemos perfectamente que hasta que no se cuelgue la ubicación definitiva de la facultad creo que es un buen lugar para que esté esta facultad", ha asegurado Moreno.
La cesión del edificio de la calle Manríquez llega como respuesta a una demanda que la Universidad de Córdoba venía planteando desde hace tiempo para dar una solución transitoria a la Facultad de Filosofía y Letras, que necesita un espacio alternativo mientras se define su ubicación definitiva y se avanza en la planificación de sus infraestructuras.
Asimismo, Moreno ha anunciado también que el Centro Andaluz de Investigación de Zoonosis y Enfermedades Emergentes será elevado a la categoría de Infraestructura Científica Técnica, lo que permitirá reforzar su financiación y su reconocimiento científico.
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