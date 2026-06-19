Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, viernes, 19 de junio de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Poemas
Se presenta ‘Patio de luz’
Se presenta el nuevo libro de poemas de María Pizarro, ‘Patio de luz’. Estará acompañada de la poeta Concha García, que la presentará, y Juana Castro, autora del prólogo, que leerá algunos poemas con la autora.
CÓRDOBA. Plaza de las Tazas, 11 (patio).
20.00 horas.
Concierto
Hombres G en el arenal
Nueva gira ‘Los mejores años de nuestra vida 2026’, a cargo de Hombres G, banda compuesta por David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javi Molina.
CÓRDOBA. Recinto de El Arenal.
Corredera, 8.
22.00 horas.
Presentación
‘El pecho’, de Pedro José Franco
Presentación del libro ‘El pecho’, de Pedro José Franco Padilla, publicado por Ediciones En Huida. Acompañará al autor José Enrique Guerra.
CÓRDOBA. Librería Luque.
Fray Luis de Granada, 11.
19.30 horas.
Conciertos Sentidos
Actuación de Gonzalo Hermida
A través del ciclo ‘Conciertos Sentidos’, tendrá lugar la actuación de Gonzalo Hermida. Precio: 15 euros.
CÓRDOBA. Palacio de Viana (patios Columnas).
Entrada por Reja de Don Gome.
22.00 horas.
Música
Concierto de Tanguería Santo Romero
Concierto a cargo de Tanguería Santo Romero, un trío andaluz integrado por el cantante Rafa Muñoz, el guitarrista Antonio Romero y el percusionista Alfonso Valdivia.
CÓRDOBA. Sala Ambigú (Teatro de la Axerquía).
Avda. Menéndez Pidal.
21.30 horas.
Concierto
Se presentan ‘Los 90s’
La Orquesta y el Coro de Tararea Laboratorio Musical presenta ‘Los 90s’, un espectáculo en directo lleno de energía, emoción y recuerdos.
CÓRDOBA. Teatro Góngora.
Jesús y María.
19.30 horas.
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