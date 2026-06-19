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Qué hacer hoy en Córdoba, viernes, 19 de junio de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

Se presenta ‘Patio de luz’

Se presenta ‘Patio de luz’ / DIARIO CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Poemas

Se presenta ‘Patio de luz’

Se presenta el nuevo libro de poemas de María Pizarro, ‘Patio de luz’. Estará acompañada de la poeta Concha García, que la presentará, y Juana Castro, autora del prólogo, que leerá algunos poemas con la autora.

CÓRDOBA. Plaza de las Tazas, 11 (patio).

20.00 horas.

Concierto

Hombres G en el arenal

Nueva gira ‘Los mejores años de nuestra vida 2026’, a cargo de Hombres G, banda compuesta por David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javi Molina.

CÓRDOBA. Recinto de El Arenal.

Corredera, 8.

22.00 horas.

Presentación

‘El pecho’, de Pedro José Franco

Presentación del libro ‘El pecho’, de Pedro José Franco Padilla, publicado por Ediciones En Huida. Acompañará al autor José Enrique Guerra.

CÓRDOBA. Librería Luque.

Fray Luis de Granada, 11.

19.30 horas.

Conciertos Sentidos

Actuación de Gonzalo Hermida

A través del ciclo ‘Conciertos Sentidos’, tendrá lugar la actuación de Gonzalo Hermida. Precio: 15 euros.

CÓRDOBA. Palacio de Viana (patios Columnas).

Entrada por Reja de Don Gome.

22.00 horas.

Música

Concierto de Tanguería Santo Romero

Concierto a cargo de Tanguería Santo Romero, un trío andaluz integrado por el cantante Rafa Muñoz, el guitarrista Antonio Romero y el percusionista Alfonso Valdivia.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Sala Ambigú (Teatro de la Axerquía).

Avda. Menéndez Pidal.

21.30 horas.

Concierto

Se presentan ‘Los 90s’

La Orquesta y el Coro de Tararea Laboratorio Musical presenta ‘Los 90s’, un espectáculo en directo lleno de energía, emoción y recuerdos.

CÓRDOBA. Teatro Góngora.

Jesús y María.

19.30 horas.

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