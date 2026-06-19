El hospital Reina Sofía de Córdoba amplía sus consultas de ELA ante el creciente número de pacientes

La mayor esperanza de vida está propiciando que crezca la incidencia de determinadas enfermedades neurodegenerativas, entre las que se halla la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una grave enfermedad sin cura, de la que este domingo 21 de junio se celebra el día mundial. En la actualidad, unas 4.500 personas en España, aproximadamente 800 en Andalucía y 70 en Córdoba conviven con la ELA. En concreto, 67 son pacientes del hospital universitario Reina Sofía, señala la jefa de sección de Neumología de este hospital, Natalia Pascual, y los nuevos casos que se diagnostican en Córdoba cada año rondan entre los 15 o 20.

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa con una alta letalidad y una rápida evolución. La patología se caracteriza por la degeneración progresiva de las neuronas motoras que controlan el movimiento, lo que provoca la pérdida progresiva de funciones como caminar, hablar, tragar o incluso, en fases avanzadas, respirar.

Pilar Caballero, tercera por la izquierda, enfermera coordinadora del Comité de ELA del hospital Reina Sofía; Natalia Pascual, tercera por la derecha, neumóloga de este comité, y otros profesionales que atienden a estos pacientes. / Lola Ruiz

Edad media de aparición de la ELA

Según Natalia Pascual, la edad media de inicio en los casos de ELA esporádica se sitúa entre los 60 y 69 años. Aunque la patología puede presentarse también en la adolescencia, juventud y en edades más avanzadas. Por su parte, la edad media de aparición de la ELA familiar se sitúa entre los 40 y los 50 años. En todos los casos, la enfermedad evoluciona hacia una parálisis muscular, lo que causa una discapacidad severa y, en fases avanzadas, una situación de dependencia funcional total.

Esta especialista en Neumología del Reina Sofía añade que el coste medio que de media deben afrontar los pacientes con ELA supera los 50.000 euros anuales, sumando los gastos de luz, adaptación del domicilio, del coche y el pago de los cuidadores expertos que necesitan estas personas para garantizar la atención domiciliaria de su enfermedad.

Miguel Ángel Roldán, presidente de Saca la Lengua a la ELA, es el impulsor de la asociación surgida en Fernán Núñez. / A.J. GONZáLEZ

El Comité de ELA del hospital Reina Sofía

Natalia Pascual especifica que en el Reina Sofía existe el Comité de ELA, integrado por profesionales de Neurología, Neumología, Rehabilitación y Fisioterapia Respiratoria Logopedia y Psicología, coordinados todos por la enfermera de enlace Pilar Caballero. Pascual expone que también colabora con el comité un representante de la asociación Saca la Lengua a la ELA, impulsada desde Fernán Núñez. «De esta forma, los familiares y los pacientes que son atendidos en la consulta prevista por el Comité de ELA pueden obtener información de cómo funciona la asociación y de los servicios que les puede ofrecer, así como conocer experiencias de otras familias», indica la jefa de sección de Neumología del Reina Sofía.

Más consultas por el repunte de pacientes

El aumento de pacientes con ELA que son atendidos en la consulta de acto único del Reina Sofía ha obligado al hospital habilitar dos días de consulta al mes para estos pacientes, cuando al principio bastaba con una mensual, incluso se está viendo necesario que sean más de dos días, precisa Pascual. Esa consulta permite que en un mismo espacio físico los pacientes sean atendidos por distintos especialistas en una sola tarde, evitando así que tengan que ir varios días. Además, el Reina Sofía cuenta con una consulta virtual telefónica para pacientes que tienen complicado desplazarse y el comité de ELA aspira, en un futuro próximo, a poder prestar atención en los domicilios de determinados pacientes, sostiene Natalia Pascual.

En Andalucía más de 700 personas padecen la enfermedad. / CÓRDOBA

Los pacientes piden que se implante ya la Ley ELA

Ante el Día Mundial de la ELA, tanto la asociación ELA Andalucía como Saca la Lengua a la ELA piden que se agilice la implantación de la Ley ELA, que se aprobó el año pasado en España, para que los pacientes puedan obtener los recursos que contempla esta norma. En Andalucía, de 72 solicitudes presentadas para beneficiarse de los recursos de la Ley ELA, 8 van más avanzadas en trámites, pero sin recibir de momento prestación, apunta ELA Andalucía.

Mientras continúa el desarrollo de la Ley ELA, en Andalucía las personas afectadas de ELA cuentan con una línea específica de ayudas impulsada por la Junta de Andalucía, dotada con más de 2,35 millones de euros, que pueden alcanzar los 14.400 euros por beneficiario, subraya ELA Andalucía.