Obituario
Los fallecidos en Córdoba el viernes 19 de junio
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 19 de junio, están previstas las siguientes inhumaciones:
Crescencia Aguero Alviz
La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de La Salud.
M.ª Carmen García Rojas
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de La Salud.
José Carlos Gómez Villamandos
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Adelina Soto Alcázar
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Francisca Morales Mora
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Manuel Rafael Molero Casas
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.
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