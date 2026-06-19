Los fallecidos en Córdoba el viernes 19 de junio

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 19 de junio, están previstas las siguientes inhumaciones:

Crescencia Aguero Alviz

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de La Salud.

M.ª Carmen García Rojas

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de La Salud.

José Carlos Gómez Villamandos

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Adelina Soto Alcázar

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Francisca Morales Mora

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Manuel Rafael Molero Casas

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