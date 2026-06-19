Estrella María Montes, egresada de la Universidad de Córdoba, gana el Premio Manuel Olivencia a la Excelencia Universitaria 2026

La jurista Estrella María Montes Muñoz, graduada en Derecho por la Universidad de Córdoba (UCO) ha sido reconocida con el Premio Manuel Olivencia a la Excelencia Universitaria 2026, un galardón concedido por la Fundación Cuatrecasas para impulsar a jóvenes juristas con una trayectoria académica sobresaliente. El jurado ha valorado su excelente expediente académico, su vocación investigadora, la solidez de su proyecto doctoral y un perfil internacional y multidisciplinar que combina la formación jurídica con otros campos del conocimiento, ha informado la UCO en una nota de prensa.

La ganadora, que ha sido seleccionada entre un total de 52 aspirantes, ha recibido el premio en un acto celebrado en el Esade Forum de Barcelona que ha contado con la participación de representantes del ámbito académico, institucional y empresarial. El reconocimiento está dotado con 50.000 euros brutos y forma parte de las Becas Manuel Olivencia, una iniciativa orientada a apoyar la continuidad formativa y la investigación en el ámbito del Derecho de los negocios.

Una trayectoria marcada por la excelencia académica

Estrella María Montes Muñoz es graduada en Derecho por la Universidad de Córdoba y ha compatibilizado esta formación con el grado en Geografía e Historia y un máster en Traducción Especializada. Esta combinación de disciplinas ha sido uno de los aspectos destacados por el jurado, que ha subrayado su capacidad para integrar distintas áreas de conocimiento en una trayectoria con alta proyección académica y profesional.

En su intervención tras recibir el premio, la galardonada ha expresado su agradecimiento y ha vinculado el reconocimiento al legado del profesor Manuel Olivencia. “Acepto este premio con sincera gratitud y con plena consciencia de la responsabilidad que entraña llevar asociado el nombre del profesor Manuel Olivencia. Su legado encarna los más altos valores de la universidad y de la ciencia jurídica: rigor intelectual, vocación de servicio y la apertura al mundo”, ha señalado.

Estrella María Montes junto al decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la UCO, José J. Albert. / CÓRDOBA

La premiada ha añadido que confía en que su proyecto doctoral y su formación internacional contribuyan “modestamente, a honrar esa herencia”.

El acto ha contado con la presencia de Núria Montserrat, consejera de Investigación y Universidad de la Generalitat de Catalunya; Emilio Cuatrecasas, presidente de la Fundación Cuatrecasas; y Jorge Castiñeira, decano de Esade Law School.

Un premio para impulsar el talento jurídico joven

El Premio Manuel Olivencia a la Excelencia Universitaria está dirigido a estudiantes del último curso de grado o doble grado en Derecho, así como a estudiantes de máster en esta disciplina en universidades españolas. Su objetivo es reconocer trayectorias académicas de alto nivel y facilitar la continuidad de estudios de posgrado o proyectos de investigación vinculados al Derecho de los negocios.

La Fundación Cuatrecasas ha destacado que esta edición ha contado con candidaturas de gran calidad. De hecho, el jurado ha concedido también un accésit a David Rodríguez Alcaraz, graduado en el doble grado en Dirección de Empresas y Derecho por Esade, que además ha compaginado sus estudios con el grado en Filosofía y cursa actualmente el Máster Universitario en Abogacía y Procura en Esade Law School.

Sobre este reconocimiento, Rodríguez Alcaraz ha afirmado que ser becario Manuel Olivencia supone “un honor” y “un compromiso con la mejora del mundo a través del Derecho”.

Durante el acto también se han entregado los diplomas de las Becas Manuel Olivencia 2026, destinadas a estudiantes de grado en Derecho en universidades públicas españolas con excelente rendimiento académico. Estas ayudas, de 4.000 euros cada una, han sido concedidas a Núria Fernández Piñeiro, de la Universidade da Coruña; Laura Pais Fernández, de la Universidad de Salamanca; Óscar Servia Hermo, de la Universidade de Vigo; y María del Pilar Pagán García, de la Universidad Carlos III de Madrid.

Núria Montserrat ha destacado que estos reconocimientos “trascienden el ámbito académico” y representan una celebración de los valores que contribuyen a hacer evolucionar a las instituciones. Por su parte, Emilio Cuatrecasas ha subrayado la calidad de los expedientes recibidos y ha recordado que “el derecho es la arquitectura de la convivencia”.