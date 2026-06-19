Las dificultades para acceder a una vivienda: comprar en Córdoba exige ya 4,6 años de salario bruto

Los cordobeses tienen que dedicar íntegramente de media el sueldo bruto de 4,6 años a la compra de una vivienda, según el estudio Relación de salarios y la compra de vivienda, basado en los datos de los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma InfoJobs y en los precios medios de la vivienda de segunda mano en venta de Fotocasa. El informe sitúa a Córdoba entre las diez provincias españolas que menor esfuerzo salarial exigen al comprador, muy por debajo de la media nacional, fijada en 8,4 años, y lejos de los mercados más tensionados del país, como Baleares, Madrid, Málaga, Gipuzkoa, Santa Cruz de Tenerife o Barcelona.

Con este dato, Córdoba se sitúa entre las diez provincias españolas donde menos esfuerzo salarial exige la compra de una vivienda y ocupa una posición mucho más favorable que otras andaluzas como Málaga, donde hacen falta 12,9 años de sueldo bruto; Granada, con 7,2 años; Cádiz, con 6,3; o Sevilla, con 6,1. El principal factor que explica esta diferencia es el menor precio de la vivienda. En diciembre de 2025, el metro cuadrado en Córdoba se situó en 1.624 euros, muy lejos de los 4.364 euros de Málaga o de los más de 5.200 euros de Madrid.

Una vivienda tipo de 80 metros cuadrados cuesta en la provincia 129.951 euros, mientras que el salario bruto medio ofertado alcanza los 28.437 euros anuales. Esta cifra sitúa a Córdoba entre las provincias andaluzas con mejores salarios medios del estudio y por encima incluso de la media española, fijada en 27.336 euros.

La combinación de precios moderados y salarios relativamente competitivos explica que Córdoba mantenga una mejor posición que la mayoría de territorios del país. La diferencia es significativa: comprar una vivienda tipo en Córdoba requiere 3,3 años menos de salario bruto que la media andaluza y 3,8 años menos que la media nacional.

La posición de Córdoba es comparativamente favorable, pero no significa que la compra de vivienda sea sencilla. El cálculo se realiza sobre salario bruto íntegro, sin descontar impuestos, gastos de vida, financiación, ahorro previo, intereses hipotecarios ni costes asociados a la compraventa. Además, comprar una vivienda es hoy más difícil que hace un año en buena parte del país. Andalucía ha pasado de requerir 6,4 años de salario bruto en 2024 a 7,9 años en 2025, un incremento de 19 meses en apenas un ejercicio.

Una diferencia abismal con Málaga

El contraste más evidente dentro de Andalucía se produce con Málaga. Mientras un cordobés necesita 4,6 años de sueldo bruto para comprar una vivienda media, en Málaga son necesarios 12,9 años, casi el triple. La diferencia en precios también es muy amplia. Una vivienda de 80 metros cuadrados cuesta de media 129.951 euros en Córdoba, mientras que en Málaga alcanza los 349.129 euros. La brecha supera los 219.000 euros.

Córdoba sigue beneficiándose de una realidad común a buena parte del país: una presión turística e inversora mucho menor que la de la Costa del Sol, Baleares, Madrid o Barcelona, y unos precios medios todavía contenidos en comparación con los grandes mercados tensionados. De hecho, solo un reducido grupo de provincias presenta mejores ratios de accesibilidad que Córdoba. Entre ellas figuran Jaén, Ciudad Real, Teruel, Toledo, Zamora, Ávila, Cáceres, Soria y Badajoz.

El 25% de los ingresos al alquiler

En Córdoba, el esfuerzo para acceder a la vivienda se mantiene por debajo de la media nacional, tanto en alquiler como en compra. Según el estudio de idealista correspondiente al primer trimestre de 2026, una familia media de la provincia debe destinar el 25% de sus ingresos netos al alquiler de una vivienda de dos habitaciones, frente al 35% de media en España. En el caso de la compra, el esfuerzo baja al 15%, diez puntos menos que el promedio nacional. En la capital cordobesa, la presión es incluso algo menor en alquiler, con una tasa del 23%, mientras que la compra se mantiene igualmente en el 15%.