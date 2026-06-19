EL TIEMPO
El primer tsunami de calor se instala en Córdoba: aviso naranja de la Aemet, noches tropicales y máxima de 45 grados este día
La Campiña cordobesa encadena cinco jornadas con avisos por altas temperaturas a las puertas de un episodio térmico extremo
Córdoba llega este viernes al ecuador de una semana de calor extremo, que pondrá a la capital, y por extensión a la Campiña cordobesa, ante el primer test de estrés por altas temperaturas, con una ola de calor que podría prolongarse durante cinco jornadas y en la que la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sitúa el pico el martes 23 de junio con una máxima de 45 grados.
Todo ello después de que la zona de la Campiña cordobesa, donde se incluye la capital, lleve encadenados tres días en aviso amarillo por altas temperaturas –miércoles, jueves y viernes- con marcas de 38 y 39 grados de máxima, y mínimas sofocantes de 20 y 21 grados.
El aviso de la Aemet se eleva a naranja
Para la jornada del sábado 20 de junio, preámbulo de la ola de calor marcada por la Aemet y que comenzará el domingo, coincidiendo con el estreno de la estación de verano, el aviso por calor extremo se ha elevado a naranja en la Campiña cordobesa, donde permanecerá activo de 13.00 a 20.59 horas; mientras que en el resto de la provincia –Sierra y Pedroches, y Subbética- se activa el aviso amarillo por altas temperaturas para el mismo tramo horario.
A la espera del avance del pronóstico de la Aemet, pero atendiendo a las temperaturas previstas de domingo a miércoles, todo apunta a la posibilidad de que el aviso naranja se mantenga durante esas jornadas, prolongando el aviso naranja durante cinco jornadas.
Esta es la jornada más crítica de calor en Córdoba
Para este viernes, la previsión de la Aemet apunta a una máxima de 39º y mínima de 20. El sábado 20 de junio, ya en aviso naranja, la marca más elevada se mantiene en los 39 grados, mientras que la mínima sube hasta los 21º.
Y es que esta será la otra constante de las próximas jornadas: noches tropicales en las que será difícil conciliar el sueño y que contribuirán a la sensación de recalentamiento durante el día.
El domingo 21 de junio, día del comienzo del verano, se fija el inicio de una ola de calor, la primera de la temporada, que afectará a la mayor parte del territorio nacional. Ese día, las temperaturas oscilarán en Córdoba entre los 22 y 41 grados.
El lunes, la máxima subirá un grado, hasta los 42º, y la mínima no experimentará cambios.
Y llega el día más crítico: el martes 23 de junio. Para esa jornada la Aemet apunta a una máxima de 45 grados, con mínima de 21 grados. Un calor infernal que se mantendrá el miércoles con una mínima de 23 grados –la más alta de este episodio extremo- y máxima de 43º.
Las máximas vuelven a bajar a partir del jueves
La Agencia Estatal de Meteorología apunta a que este episodio tórrido, este tsunami de calor, acabará en la jornada del jueves, con una máxima de 39 grados, aunque perdurará el bochorno nocturno con 20º de mínima.
Otros portales meteorológicos apuntan a la misma situación de alivio térmico para las jornadas posteriores, marcando el regreso de los 40 grados para el miércoles 1 de julio.
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