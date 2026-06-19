Córdoba septuplica la red de entidades sociales en las que los menores infractores realizan tareas en beneficio de la comunidad

La Junta de Andalucía ha multiplicado por siete en el último año la colaboración con entidades cordobesas que participan en el sistema de Justicia Juvenil. De esta forma, un total de 19 asociaciones de Córdoba cuentan con convenios activos con la administración para que los menores infractores puedan desarrollar en sus centros prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas impuestas por los jueces como vía de reinserción tras cometer algún delito.

Según ha explicado la Junta, el objetivo de estos convenios es que los menores conozcan otras realidades sociales, refuercen valores como la empatía, la solidaridad y la responsabilidad, y comprueben que pueden aportar de forma positiva a la sociedad.

El consejero en funciones de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, se ha reunido este jueves con las entidades sociales de Córdoba que colaboran en la reeducación de menores infractores que cumplen medidas impuestas por los jueces y ha agradecido la implicación de estas entidades, a las que ha reconocido su papel para “reorientar” a jóvenes que, por distintas circunstancias, han tenido conductas que les han llevado ante un juez.

José Antonio Nieto en el encuentro con la entidades que colaboran en el sistema de Justicia Juvenil. / CÓRDOBA

Nieto ha defendido que esta red de colaboración permite ofrecer una segunda oportunidad y ha destacado el reconocimiento nacional e internacional del sistema andaluz de Justicia Juvenil, con una tasa de reinserción elevada. De hecho, según los datos que maneja la Junta, en torno al 80% de los jóvenes que cumplen medidas judiciales en centros y servicios gestionados por la Administración autonómica no reincide.

Más entidades y más cobertura en la provincia de Córdoba

Justicia ha explicado que los jueces de menores pueden imponer medidas de internamiento o medidas no privativas de libertad, que son las más habituales. En Córdoba, las medidas de internamiento se cumplen en los centros Medina Azahara y Sierra Morena, incluidos dentro de la red de 14 Centros de Internamiento de Menores Infractores de Andalucía.

Sin embargo, una parte importante de la intervención se realiza en medio abierto, a través de medidas como las prestaciones en beneficio de la comunidad o las tareas socioeducativas. Para ello, la Consejería mantiene convenios con más de 300 ayuntamientos y ONG andaluzas, entre ellos 71 ayuntamientos de Córdoba.

Estas colaboraciones permiten que los menores participen en servicios municipales de limpieza, mantenimiento o jardinería, así como en actividades de apoyo a personas con discapacidad, mayores, familias vulnerables y otros colectivos atendidos por asociaciones locales.

En 2025, un total de 354 menores infractores cumplieron 747 medidas judiciales en Córdoba, teniendo en cuenta que un mismo menor puede cumplir más de una medida. De ellas, 138 fueron medidas de internamiento y 609 medidas de medio abierto. Entre estas últimas figuran 53 prestaciones en beneficio de la comunidad y 101 tareas socioeducativas.

Convenios con asociaciones sociales de toda la provincia

La Delegación Territorial de Justicia mantiene actualmente convenios con entidades que trabajan en distintos puntos de la provincia. En el último año se han firmado 16 nuevos acuerdos con Autismo Córdoba, Disgenil, Funlabor, Albasur, Apannedis, Fundación Prode, Fepamic, Semillas de Futuro, AMFE, El Sauce, Aliento de Vida, Acodisval, AFA, Fundación Arjona Varela, Baena Solidaria y AVAS.

A estas entidades se suman otras con las que la Junta ya venía colaborando, como Promi, Córdoba Acoge y Futuro Singular. Además, la Junta ha avanzado que en breve se incorporarán Cruz Roja Córdoba y Cruz Blanca, lo que elevará la red a 21 entidades y permitirá septuplicar la cifra inicial de tres asociaciones.

En este sentido, Nieto ha destacado la labor de la delegada territorial de Justicia, Raquel López, por el impulso dado a estos convenios y ha subrayado que el crecimiento de la red permite ampliar tanto la cobertura territorial como la diversidad de ámbitos en los que los menores pueden cumplir sus medidas judiciales.

El consejero ha defendido que esta ampliación facilita que los jóvenes cumplan las medidas en su propio entorno, sin desplazamientos innecesarios, y en contacto con realidades sociales diferentes.

“La ampliación de los recursos disponibles y la implicación creciente de administraciones locales y entidades sociales contribuyen a mejorar la calidad de la intervención socioeducativa, favoreciendo la responsabilización de los menores infractores y promoviendo su integración social en condiciones que permitan prevenir la reincidencia y facilitar su desarrollo personal y comunitario”, ha afirmado Nieto.

Por último, la Junta ha invitado también a otras asociaciones y ayuntamientos cordobeses a incorporarse a esta red de Justicia Juvenil, una labor que combina la respuesta judicial con la educación en valores y la integración social.