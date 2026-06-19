Vivienda
Córdoba reduce en 546 inmuebles su estoc de vivienda nueva sin vender en 2025
La provincia registra 5.335 viviendas de nueva construcción sin vender, un 9,28% menos que el año anterior
En la provincia de Córdoba había en 2025 un total de 5.335 viviendas nuevas sin vender, según la última actualización del informe de Estoc de vivienda nueva del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. En concreto, el parque de viviendas a estrenar sin comprador en la provincia suponía el 1,18% de todo el estoc nacional y el 1,27% sobre el parque total de viviendas de Córdoba.
El dato supone una caída respecto al ejercicio anterior, cuando Córdoba contaba con 5.881 viviendas nuevas pendientes de venta, por lo que el estoc se ha reducido en 546 inmuebles en un solo año. La bajada equivale a un descenso del 9,28%, muy por encima de la reducción registrada en el conjunto del país, donde el estoc cayó un 0,57%.
En 2008, en plena crisis del ladrillo, la provincia llegó a acumular 7.960 pisos de este tipo, según la estadística publicada entonces por el Ministerio de Vivienda. La cifra actual, 5.335 viviendas, está 2.625 inmuebles por debajo de aquel nivel, lo que supone una reducción aproximada del 33%.
En 2011, Córdoba todavía mantenía 7.348 viviendas nuevas sin comprador y en 2012 quedaban 6.072. A partir de ahí, el estoc fue bajando de forma gradual: 5.973 viviendas en 2013, 5.688 en 2014, 5.640 en 2015, 5.316 en 2016, 5.348 en 2017, 5.158 en 2018 y 4.750 en 2019, el nivel más bajo.
Tras ello, Córdoba había encadenado varios ejercicios de crecimiento del estoc de vivienda nueva sin vender: pasó de 4.834 inmuebles en 2020 a 5.073 en 2021, 5.138 en 2022, 5.754 en 2023 y 5.881 en 2024. La cifra de 2025, por tanto, supone la primera bajada tras ese nuevo periodo de acumulación superada la crisis.
Datos por comunidades
Andalucía cerró 2025 con 68.897 viviendas nuevas sin vender, el 15,22% del total nacional, y registró un aumento del 2% respecto a 2024. La provincia cordobesa se sitúa en una posición intermedia dentro de Andalucía, donde Sevilla concentra el mayor volumen de vivienda nueva sin vender, con 22.447 inmuebles, seguida de Almería, con 13.371; Granada, con 10.212; y Cádiz, con 8.689. Córdoba, con 5.335 viviendas, queda por debajo de esas provincias y se mueve en cifras muy similares a Málaga, que cuenta con 5.424 viviendas nuevas sin comprador.
Según el informe del ministerio, más del 60% del estoc nacional de vivienda nueva sin vender se concentra en cuatro comunidades autónomas: Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana. Cataluña lidera el volumen acumulado, con 85.478 viviendas; seguida de Andalucía, con 68.897; Madrid, con 66.627; y Comunidad Valenciana, con 62.632.
En el conjunto de España, el estoc de vivienda nueva sin vender se situó en 452.670 inmuebles a cierre de 2025, frente a los 455.280 del año anterior.
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