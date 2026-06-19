¿Quién es Susana Córdoba? La actriz cordobesa que interpreta a ‘la más grande’ en el biopic sobre Rocío Jurado

Tres actrices para interpretar a ‘la más grande’ en el biopic sobre Rocío Jurado, que rueda estos días Boomerang TV y que repasará los capítulos más importantes de su vida profesional y personal coincidiendo con el 20º aniversario de su muerte el 1 de junio de 2006 a causa de un cáncer de páncreas. La artista universal de Chipiona será encarnada por tres actrices: Marta Hoyos, que interpreta a Jurado en su adolescencia, cuando empezaba a ganar concursos radiofónicos y llamar la atención por su inconfundible voz; Carmen Raigón es la encarga de poner rostro a la Rocío joven, que comienza su carrera, se casa con el boxeador Pedro Carrasco y se convierte en madre; y la actriz cordobesa Susana Córdoba pone rostro a Rocío Jurado en su madurez, con su matrimonio con el torero José Ortega Cano y la lucha contra la enfermedad.

Nacida en Córdoba, en 1974, Susana Córdoba cuenta con una consolidada trayectoria en series de televisión, donde ha destacado por su papel de Marina, en la serie El Príncipe; como Blanca y Elena, el objeto de amor de Alonso de Entrerríos (Nacho Fresneda) en el Ministerio del Tiempo.

Una infancia marcada por el teatro musical en Córdoba

Esta cordobesa ya soñaba con ser actriz a los 10 años, cuando empezó a hacer teatro musical en la escuela. “Era una niña alegre, pero tímida, así que salir al escenario me ayudaba a expresar mi sensibilidad”

Su prematuro flechazo con el teatro dirigió sus pasos hacia la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba, donde se formó antes de iniciar su carrera profesional. En sus inicios interpretó todos los géneros teatrales, desde obras infantiles a clásicos como ‘La gata sobre el tejado de zinc’, de Tennessee Williams.

Susana Córdoba / Sergio Lardiez

De Arrayán y El Príncipe a Chipiona, en el biopic más esperado

Su gran oportunidad en la pequeña pantalla llegó con la serie Arrayán, de Canal Sur, donde interpretó a Sofía entre 2001 y 2002, personaje que retomó entre las temperadas de 2009 a 2011.

En el año 2012 también apareció en la popular Hospital Central, pero es en 2013 cuando consigue uno de los papeles que la sitúo bajo los focos, con su papel de Marina en El Príncipe, el gran éxito de Telecinco, donde compartió reparto con José Coronado, Rubén Cortada, Hiba Abouk y Álex González.

Susana Córdoba, con José Coronado, en El Príncipe / TELECINCO

Ya en 2015 ficha por la serie El Ministerio del tiempo de RTVE interpretando a Blanca, la esposa de Alonso en el año 1569, durante algunos capítulos de la primera temporada, y al año siguiente los guionistas de la serie le dan un giro a su personaje y vuelven a contar con ella, pero en esta ocasión interpretando a Elena Castillo, manifestante que conoce a Alonso en el año 2016.

Su filmografía incluye la participación en series como Amar es para siempre (interpretando a Rosa Álvarez), Allí abajo, Apaches, Traición, y Servir y Proteger. Entre sus últimos títulos están Malaka y El Hijo del Zurdo.

Dar vida a Rocío Jurado

En su nuevo proyecto, Susana Córdoba asume el papel más maduro y complejo de la serie, ya que dará vida a la Rocío Jurado de los grandes éxitos, el referente internacional con un imponente presencia escénica. Además, en su faceta personal, la historia reflejará su matrimonio con el torero Ortega Cano, la complicada vida sentimental de su hija Rocío Carrasco, y su decisión de volver a ser madre con la adopción de José Fernando y Gloria Camila.

La actriz cordobesa deberá encarnar a ‘la más grande’ también en su momento más vulnerable, el de la lucha de dos años contra un cáncer de páncreas que finalmente acabó con su vida a los 62 años.

La serie de Rocío Jurado arranca en Chipiona con sorpresa por el parecido de su actriz. / Europa Press

La serie ha empezado a grabarse ya en Chipiona. Una de las imágenes que más ha llamado la atención ha sido la de la actriz que interpretará a Rocío Jurado en su etapa adulta, Susana Córdoba, por su enorme parecido físico en la recreación de uno de los momentos míticos después de anunciar que estaba enferma: la visita al Santuario de la Virgen de Regla en Chipiona, ataviada de un chándal, foulard y su inconfundible pelo caoba y sus grandes gafas de sol.