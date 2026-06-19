El refugio azul de Córdoba está en Málaga: estas son las playas favoritas de los cordobeses en verano

Con la llegada del verano, la conversación cambia en muchos hogares cordobeses. Ya no se pregunta por qué plan hay para el fin de semana, sino a qué hora se sale para Málaga. Esto en el caso de quienes tienen que seguir compaginando trabajo y verano, porque los hay más afortunados que directamente cierran a cal y canto su vivienda en Córdoba y parten a su segundo hogar en la costa malagueña para pasar todo el verano.

Con los termómetros disparados, la llegada de los avisos por calor y el verano entrando con fuerza desde el mes de junio, la playa deja de ser un capricho y se convierte casi en una estrategia de supervivencia para los cordobeses.

La escena se repite todos los años a partir de junio: coches cargados a primera hora de la mañana, neveras, sombrillas, niños medio dormidos, toallas en el maletero y la A-45 como vía de escape hacia el refugio climático. Porque Málaga es para muchos cordobeses la primera frontera contra el calor: está cerca, tiene servicios, chiringuitos, paseos marítimos, tren, ambiente familiar y ese mar que en Córdoba se imagina desde las tres de la tarde.

Panorámica de Málaga desde Gibralfaro / L.O.

No existe un ranking oficial de “playas favoritas de los cordobeses” –y para gustos, los colores-, pero sí una geografía sentimental muy reconocible: Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Málaga capital, Rincón de la Victoria, Nerja y, para quienes buscan algo más especial, Marbella y sus dunas. Son destinos que combinan cercanía, tradición de veraneo, facilidad para ir y volver en el día, oferta de restauración, playas urbanas bien equipadas y muchas de ellas con bandera azul.

Estas son las playas de Málaga que más sentido tienen para vivir el verano si tu punto de partida es Córdoba.

La Carihuela, Torremolinos: la playa del pescaíto y la tradición

La Carihuela es una de esas playas que muchos cordobeses no necesitan ubicar en el mapa porque ya forma parte del álbum familiar. Es playa, sí, pero también paseo, restaurantes, espetos, helados, sobremesa larga y noche de verano.

Situada en Torremolinos, conserva ese aire de antiguo barrio marinero que ha sabido convivir con el turismo. Es una playa de ambiente intenso, especialmente en temporada alta, pero precisamente por eso funciona tan bien para quien busca empezar el verano “a lo grande”.

Playa de La Carihuela / AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

Ideal para: familias, parejas, grupos de amigos y escapadas de fin de semana.

familias, parejas, grupos de amigos y escapadas de fin de semana. Por qué gusta a los cordobeses: porque tiene todo a mano: playa, paseo marítimo, restaurantes, alojamientos, ambiente y la posibilidad de alargar el día sin coger el coche.

porque tiene todo a mano: playa, paseo marítimo, restaurantes, alojamientos, ambiente y la posibilidad de alargar el día sin coger el coche. Ambiente: turístico, familiar, muy gastronómico y con mucha vida al caer la tarde.

El Bajondillo, Torremolinos: la opción cómoda para pisar arena rápido

El Bajondillo es una de las playas más prácticas de Torremolinos. Está muy vinculada al centro, tiene acceso a pie desde varias zonas urbanas y funciona bien para quienes quieren una escapada sencilla: llegar, bajar a la playa, comer cerca y volver sin demasiada logística.

Es una playa urbana, concurrida y muy reconocible para quienes buscan servicios antes que aislamiento. No es la playa para perderse del mundo, pero sí para resolver un día de calor con garantías.

Playa del Bajondillo / AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

Ideal para: viajes cortos, familias con niños, parejas que no quieren complicarse y quienes se alojan en Torremolinos.

viajes cortos, familias con niños, parejas que no quieren complicarse y quienes se alojan en Torremolinos. Por qué gusta a los cordobeses: por su comodidad. Permite hacer una escapada de playa sin necesidad de grandes preparativos.

por su comodidad. Permite hacer una escapada de playa sin necesidad de grandes preparativos. Ambiente: urbano, familiar, con paseo marítimo y servicios.

Santa Ana, Benalmádena: playa familiar junto al corazón turístico

Santa Ana es una de las playas más buscadas de Benalmádena Costa. Tiene arena oscura, oleaje generalmente suave y un entorno muy cómodo para familias. Su proximidad a zonas de restauración y al paseo marítimo la convierte en un clásico de quienes quieren playa con servicios y algo más que una toalla.

Benalmádena tiene además un punto muy cordobés: es destino habitual de segunda residencia, vacaciones de una semana y escapadas repetidas durante el verano. Santa Ana encaja con ese perfil de playa que se usa mucho, se conoce bien y se recomienda de boca en boca.

Playa de Santa Ana / TURISMO BENALMÁDENA

Ideal para: familias, niños, mayores y escapadas con comida incluida.

familias, niños, mayores y escapadas con comida incluida. Por qué gusta a los cordobeses: porque combina playa cómoda, restaurantes y ambiente de paseo sin alejarse de las zonas más turísticas.

porque combina playa cómoda, restaurantes y ambiente de paseo sin alejarse de las zonas más turísticas. Ambiente: familiar, urbano y muy de verano.

Los Boliches-Las Gaviotas, Fuengirola: el gran clásico familiar

Fuengirola es territorio emocional para muchos cordobeses. Su paseo marítimo, su ambiente de ciudad de vacaciones y sus playas largas hacen que sea uno de los destinos más repetidos cuando aprieta el calor en el interior, y un punto de encuentro que se transmite de generación en generación.

Los Boliches-Las Gaviotas es una de sus zonas más completas. Es extensa, con aguas tranquilas, arena fina y oscura, chiringuitos, hostelería, servicios y ambiente de playa urbana. Tiene una ventaja clara: permite instalarse sin sentirse necesariamente atrapado en un pequeño tramo de arena.

La playa de las Gaviotas en Los Boliches, situada en el término municipal de Fuengirola, en Málaga. / L. O.

Ideal para: familias, grupos grandes, estancias de varios días y quienes buscan playa con todos los servicios.

familias, grupos grandes, estancias de varios días y quienes buscan playa con todos los servicios. Por qué gusta a los cordobeses: porque Fuengirola ofrece sensación de “veraneo completo”: paseo, helado, restaurantes, compras, playa, tarde y noche.

porque Fuengirola ofrece sensación de “veraneo completo”: paseo, helado, restaurantes, compras, playa, tarde y noche. Ambiente: familiar, urbano, concurrido y muy cómodo.

Carvajal, Fuengirola: la playa para los que quieren algo menos agobiante

Justo en el límite que divide los municipios de Fuengirola y Benalmádena en la Costa del Sol está la plata Carvajal, con un perfil algo distinto: sigue siendo una playa urbana y equipada, pero suele asociarse a un ambiente más relajado y juvenil que otros tramos más céntricos.

Para un cordobés que ya conoce Fuengirola, Carvajal puede ser esa alternativa que permite repetir destino sin caer siempre en el mismo punto del paseo marítimo.

Playa Carvajal, en Fuengirola / TURISMO DE ANDALUCÍA

Ideal para: parejas, jóvenes, familias que buscan un ambiente algo más tranquilo y quienes quieren alejarse del centro.

parejas, jóvenes, familias que buscan un ambiente algo más tranquilo y quienes quieren alejarse del centro. Por qué gusta a los cordobeses: porque mantiene servicios sin tener la sensación de estar en la zona más saturada.

porque mantiene servicios sin tener la sensación de estar en la zona más saturada. Ambiente: urbano, cómodo, algo más abierto y con buena conexión con el paseo.

La Malagueta, Málaga capital: la escapada de tren, centro y playa

La Malagueta tiene una ventaja evidente: está junto al centro de Málaga. Para muchos cordobeses, eso la convierte en la playa perfecta cuando el plan no es solo bañarse, sino hacer una escapada completa: tren o coche, comida, paseo por el Muelle Uno, centro histórico y un rato de mar.

Es una playa urbana, emblemática, accesible y muy cómoda. No es la más tranquila de la provincia, pero sí una de las más prácticas para quienes quieren sentir Málaga sin renunciar al baño.

Playa de la Malagueta / Gregorio Marrero

Ideal para: escapadas sin coche, parejas, planes de día completo y visitantes que quieren combinar playa y ciudad.

escapadas sin coche, parejas, planes de día completo y visitantes que quieren combinar playa y ciudad. Por qué gusta a los cordobeses: porque permite cambiar el asfalto ardiente de Córdoba por una jornada de mar, centro, puerto y gastronomía.

porque permite cambiar el asfalto ardiente de Córdoba por una jornada de mar, centro, puerto y gastronomía. Ambiente: urbano, turístico, céntrico y muy reconocible.

Pedregalejo-Las Acacias, Málaga: espetos, barcas y sabor marinero

Pedregalejo es una de las playas con más personalidad de Málaga capital. No se entiende solo por la arena, sino por su paseo marítimo, sus restaurantes, sus casas bajas, su estética marinera y su relación directa con el espeto.

Para muchos visitantes del interior, Pedregalejo ofrece una versión más “local” de Málaga: menos postal de centro y más barrio junto al mar. Es una playa muy atractiva para quienes quieren comer bien, pasear y vivir una tarde larga sin prisas.

Playa de Pedregalejo / TURISMO COSTA DEL SOL

Ideal para: parejas, grupos de amigos, escapadas gastronómicas y quienes priorizan ambiente sobre amplitud.

parejas, grupos de amigos, escapadas gastronómicas y quienes priorizan ambiente sobre amplitud. Por qué gusta a los cordobeses: porque resume muy bien el plan malagueño perfecto: baño, espeto, paseo y charla frente al mar.

porque resume muy bien el plan malagueño perfecto: baño, espeto, paseo y charla frente al mar. Ambiente: marinero, gastronómico, urbano y muy malagueño.

La Misericordia, Málaga: playa larga para familias y tardes con brisa

La Misericordia es una de las playas más populares de Málaga capital. Tiene longitud suficiente para repartir mejor la afluencia, paseo marítimo y ese aire de playa grande que funciona muy bien para familias. Sin olvidar sus chiringuitos.

Además, conserva elementos del pasado industrial malagueño, como sus chimeneas, lo que le da una identidad distinta dentro del litoral de la capital. Es una opción muy práctica para quienes quieren Málaga, pero no necesariamente el punto más turístico de La Malagueta.

Playa de la Misericordia / TURISMO DE MÁLAGA

Ideal para: familias, grupos amplios, juegos de playa y tardes largas.

familias, grupos amplios, juegos de playa y tardes largas. Por qué gusta a los cordobeses: porque ofrece espacio, paseo y servicios sin estar tan pegada al centro histórico.

porque ofrece espacio, paseo y servicios sin estar tan pegada al centro histórico. Ambiente: urbano, popular, familiar y de uso muy local.

Rincón de la Victoria: la playa familiar del “me quedo aquí”

Rincón de la Victoria tiene un atractivo especial para quienes buscan una playa cómoda, familiar y sin tanta sensación de gran ciudad turística. Su litoral combina accesibilidad, servicios y aguas generalmente tranquilas, lo que lo convierte en un destino muy agradecido para familias.

Es una opción cada vez más interesante para cordobeses que quieren evitar las zonas más saturadas de la Costa del Sol occidental y prefieren mirar hacia el este de Málaga.

Playa del Rincón de la Victoria / TURISMO DE ANDALUCÍA

Ideal para: familias, mayores, escapadas tranquilas y planes de día completo.

familias, mayores, escapadas tranquilas y planes de día completo. Por qué gusta a los cordobeses: porque ofrece una experiencia más relajada, con playa urbana, paseo y ambiente familiar.

porque ofrece una experiencia más relajada, con playa urbana, paseo y ambiente familiar. Ambiente: tranquilo, local, familiar y cómodo.

Burriana, Nerja: la playa bonita que justifica hacer más kilómetros

Burriana no es la playa más cercana para un cordobés, pero sí una de las que más recompensa el viaje. Situada en Nerja, combina playa amplia, paisaje de acantilados, oferta de restauración y actividades acuáticas como kayak, snorkel o paddle surf.

Es una playa muy turística, pero tiene ese punto visual que la hace especialmente atractiva para empezar el verano con sensación de escapada real. Si el plan es madrugar y pasar el día entero, Burriana merece estar en la lista.

Playa de Burriana. / AYUNTAMIENTO DE NERJA

Ideal para: parejas, familias, actividades acuáticas y quienes quieren una playa más fotogénica.

parejas, familias, actividades acuáticas y quienes quieren una playa más fotogénica. Por qué gusta a los cordobeses: porque cambia la sensación de “bajada rápida a Málaga” por una escapada con paisaje.

porque cambia la sensación de “bajada rápida a Málaga” por una escapada con paisaje. Ambiente: turístico, activo, familiar y muy de vacaciones.

Maro, Nerja: la cala viral para quien busca agua clara

Maro es una de esas playas que funcionan muy bien en redes sociales, pero que exigen más planificación que una playa urbana. Está vinculada al entorno natural de Nerja y sus acantilados, y es especialmente atractiva para kayak, baño y fotos.

No es la opción más cómoda para ir cargado con media casa, pero sí una de las más especiales para quienes quieren empezar el verano con una escapada distinta.

Playa de Maro, en Nerja / AYUNTAMIENTO DE NERJA

Ideal para: parejas, grupos pequeños, kayak, snorkel y escapadas con espíritu aventurero.

parejas, grupos pequeños, kayak, snorkel y escapadas con espíritu aventurero. Por qué gusta a los cordobeses: porque ofrece una imagen de Málaga más natural y menos urbana.

porque ofrece una imagen de Málaga más natural y menos urbana. Ambiente: paisajístico, turístico y muy demandado en temporada alta.

Artola-Cabopino, Marbella: dunas, naturaleza y desconexión

Artola-Cabopino es la playa para quienes buscan una Costa del Sol distinta. Está junto a las Dunas de Artola, un entorno protegido que ofrece una imagen menos urbana y más natural del litoral marbellí.

No es la opción más rápida desde Córdoba, pero sí una de las más recomendables para quienes buscan un plan especial: playa, paseo por las dunas, algo de desconexión y una sensación menos masificada si se eligen bien las horas.

Playa de Artola / TURISMO COSTA DEL SOL