Economía
Córdoba va a contracorriente: la venta de viviendas sube un 6% hasta abril
Las 3.731 operaciones registradas en el primer cuatrimestre representan la segunda cifra más alta de la serie estadística iniciada en 2007, cuando se contabilizaron 3.888 compraventas en pleno boom inmobiliario
Córdoba vuelve a remar a contracorriente en el mercado inmobiliario, con un incremento de la compraventa de viviendas durante 2026 pese a las caídas acumuladas en Andalucía y en España. Las 3.731 operaciones registradas hasta el mes de abril pasado representan una subida del 6% anual y se traducen, en números absolutos, en 227 inmuebles comercializados más en comparación con el mismo periodo de 2025.
La información del Instituto Nacional de Estadística (INE) pone de relieve que se trata del segundo mejor resultado de la serie histórica iniciada en 2007. Precisamente, en aquel ejercicio cambiaron de propietario 3.888 casas y pisos durante el primer cuatrimestre. Por tanto, con los datos actuales la provincia regresa a los niveles del boom inmobiliario.
Como se indica, la tendencia se mantiene al alza y es contraria a la experimentada en la comunidad autónoma y a nivel nacional. En España, se han comprado 231.714 viviendas hasta abril, registrando una caída del 2% anual. En Andalucía, el descenso ha sido más leve, del 1%, con 47.317 compraventas efectuadas en los primeros meses del año.
La vivienda usada sostiene la actividad
Las operaciones continúan concentrándose, fundamentalmente, en el mercado de segunda mano en Córdoba. La venta de vivienda nueva se ha reducido un 10% anual, hasta los 713 inmuebles, durante el primer cuatrimestre. Al mismo tiempo, las adquisiciones de vivienda usada se han elevado un 11% interanual y han llegado a 3.018.
De la misma forma, la compra de vivienda protegida vuelve a bajar en la provincia con 397 transacciones contabilizadas hasta abril, lo que supone una caída interanual del 12%. El buen comportamiento de las ventas registrado en lo que va de año responde, por tanto, a la vivienda libre, donde se han firmado 3.334 operaciones, un 9% más que hace un año.
Disminuyen las donaciones y las herencias
En total, durante el primer cuatrimestre se han transmitido 5.870 viviendas en Córdoba y estas son apenas un 1% más que hace un año. En este sentido, la información del INE apunta que, mientras las compraventas aumentan, otras vías para materializar el cambio de titularidad se han reducido. Entre estas transmisiones se hallan las 1.253 herencias de viviendas registradas hasta abril pasado, que son un 10% menos que hace un año. También se han producido 90 donaciones y estas operaciones han bajado un 17%.
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