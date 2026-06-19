Aire acondicionado, abanico y botijo: la receta cordobesa de siempre para sobrevivir al calor en plena ola

La llegada del 'arreón' de calor a Córdoba en pleno junio no es una novedad. La capital se reconoce en un verano adelantado en el que el asfalto ya hierve, la vida se paraliza en las horas centrales del día y el ritmo lo marca el zumbido de los aparatos de aire acondicionado. Todo ello resumido en una frase muy cordobesa: “Hasta que no caiga el sol, no se puede salir”.

La llegada de la primera ola de calor de la temporada anunciada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y que se adivina como el anticipo de un verano ‘crudo’ en lo que a altas temperaturas se refiere, vuelve a poner a la ciudad ante un escenario muy familiar: máximas disparadas, noches en las que es difícil conciliar el sueño, calles desiertas en las horas centrales del día y una rutina que cambia casi por completo.

Córdoba, durante una jornada de ola de calor. / MANUEL MURILLO

¿Y qué hacer ante este calor? En Córdoba, el calor no se combate solo con enchufar el aire acondicionado. Antes del split, del ventilador de techo y de la alerta sanitaria en el móvil, ya estaban el abanico, el botijo, el patio, la cal, las plantas, la siesta y esa sabiduría doméstica que ha pasado de generación en generación.

La diferencia es que ahora el calor ya no es únicamente una incomodidad, sino también un problema de salud pública, de vivienda, de pobreza energética, de urbanismo y de cuidados. En este sentido, la tradición ayuda, pero no basta. El aire acondicionado salva muchas tardes, y la salud de miles, pero tampoco es la única respuesta.

El aire acondicionado: el nuevo refugio imprescindible

En una ciudad donde los 40 grados pueden dejar de ser noticia para convertirse en rutina, el aire acondicionado se ha transformado en una necesidad cotidiana. En muchas casas cordobesas el split o la máquina de aire trasciende el concepto de lujo para convertirse en una necesidad básica para dormir, teletrabajar, cuidar a personas mayores o proteger a niños pequeños durante los episodios más duros.

La clave está en usarlo bien. Y es que no se trata de convertir la casa en una cámara frigorífica, sino de mantener una temperatura razonable, cerrar ventanas y persianas durante las horas de más calor, ventilar solo a primera hora o por la noche y evitar que el aparato trabaje de más. Un mal uso dispara la factura, reseca el ambiente y puede generar contrastes bruscos al salir a la calle, que también afectan a la salud.

Una mujer activa su aire acondicionado para refrescarse / Envato

Ante este escenario, hay también una realidad menos amable con casas mal aisladas, o sin posibilidad de aparatos de refrigeración, pisos altos, azoteas sin protección, barrios con poca sombra o escasas zonas verdes y familias que no pueden asumir el coste de la factura eléctrica que se dispara al encender la máquina de aire. Es por ello, que cada vez es más frecuente que las ciudades apuesten por refugios climáticos con zonas verdes, sombra urbana, piscinas municipales, fuentes, bibliotecas, centros cívicos y refugios municipales donde resguardarse del calor.

El abanico: pequeño, barato y profundamente cordobés

Antes de que el aire acondicionado conquistara salones y dormitorios, el abanico ya hacía su trabajo. En Córdoba sigue siendo uno de esos objetos que aparecen en bolsos, mochilas, bodas, terrazas, patios, ferias, salas de espera y colas al sol. No enfría el aire, pero mueve la sensación de bochorno y, sobre todo, permite resistir.

Hay algo casi ceremonial en abrir un abanico en Córdoba. Es práctico, sí, pero también cultural. Lo usan abuelas, madres, jóvenes, turistas que han aprendido rápido y cualquiera que haya tenido que esperar en plena calle a media mañana en pleno julio. Ya sea para abanicarse, ya sea a modo de sombrero improvisado que proteja a la cabeza del sol.

Una cordobesa se intenta proteger con un abanico en la calle Capitulares, con el Templo Romano al fondo. / Miguel Ángel Salas / Efe

El botijo: la tecnología antigua que vuelve a tener sentido

Pocas imágenes explican mejor la relación de Córdoba con el calor que un botijo en un patio, en una cocina o en una mesa de trabajo al sol. El botijo es memoria, pero también física: barro poroso, evaporación y agua fresca sin electricidad. En la provincia, además, tiene una conexión directa con la tradición alfarera de La Rambla, donde el barro y la cerámica forman parte de la identidad local.

Durante décadas, el botijo fue el frigorífico humilde de muchas casas, patios, talleres y faenas agrícolas. No necesitaba enchufe ni etiqueta energética; solo sombra, agua y tiempo.

Eso sí, también exige cuidados: hay que mantenerlo limpio, renovarle el agua, evitar dejarlo al sol y no compartirlo de forma poco higiénica cuando hay muchas personas.

Un hombre bebe agua desde un botijo en un Patio cordobés / A. J. González

La casa cordobesa ya sabía protegerse del sol

Mucho antes de hablar de eficiencia energética, la arquitectura popular cordobesa ya había ensayado soluciones contra el calor: muros gruesos, patios interiores, suelos frescos, cal en las paredes, vegetación, fuentes, pozos, rejas, cierres de madera, persianas y toldos. Y es que el patio cordobés es algo más que patrimonio, es una respuesta climática.

La casa organizada alrededor de un patio permite crear sombra, favorecer la ventilación y generar un microclima más amable. El agua de fuentes y pozos, las plantas, la cerámica, el pavimento y la cal no están ahí únicamente por belleza. También forman parte de una cultura material pensada para hacer habitable una ciudad extrema en verano.

Si el sol pega directamente, conviene bajar las persianas. / Shutterstock

Ese conocimiento tradicional vuelve hoy con fuerza en el debate urbano: más sombra, más árboles, menos superficies duras, materiales que no acumulen tanto calor, patios escolares protegidos, calles caminables, uso de toldos en puntos estratégicos del mapa urbano y refugios climáticos. Córdoba ha combatido el calor siempre con una idea básica: no pelear contra el sol de frente, sino aprender a esquivarlo.

Consejos de toda la vida que siguen funcionando

Por otro lado, hay recomendaciones antiguas que no han perdido vigencia. La primera es casi un mandamiento cordobés: bajar persianas antes de que el calor entre. Ventilar al amanecer, cerrar durante el día y volver a abrir cuando cae la noche sigue siendo una estrategia doméstica eficaz.

La segunda es adaptar los horarios. Comprar temprano, hacer recados antes del mediodía, dejar el paseo para última hora, evitar deporte en las horas centrales y asumir que entre las dos y las ocho de la tarde la ciudad cambia de ritmo. En Córdoba, el verano no se organiza por reloj: se organiza por sombra.

Imagen de archivo de un gazpacho andaluz. / CÓRDOBA

La tercera es comer y beber con cabeza. Beber agua con frecuencia, aunque no haya sed; comidas ligeras como fruta, gazpacho, salmorejo o ensaladas; evitar alcohol en las horas de más calor; y no confiarse con niños, mayores o personas con enfermedades crónicas.

La cuarta es buscar la sombra como estrategia de supervivencia. Eso implica cambiar de acera, cruzar por calles estrechas, refugiarse en soportales, evitar plazas duras sin arbolado y llevar gorra, sombrero o abanico

Las nuevas necesidades: salud, vivienda y cuidados

Sin embargo, el verano cordobés de hoy no puede mirarse solo desde la tradición. Las olas de calor son cada vez más largas, llegan antes y afectan más a la salud. Por eso, junto al abanico y el botijo, hacen falta medidas actuales: información meteorológica actualizada, alertas sanitarias, seguimiento de personas vulnerables, viviendas mejor aisladas, sombra en colegios y parques, horarios laborales adaptados y acceso a espacios frescos.

Las personas mayores que viven solas necesitan llamadas, visitas y vigilancia. Los bebés y menores no deben exponerse al sol en las horas centrales. Las mascotas también sufren el asfalto ardiente y los golpes de calor. Y quienes trabajan en la calle —repartidores, obreros, personal de limpieza, hostelería, agricultura o mantenimiento— necesitan prevención, pausas, hidratación y cambios horarios.

Unos profesionales de la construcción se protegen de las altas temperaturas bebiendo agua. / A. J. GONZÁLEZ

Porque el calor no afecta a todos de igual manera. Una misma temperatura no se vive igual en una casa con patio que en un último piso mal aislado, en una oficina climatizada que en una obra, en un barrio con árboles que en una avenida sin sombra.

Tradiciones cordobesas ante el calor: salir tarde y vivir de noche

Por ello, si hay una tradición cordobesa que resiste en verano es la de vivir cuando el sol afloja. Las terrazas se llenan tarde, los paseos empiezan cuando en otros lugares ya se cena, las plazas recuperan vida de noche y las conversaciones se alargan al fresco. Córdoba en verano tiene dos ciudades: la del mediodía, casi en retirada, y la de la noche, que vuelve a respirar.

El calor cordobés ha creado incluso un idioma propio: “no salgas ahora”, “bebe agua”, “echa la persiana”, “ponte en la sombra”, “esto no es calor, esto es fuego”, “hasta por la noche quema”. Frases que parecen exageradas hasta que llega junio y se entienden perfectamente.