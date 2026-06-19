Córdoba afronta el primer episodio de calor extremo del verano con los 45 grados en el horizonte y un ojo puesto en los incendios

Máximas de 40 grados, mínimas por encima de los 20, aviso naranja y un horizonte que puede llevar a Córdoba hasta los 45 grados. La provincia da la bienvenida al verano con el primer gran episodio de calor de la temporada y con lo peor aún por llegar. Mientras aumenten las temperaturas, el peligro de incendio lo hará hasta alcanzar el nivel extremo en prácticamente toda la provincia.

Este viernes, con el aviso amarillo por altas temperaturas activo, la capital ha registrado una máxima de 38,3 grados a las 17.40 horas. La mínima ha sido de 19,4 grados a las 6.20. En la provincia, Montoro ha alcanzado también los 39,5 grados, la tercera temperatura más alta del país durante la jornada. En La Rambla, el mercurio ha subido hasta los 38,0 grados, una décima más que en Fuente Palmera.

Unos niños se refrescan en la fuente de Las Tendillas. / A.J. González

Aviso naranja para el fin de semana

Para este sábado, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por altas temperaturas entre las 13.00 y las 21.00 horas en la Campiña cordobesa, mientras que el resto de la provincia permanecerá en aviso amarillo durante esa misma franja horaria. La previsión apunta a cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, nubosidad de evolución en las sierras y polvo en suspensión. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin grandes cambios y las máximas seguirán en ascenso, con vientos flojos variables e intervalos moderados de componente sur por la tarde. En Córdoba capital se esperan máximas de 40 grados y mínimas de 20.

La situación no variará demasiado el domingo, cuando el termómetro podría volver a escalar hasta los 40 grados y la noche será tórrida, con una mínima prevista de 22. Se esperan cielos poco nubosos o despejados, polvo en suspensión, temperaturas en ligero ascenso o sin cambios y vientos flojos variables, con intervalos moderados de suroeste.

Previsión del tiempo para los próximos días en Córdoba. / CÓRDOBA

Lo peor, la semana que viene

Lejos de aliviarse, el cambio de semana alargará, e incluso agravará, el episodio de calor. Para el lunes se esperan máximas de hasta 42 grados en la capital y mínimas de 22. No obstante, el peor día podría ser el martes, cuando el mercurio se prevé que escale hasta los 45 grados, con una mínima de 21.

El miércoles, la máxima bajaría dos grados, un alivio todavía insuficiente, mientras que la mínima subiría hasta los 23. No será hasta el jueves, último día para el que la Aemet ofrece previsión, cuando se espera una ligera moderación, aunque Córdoba seguiría rozando los 40 grados de máxima y se quedaría en torno a los 20 de mínima.

Simulacro del Infoca en Córdoba la semana pasada. / A.J. González

Protección Civil alerta a la población

Ante esta situación, Protección Civil y Emergencias han alertado de las altas temperaturas y han pedido a la población que limite la exposición al sol, preste especial atención a las personas vulnerables y adopte medidas de autoprotección. Entre ellas, beber líquidos con regularidad, realizar comidas ligeras y evitar ejercicios físicos prolongados durante las horas centrales del día.

Cabe recordar que este miércoles un hombre de 70 años sufrió un infarto mientras subía hacia las Ermitas, en una jornada en la que permanecía activo el aviso amarillo por altas temperaturas.

Respecto al riesgo de incendios, el Ministerio del Interior recuerda la importancia de evitar arrojar cigarrillos, basura o botellas de vidrio en el campo, respetar la normativa autonómica y avisar al 112 en caso de detectar fuego. Por su parte, el Infoca ha señalado este viernes que gran parte de la provincia de Córdoba se encuentra en nivel de riesgo moderado por incendio forestal, salvo en el norte y en determinados puntos de la capital y la Subbética, donde el riesgo es alto.

Mientras, la Aemet mantiene un nivel de peligro de incendios entre moderado y bajo en la provincia durante todo el fin de semana, con especial atención al norte. No obstante, con la llegada del calor extremo el lunes, este nivel se eleva a muy alto y alto en puntos como Pozoblanco o la práctica totalidad del Valle del Guadiato, así como algunos puntos del este de la provincia. Para el martes, prácticamente toda la provincia salvo la capital permanecerá en riesgo extremo por incendios, una situación que mejorará ligeramente el miércoles, aunque continuará siendo especialmente delicada en el norte.