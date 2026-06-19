Córdoba activa este sábado los refugios climáticos ante la alerta naranja por altas temperaturas

El Ayuntamiento de Córdoba activará este sábado 20 de junio la red municipal de refugios climáticos tras la notificación de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, que ha activado el nivel de riesgo importante para la población por altas temperaturas en la capital.

Esta medida forma parte del dispositivo municipal diseñado para proteger a la población frente a episodios de calor extremo, para el que se han habilitado ocho espacios municipales que ofrecen a la ciudadanía lugares donde resguardarse del calor.

Primer tsunami de calor

Según las previsiones de la Agencia Andaluza de Meteorología, desde este sábado y hasta el próximo lunes las temperaturas en Córdoba se acercarán o podrán superar ligeramente los 40 grados, una situación que ha motivado la activación de los recursos municipales que, en alerta naranja (entre 40ºC y 44ºC), mantienen sus horarios habituales.

El sábado 20 de junio la marca más elevada se mantiene en los 39 grados, mientras que la mínima sube hasta los 21º. El domingo 21 de junio, día del comienzo del verano, se fija el inicio de una ola de calor, en la que las temperaturas oscilarán en Córdoba entre los 22 y 41 grados.

El lunes, la máxima subirá un grado, hasta los 42º, y la mínima no experimentará cambios. Y llega el día más crítico: el martes 23 de junio. Para esa jornada la Aemet apunta a una máxima de 45 grados, con mínima de 21 grados. Un calor infernal que se mantendrá el miércoles con una mínima de 23 grados –la más alta de este episodio extremo- y máxima de 43º.

Refugios climáticos en Córdoba este verano. / Ramón Azañón

Cuáles son los refugios climáticos y sus horarios

Los refugios climáticos disponibles este verano son los centros cívicos Fuensanta, Norte, Poniente Sur, Huerta de la Reina, el Jardín Botánico (sala Amparo Pernichi y la sala Raíces), la Biblioteca Central, La Normal (planta baja y sala de lectura) y el Centro de Recepción de Visitantes. Este último se abre pensando, sobre todo, en los turistas que vienen a pasar un solo día en la ciudad y no saben qué hacer en la hora de la siesta.

El Ayuntamiento de Córdoba ha informado, a través de sus redes sociales, de la apertura de los refugios climáticos de la ciudad durante su horario habitual para ofrecer espacios de resguardo frente al calor. En concreto, los ciudadanos podrán acudir al Jardín Botánico, que permanecerá abierto tanto el sábado como el domingo de 9.00 a 14.00 horas, y al Centro de Recepción de Visitantes (CRV), que abrirá el sábado de 9.00 a 18.45 horas y el domingo de 9.00 a 14.15 horas.