La CHG y el Ayuntamiento de Córdoba retoman el diálogo para actuar en los cauces dañados por las inundaciones

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y el Ayuntamiento de Córdoba se han reunido esta semana para abordar la situación de los cauces del río Guadalquivir y los arroyos del municipio cordobés tras las inundaciones registradas a comienzos de año y las posibles vías de financiación para reparar los daños ocasionados.

Esta era una cita que estaba pendiente antes incluso de los problemas surgidos en febrero por las fuertes lluvias. De hecho, la limpieza del río y el encauzamiento de los arroyos de la Sierra son dos asignaturas pendientes en Córdoba desde hace más de una década, aunque fue en noviembre del 2024, tras lo ocurrido en la dana de Valencia, cuando el alcalde, José María Bellido, reactivó la necesidad de retomar la colaboración con la CHG ante un escenario de inundaciones.

Desde entonces, la CHG ha trabajado en un proyecto de encauzamiento de los arroyos y el Ayuntamiento ha hecho varias propuestas al organismo de cuenca para que se integre en una mesa técnica de inundaciones, algo que incluso le llegó a pedir el Pleno de Córdoba ante la negativa de CHG.

Inundaciones por el temporal de lluvia este invierno en Córdoba. / AJ González / COR

Sistema de alerta temprana

Precisamente ayer, durante el balance que hizo de los tres primeros años de gobierno, Bellido recordó que el Ayuntamiento tiene previsto instalar un sistema de alerta temprana en torno al río Guadalquivir en los sitios donde se producen esas inundaciones. El dispositivo contará con videovigilancia y un sistema de alarmas que permita alertar con tiempo a los vecinos que viven en zonas inundables.

Reunión en Sevilla

La reunión mantenida el miércoles en Sevilla fue de carácter institucional y contó con la presidenta de la CHG, Gloria Martín Valcárcel, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, según ha informado el propio organismo de cuenca en su web. En el encuentro se analizaron las actuaciones pendientes en el marco del Real Decreto-ley 5/2026 (por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura), así como los trabajos necesarios para mejorar la gestión del riesgo de inundaciones en la capital.

Convenio entre la CHG y el Ayuntamiento de Córdoba

Uno de los asuntos tratados ha sido la coordinación institucional para la limpieza y el mantenimiento de los cauces que discurren por el término municipal. En este punto, la presidenta de la CHG ha reiterado la disposición del organismo a colaborar con el Ayuntamiento mediante la firma de un convenio de apoyo técnico, cuyos primeros aspectos han quedado encauzados durante la reunión.

Penútima reunión de la CHG y del Ayuntamiento de Córdoba en la Subdelegación del Gobierno en diciembre del 2024. / A.J. GONZÁLEZ

El papel de la Confederación sería de apoyo técnico, ya que, según insiste el organismo de cuenca, las actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponden a las administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, siempre previa autorización de la CHG.

En este sentido, la Confederación mantiene en vigor una autorización que permite al Ayuntamiento de Córdoba ejecutar labores de mantenimiento y retirada de sedimentos en los cauces urbanos, siempre que se respete el trazado natural del cauce, la vegetación y la capacidad de desagüe.

Cuatro zonas con riesgo significativo de inundación en Córdoba

El municipio de Córdoba cuenta con cuatro áreas con riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs), que suman 4.247 hectáreas inundables para un periodo de retorno de 500 años y afectan a 22.377 habitantes en el núcleo urbano.

La CHG explica que estas áreas forman parte del proceso de planificación previsto por la Directiva 2007/60/CE y el Real Decreto 903/2010, que obligan a actualizar de forma periódica la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación y los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación.

Un proyecto de 8,15 millones para los arroyos de la Sierra

Dentro del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación del Guadalquivir, la CHG ha incorporado la actuación denominada Medidas para la defensa contra inundaciones provocadas por los arroyos de la Sierra en Córdoba. Estudio de alternativas, con un presupuesto de 8,15 millones de euros para el periodo 2022-2027. A este montante habría que añadir 1 millón que el Ayuntamiento emplearía en la limpieza del cauce del río a su paso por Córdoba.

Esta medida, propuesta por la Gerencia Municipal de Urbanismo y Emacsa, plantea derivar las aguas pluviales de los arroyos de la Sierra hacia los arroyos de la Palomera y Pedroches. El objetivo es evitar el desbordamiento de la red de saneamiento municipal y reducir el riesgo de inundaciones en la ciudad.

Una solución integral para el saneamiento

Martín Valcárcel ha subrayado que el Reglamento del Dominio Público Hidráulico obliga a las administraciones locales a elaborar un plan integral de gestión del saneamiento. Por este motivo, la solución al desbordamiento de la red municipal debe plantearse de forma complementaria a las medidas estructurales contra inundaciones.

La CHG y el Ayuntamiento de Córdoba han reafirmado su compromiso de seguir trabajando de forma conjunta para mejorar la seguridad frente a inundaciones en la ciudad, bajo los principios de cooperación institucional, protección del dominio público hidráulico y respeto al medio ambiente.