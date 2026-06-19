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La Bonoloto reparte 66.000 euros en el Sector Sur de Córdoba

El boleto fue validado en una administración de la plaza del Mediodía y comparte premio con otros acertantes de Alicante y Jaén

Administración de la plaza del Mediodía donde se ha vendido el boleto de la Bonoloto.

Administración de la plaza del Mediodía donde se ha vendido el boleto de la Bonoloto.

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La suerte ha vuelto a hacer parada en Córdoba. El sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 20 de junio, ha dejado un premio de 66.041,34 euros en la capital cordobesa gracias a un boleto agraciado con un premio de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario).

El boleto ganador fue validado en el despacho receptor situado en la Plaza del Mediodía, 7, en la capital, donde algún afortunado se llevará una cuantía más que generosa.

Según la información facilitada por Loterías y Apuestas del Estado, en esta categoría se registraron únicamente tres boletos acertantes en todo el país. Además del sellado en Córdoba, los otros dos fueron validados en Santa Pola (Alicante), en la calle Poeta Miguel Hernández, 3, y en La Puerta de Segura (Jaén), en la avenida de Andalucía, 47.

Sin acertantes de primera categoría

El sorteo ha estado marcado además por la ausencia de boletos premiados en la primera categoría (seis aciertos), por lo que el importe destinado a este premio pasará a incrementar el bote de próximos sorteos.

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De esta forma, la Bonoloto vuelve a repartir suerte en Córdoba, donde un único boleto sellado en la Plaza del Mediodía ha permitido a su propietario hacerse con un importante premio que supera ampliamente los 66.000 euros.

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